bay ismoyo szövetség tornász nemzetközi szövetség

Visszatérhet a régi világrend: zöld utat kaptak az oroszok

2026. május 18. 21:42

Az olimpiai sportágak közül egy újabban feloldották a korlátozásokat. Immár az orosz és a fehérorosz tornászok is hazájuk színeiben versenyezhetnek.

null

A nemzetközi szövetség (World Gymnastics) döntése szerint az orosz tornászok ismét hazájuk színeiben versenyezhetnek – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Már nem semlegesként kell indulniuk az oroszoknak
Már nem semlegesként kell indulniuk az oroszoknak (Fotó: Bay Ismoyo/AFP)

Az orosz szövetség bejelentése szerint ezt az teszi lehetővé, hogy a WG végrehajtó bizottsága feloldotta a sportolóikra vonatkozó összes korlátozást. A határozat mind az öt szakágra vonatkozik. Hasonló döntés született a fehérorosz sportolókkal kapcsolatban is.

A World Gymnastics 2022 márciusában, az ukrajnai háború kirobbanása után nem sokkal függesztette fel az orosz és fehérorosz tornászok részvételét a védnöksége alatt álló versenyeken. A nemzetközi szövetség később enyhítette a szankciókat, lehetővé téve mindkét ország sportolóinak, hogy semlegesként induljanak, bár a csapatversenyeken való szereplésüket még kizárták. Az orosz és a fehérorosz tornászok 2024-től állhattak rajthoz semlegesként.

Már több sportágban is feloldották az oroszokra vonatkozó korlátozásokat

Korábban az olimpiai sportágak közül a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás, a tekvondó és az úszás nemzetközi szövetségei oldották fel a két ország sportolóira vonatkozó korlátozásokat.

Nyitókép: Bay Ismoyo/AFP

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 18. 22:05
hányok a libsi mocskoktól... akik orosz művészeket, sportolókat, tudósokat szankicionálnak... a rohadt kurva anyátokat!!! _I_
The Loner
2026. május 18. 21:58 Szerkesztve
"...feloldották a korlátozásokat..." Be sem kellett volna vezetni.
Takagi
2026. május 18. 21:49
Végre!
