Ukrajnában fogják a fejüket: Orbán Viktor zseniális húzása döntheti el a magyarországi választásokat

Drámai figyelmeztetés érkezett: sosem volt még ilyen brutális külső beavatkozás a magyar választásba
A brüsszeli bürokráciának politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon – fogalmazott Deutsch Tamás.
Egyre idegesebb hangvételben reagálnak az ukrán lapok a magyar belpolitikára. Már ők maguk írják le, hogy Orbán Viktor kampánystratégiája nemcsak tömegeket mozgósít, hanem akár a választások kimenetelét is eldöntheti, és ezzel Ukrajna uniós esélyeit is évekre visszavetheti.
Nem mindennapi jelenség, amikor egy ország sajtója ilyen részletességgel kezdi elemezni egy másik ország választási kampányát – márpedig most pontosan ez történik, és a középpontban ismét Orbán Viktor áll. Az ukrán médiumok sorra veszik a magyar kormány lépéseit, és gyakorlatilag maguk is elismerik, hogy ezek politikailag hatékonyak.
A Focus.ua ukrán lap egyenesen arról ír, hogy Orbán Viktor a parlamenti választások előtt tudatosan ráerősít az Ukrajnával kapcsolatos biztonsági és politikai kockázatok témájára. A cikk szerint ez nem véletlen, hanem tudatos kampánystratégia, amelynek célja, hogy a választás előtt egyértelmű helyzetet teremtsen.
A lap külön kiemeli az energiaügyek jelentőségét is, és azt sugallja, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli vita akár kampányban is felhasználható politikai sikerként jelenhet meg. Az ukrán szerző szerint egy ilyen fejlemény lehetővé tenné, hogy Orbán Viktor erős pozícióból kommunikálja Magyarország érdekeinek érvényesítését, és ezzel a lendülettel újra többséget szerezzen a Fidesszel. A cikkben megfogalmazott félelmek azonban ennél is tovább mennek:
A Focus.ua szerint egy ilyen politikai siker következménye az lenne, hogy évekre lelassulna Ukrajna euroatlanti integrációja, és az uniós pénzügyi támogatás megszerzése is jóval nehezebbé válna. Vagyis Kijevben pontosan érzik, hogy a magyar választás nem csupán belpolitikai kérdés, hanem komoly nemzetközi következményekkel járhat.
A zaxid.net hírportál hasonló irányból közelít, de még direktebben fogalmaz:
szerintük a magyar választás lényegében Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij közötti politikai küzdelemmé vált.
Ez önmagában is jól mutatja, mennyire központi kérdésként kezelik Ukrajnában a magyar kampányt. A portál kénytelen elismerni azt is, hogy Orbán Viktor nem először alkalmaz ilyen stratégiát, és ez kifejezetten alkalmas a választók mozgósítására, ráadásul korábban is működött. Vagyis a bírálat mögött valójában egy fontos beismerés húzódik meg: a módszer hatékony.
A cikk részletesen bemutatja azt is, hogyan jelenik meg Ukrajna a kampányban. Beszámolójuk szerint Volodimir Zelenszkij arca plakátokon és hirdetéseken jelenik meg országszerte, miközben a választás tétjét egyértelmű politikai választásként állítják be Magyarország és az Ukrajnához, illetve Brüsszelhez köthető irány között. Ez a keretezés világos, érthető és alkalmas arra, hogy széles tömegeket szólítson meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A portál szerint a kampány egyik központi üzenete az, hogy a választóknak egyértelmű döntést kell hozniuk a jelenlegi kormány és az ukrán érdekeket képviselő politikai irány között. Ez a leegyszerűsített, de erős politikai logika jól érzékelteti a választás tétjét.
Az ukrán értelmezés szerint Orbán Viktor a kampányban hangsúlyosan jeleníti meg az Ukrajnával kapcsolatos kockázatokat, és ezzel tudatosan épít a háborúval, energiabiztonsággal és szuverenitással kapcsolatos félelmekre. Ugyanakkor éppen ez mutatja meg a stratégia lényegét: olyan kérdéseket emel a középpontba, amelyek valóban foglalkoztatják a magyar társadalmat.
A cikk arra is kitér, hogy a kampány során a magyar kormány következetesen megmutatja, hogy a nemzeti érdekek védelmezője, miközben ellenfelei külső befolyásnak kitett szereplőként jelennek meg.
Mindeközben az ukrán szerzők azt is érzékeltetik, hogy a választás kimenetele nem tekinthető lefutottnak. Bár egyes mérések az ellenzék előnyét mutatják, azt is elismerik, hogy a magyar választási rendszer sajátosságai miatt Orbán Viktor még így is komoly esélyekkel indul, különösen az egyéni körzetekben.
A két ukrán forrás végső soron ugyanarra a következtetésre jut: Orbán Viktor kampánya nemcsak tematizálja a közéletet, hanem képes mozgósítani is. És bár ezt aggodalomként írják le, valójában azt rögzítik, hogy a magyar miniszterelnök ismét megtalálta azt a politikai irányt, amellyel tömegeket tud megszólítani. Az ukrán sajtó tehát – akaratlanul is – maga szolgáltatja a bizonyítékot arra, hogy a stratégia működik. Nem véletlen, hogy Kijevben egyre idegesebben figyelik a magyarországi fejleményeket.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos