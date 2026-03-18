Leesett az álluk a cseheknek: megdöbbentek, milyen hadserege van Magyarországnak

Ukrajnában fogják a fejüket: Orbán Viktor zseniális húzása döntheti el a magyarországi választásokat
Kijevben attól tartanak, hogy a magyar választások eredménye hosszabb távon is meghatározhatja Ukrajna uniós esélyeit.
A cseh fél csodálja a magyar hadsereg modernizációját – jelentette ki a cseh védelmi miniszter.
Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút – erről a honvédelmi miniszter beszélt kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével, aki többek között rácsodálkozott a magyar hadsereg modernizációjára.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország következetesen kiáll a béke mellett, és üdvözli, hogy az új cseh kormány is a béke oldalán áll, és támogatja az ukrajnai háború diplomáciai rendezését.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország nem hagyja magát zsarolni”
– emelte ki.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Jaromír Zunával megbeszélésről szólva kiemelte: két nagy múltú és szoros kapcsolatban lévő állam katonai, biztonsági vezetői találkozhattak. Kiemelte a két ország közötti védelem együttműködésének fontosságát, példaként említette, hogy újonnan állapodtak meg a Tatra és a Rába együttműködéséről, cseh licenc alapján gyártják a magyar hadsereg kézilőfegyvereinek nagy részét, az Aero Vodochodytól pedig L-39 Skyfox kiképzőgépek érkeztek a magyar hadsereghez.
Szólt arról is, hogy a Csehország és Magyarország is elkötelezett a Visegrádi Négyek (V4) formációja mellett, és kiáll a V4 együttműködés mellett. Jelezte: Magyarország nagyra értékeli Csehországot, mint megbízható regionális partnert és elkötelezett NATO-szövetséget, valamint emlékeztetett rá, 2026-ban Csehországgal együttműködve látja el Magyarország a Szlovákia feletti légtérrendészeti feladatokat. A miniszter elmondta azt is, fontosnak tartotta Csehországgal való együttműködést a Székesfehérváron települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság tekintetében is.
Jaromír Zuna elmondta, Magyarországhoz hasonlóan ők is azt kívánják, hogy az ukrajnai háború a lehető leghamarabb befejeződjön, és hogy ebben a diplomáciáé legyen a szó és ne a fegyvereké. Hozzátette: Magyarország és a Cseh Köztársaság együttműködik a védelem és biztonság terén, a kapcsolat szilárd alapokon nyugszik, reális alapja van, emellett dinamikusan fejlődik és nagy perspektívák vannak benne.
Jelezte: meggyőződése, hogy a két ország minisztériumai, hadseregei a jövőben még inkább el tudják mélyíteni együttműködésüket nemcsak katonai téren, de a logisztika, katonai egészségügy és védelmi tervezés területén is. „Hosszú távú partnerségről is szó van, kölcsönösen igyekszünk megerősíteni a regionális és szövetségen belüli biztonságot” – emelte ki.
Szólt arról is, a cseh fél csodálja a magyar hadsereg modernizációját, azt az ütemet, amivel a magyar hadiipar kiépül és együttműködik a cseh védelmi iparral.
A V4-ről szólva hangsúlyozta, a Cseh Köztársaság számára alapvető a szomszédokkal folytatott együttműködés kérdése, ugyanis nemcsak földrajzi teret osztanak meg, közös a történelmük, kultúrájuk, de összeköti velük a jelen és a jövő, ebben az értelemben pedig a biztonság kérdése is. Mint mondta, meggyőződésük, hogy a regionális együttműködés a V4-ben erős eszköz a védelem és biztonság további erősítéséhez.
Elmondta: 2028-ban a V4 keretében egy harccsoportot hoznak létre, melyben a csehek vezető szerepet majd be, és reményét fejezte ki, hogy ki tudják aknázni a közös harccsoport adta lehetőségeket az EU javára.
(MTI)
Fotó: MTI/Soós Lajos