Leesett az álluk a cseheknek: megdöbbentek, milyen hadserege van Magyarországnak

A V4 erőssége

Szólt arról is, hogy a Csehország és Magyarország is elkötelezett a Visegrádi Négyek (V4) formációja mellett, és kiáll a V4 együttműködés mellett. Jelezte: Magyarország nagyra értékeli Csehországot, mint megbízható regionális partnert és elkötelezett NATO-szövetséget, valamint emlékeztetett rá, 2026-ban Csehországgal együttműködve látja el Magyarország a Szlovákia feletti légtérrendészeti feladatokat. A miniszter elmondta azt is, fontosnak tartotta Csehországgal való együttműködést a Székesfehérváron települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság tekintetében is.

Jaromír Zuna elmondta, Magyarországhoz hasonlóan ők is azt kívánják, hogy az ukrajnai háború a lehető leghamarabb befejeződjön, és hogy ebben a diplomáciáé legyen a szó és ne a fegyvereké. Hozzátette: Magyarország és a Cseh Köztársaság együttműködik a védelem és biztonság terén, a kapcsolat szilárd alapokon nyugszik, reális alapja van, emellett dinamikusan fejlődik és nagy perspektívák vannak benne.

Jelezte: meggyőződése, hogy a két ország minisztériumai, hadseregei a jövőben még inkább el tudják mélyíteni együttműködésüket nemcsak katonai téren, de a logisztika, katonai egészségügy és védelmi tervezés területén is. „Hosszú távú partnerségről is szó van, kölcsönösen igyekszünk megerősíteni a regionális és szövetségen belüli biztonságot” – emelte ki.

Elismerés a magyar hadsereg modernizációját illetően