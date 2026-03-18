03. 18.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
03. 18.
szerda
magyar választás Brüsszel kampánystratégia Ukrajna Orbán Viktor

Ukrajnában fogják a fejüket: Orbán Viktor zseniális húzása döntheti el a magyarországi választásokat

2026. március 18. 08:27

Egyre idegesebb hangvételben reagálnak az ukrán lapok a magyar belpolitikára. Már ők maguk írják le, hogy Orbán Viktor kampánystratégiája nemcsak tömegeket mozgósít, hanem akár a választások kimenetelét is eldöntheti, és ezzel Ukrajna uniós esélyeit is évekre visszavetheti.

2026. március 18. 08:27
Nem mindennapi jelenség, amikor egy ország sajtója ilyen részletességgel kezdi elemezni egy másik ország választási kampányát – márpedig most pontosan ez történik, és a középpontban ismét Orbán Viktor áll. Az ukrán médiumok sorra veszik a magyar kormány lépéseit, és gyakorlatilag maguk is elismerik, hogy ezek politikailag hatékonyak.

A Focus.ua ukrán lap egyenesen arról ír, hogy Orbán Viktor a parlamenti választások előtt tudatosan ráerősít az Ukrajnával kapcsolatos biztonsági és politikai kockázatok témájára. A cikk szerint ez nem véletlen, hanem tudatos kampánystratégia, amelynek célja, hogy a választás előtt egyértelmű helyzetet teremtsen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

A lap külön kiemeli az energiaügyek jelentőségét is, és azt sugallja, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli vita akár kampányban is felhasználható politikai sikerként jelenhet meg. Az ukrán szerző szerint egy ilyen fejlemény lehetővé tenné, hogy Orbán Viktor erős pozícióból kommunikálja Magyarország érdekeinek érvényesítését, és ezzel a lendülettel újra többséget szerezzen a Fidesszel. A cikkben megfogalmazott félelmek azonban ennél is tovább mennek: 

A Focus.ua szerint egy ilyen politikai siker következménye az lenne, hogy évekre lelassulna Ukrajna euroatlanti integrációja, és az uniós pénzügyi támogatás megszerzése is jóval nehezebbé válna. Vagyis Kijevben pontosan érzik, hogy a magyar választás nem csupán belpolitikai kérdés, hanem komoly nemzetközi következményekkel járhat.

Orbán Viktor és az ukrán kampányfegyver

A zaxid.net hírportál hasonló irányból közelít, de még direktebben fogalmaz: 

szerintük a magyar választás lényegében Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij közötti politikai küzdelemmé vált. 

Ez önmagában is jól mutatja, mennyire központi kérdésként kezelik Ukrajnában a magyar kampányt. A portál kénytelen elismerni azt is, hogy Orbán Viktor nem először alkalmaz ilyen stratégiát, és ez kifejezetten alkalmas a választók mozgósítására, ráadásul korábban is működött. Vagyis a bírálat mögött valójában egy fontos beismerés húzódik meg: a módszer hatékony.

A cikk részletesen bemutatja azt is, hogyan jelenik meg Ukrajna a kampányban. Beszámolójuk szerint Volodimir Zelenszkij arca plakátokon és hirdetéseken jelenik meg országszerte, miközben a választás tétjét egyértelmű politikai választásként állítják be Magyarország és az Ukrajnához, illetve Brüsszelhez köthető irány között. Ez a keretezés világos, érthető és alkalmas arra, hogy széles tömegeket szólítson meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A portál szerint a kampány egyik központi üzenete az, hogy a választóknak egyértelmű döntést kell hozniuk a jelenlegi kormány és az ukrán érdekeket képviselő politikai irány között. Ez a leegyszerűsített, de erős politikai logika jól érzékelteti a választás tétjét.

Az ukrán értelmezés szerint Orbán Viktor a kampányban hangsúlyosan jeleníti meg az Ukrajnával kapcsolatos kockázatokat, és ezzel tudatosan épít a háborúval, energiabiztonsággal és szuverenitással kapcsolatos félelmekre. Ugyanakkor éppen ez mutatja meg a stratégia lényegét: olyan kérdéseket emel a középpontba, amelyek valóban foglalkoztatják a magyar társadalmat.

A cikk arra is kitér, hogy a kampány során a magyar kormány következetesen megmutatja, hogy a nemzeti érdekek védelmezője, miközben ellenfelei külső befolyásnak kitett szereplőként jelennek meg.

Mindeközben az ukrán szerzők azt is érzékeltetik, hogy a választás kimenetele nem tekinthető lefutottnak. Bár egyes mérések az ellenzék előnyét mutatják, azt is elismerik, hogy a magyar választási rendszer sajátosságai miatt Orbán Viktor még így is komoly esélyekkel indul, különösen az egyéni körzetekben. 

A két ukrán forrás végső soron ugyanarra a következtetésre jut: Orbán Viktor kampánya nemcsak tematizálja a közéletet, hanem képes mozgósítani is. És bár ezt aggodalomként írják le, valójában azt rögzítik, hogy a magyar miniszterelnök ismét megtalálta azt a politikai irányt, amellyel tömegeket tud megszólítani. Az ukrán sajtó tehát – akaratlanul is – maga szolgáltatja a bizonyítékot arra, hogy a stratégia működik. Nem véletlen, hogy Kijevben egyre idegesebben figyelik a magyarországi fejleményeket.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 173 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dejavu
2026. március 18. 12:00
szerintem a Mi Gatyánk nagy meglepetést fog okozni. Csak a szűk, szubjektív tapasztalataimra alapozva rengeteg szavazót szipkázott el a fidesztől, míg MP minimálisat.
dejavu
2026. március 18. 11:52
Orange79dejavu 2026. március 18. 11:39 • Szerkesztve "mert momentán nincs olcsó orosz olaj" Ez nektek miért öröm? Ez normális?? Az ellenzéki szavazókat ugyanúgy sújtja baszki. Komolyan kérdezem. Legyen már egy össznemzeti minimum, pártállástól, politikai nézetektől függetlenül! ez lenne a legfontosabb amit tehetnénk. De a labda nálatok pattog. Nem tudjuk mennyire “olcsó”, nem tudjuk hogy az extraprofit mire megy és csak sejtjük hogy miért az MCC kapta meg a MOL állami részvénypakettjét.
dejavu
2026. március 18. 11:46
Orange79dejavu 2026. március 18. 11:32 Én nem bálványozok senkit öcsém, ti szerveződtök az Orbán-nem Orbán logika szerint. ez nevetséges, öreg. 16 évnyi, a lehető legpontosabb, szakmai kritikára érkező reakció: orbánfóbia. A rendszerváltozás óta nem volt még egy ilyen tábor, amelyik ilyen ostobán zárkozott el minden jelenségtől amelyik a szemét szúrja ki. És a helyzetértékelés ilyen alacsony színvonalára sem volt még példa. Orbán egyébként jól látta hogy erre a falusi vurstli szintjére kell vinni a közfelfogást, hogy bombabiztos legyen számára a társadalomnak ez a rétege.
nyafika
2026. március 18. 11:35
akyokushinkaimestere 2026. március 18. 10:20 Még ennyire soha nem utálták orbánt - Na mivan, putris? Fizetést kaptál, hogy kocsma helyett idejöttél okádni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!