biztonság szlovákia magyarország barátság csehország v4 hadsereg

Leesett az álluk a cseheknek: megdöbbentek, milyen hadserege van Magyarországnak

2026. március 18. 21:08

A cseh fél csodálja a magyar hadsereg modernizációját – jelentette ki a cseh védelmi miniszter.

Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút – erről a honvédelmi miniszter beszélt kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével, aki többek között rácsodálkozott a magyar hadsereg modernizációjára.

Magyarország a béke mellett

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország következetesen kiáll a béke mellett, és üdvözli, hogy az új cseh kormány is a béke oldalán áll, és támogatja az ukrajnai háború diplomáciai rendezését. 

A miniszter szólt arról is, hogy Ukrajna politikája alkalmas a magyar választásokba való beavatkozásra. Ukrajna egyoldalú döntéssel zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia olcsó energiaellátásának kulcsa, és üzemeltetése Ukrajnának kötelező kötelezően van. 

Szoros katonai együttműködés

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Jaromír Zunával megbeszélésről szólva kiemelte: két nagy múltú és szoros kapcsolatban lévő állam katonai, biztonsági vezetői találkozhattak. Kiemelte a két ország közötti védelem együttműködésének fontosságát, példaként említette, hogy újonnan állapodtak meg a Tatra és a Rába együttműködéséről, cseh licenc alapján gyártják a magyar hadsereg kézilőfegyvereinek nagy részét, az Aero Vodochodytól pedig L-39 Skyfox kiképzőgépek érkeztek a magyar hadsereghez. 

A V4 erőssége

Szólt arról is, hogy a Csehország és Magyarország is elkötelezett a Visegrádi Négyek (V4) formációja mellett, és kiáll a V4 együttműködés mellett. Jelezte: Magyarország nagyra értékeli Csehországot, mint megbízható regionális partnert és elkötelezett NATO-szövetséget, valamint emlékeztetett rá, 2026-ban Csehországgal együttműködve látja el Magyarország a Szlovákia feletti légtérrendészeti feladatokat. A miniszter elmondta azt is, fontosnak tartotta Csehországgal való együttműködést a Székesfehérváron települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság tekintetében is. 

Jaromír Zuna elmondta, Magyarországhoz hasonlóan ők is azt kívánják, hogy az ukrajnai háború a lehető leghamarabb befejeződjön, és hogy ebben a diplomáciáé legyen a szó és ne a fegyvereké. Hozzátette: Magyarország és a Cseh Köztársaság együttműködik a védelem és biztonság terén, a kapcsolat szilárd alapokon nyugszik, reális alapja van, emellett dinamikusan fejlődik és nagy perspektívák vannak benne.

Jelezte: meggyőződése, hogy a két ország minisztériumai, hadseregei a jövőben még inkább el tudják mélyíteni együttműködésüket nemcsak katonai téren, de a logisztika, katonai egészségügy és védelmi tervezés területén is. „Hosszú távú partnerségről is szó van, kölcsönösen igyekszünk megerősíteni a regionális és szövetségen belüli biztonságot” – emelte ki.

Elismerés a magyar hadsereg modernizációját illetően

Szólt arról is, a cseh fél csodálja a magyar hadsereg modernizációját, azt az ütemet, amivel a magyar hadiipar kiépül és együttműködik a cseh védelmi iparral.

A V4-ről szólva hangsúlyozta, a Cseh Köztársaság számára alapvető a szomszédokkal folytatott együttműködés kérdése, ugyanis nemcsak földrajzi teret osztanak meg, közös a történelmük, kultúrájuk, de összeköti velük a jelen és a jövő, ebben az értelemben pedig a biztonság kérdése is. Mint mondta, meggyőződésük, hogy a regionális együttműködés a V4-ben erős eszköz a védelem és biztonság további erősítéséhez.

Elmondta: 2028-ban a V4 keretében egy harccsoportot hoznak létre, melyben a csehek vezető szerepet majd be, és reményét fejezte ki, hogy ki tudják aknázni a közös harccsoport adta lehetőségeket az EU javára.

(MTI)

Fotó: MTI/Soós Lajos

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tarpibp
2026. március 18. 22:17
Ja csak a felszerelést maguknak kell venniük.
Mindenhova
2026. március 18. 21:42 Szerkesztve
"Elmondta: 2028-ban a V4 keretében egy harccsoportot hoznak létre, melyben a csehek vezető szerepet (töltenek?) majd be..." Mondjuk aura toka general-polkovnik után meg is értem, hogy maguknak akarják tudni a vezető szerepet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!