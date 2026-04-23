tisza párt balogh levente Szentkirályi judo szövetség üzletember

Elnöki pozícióra pályázik a nyíltan a Tiszát támogató Balogh Levente

2026. április 23. 09:49

A vízkirály egy sportszakmai szövetség elnöki székét kívánná betölteni.

Bár Balogh Levente nevét elsősorban az üzleti világgal azonosítják, kevesebben tudják, hogy a Szentkirályi Ásványvíz alapítója egykor élsportolóként képzelte el a jövőjét.

Az üzletember ugyanis korábban úgy nyilatkozott, hogy egész életében cselgáncsbajnok szeretett volna lenni. Most pedig lehetősége is nyílik szerepet vállalni a sportban: 

a Magyar Judo Szövetség elnökének lemondása után megüresedett posztra Balogh Levente is leadta a pályázatát.

Az üzletember indulásáról a Judoinfo tájékoztatott weboldalán, ahol közölték azt is, hogy a döntés május 10-én születik majd meg a Szövetség közgyűlésén.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Balogh Levente a közelmúltban a politikai közéletben is megjelent. Az üzletember néhány nappal az országgyűlési választások előtt nyilvánosan bírálta a Fidesz–KDNP-t, és a Tisza Párt támogatására buzdított. Mindez annak ellenére történt, hogy vállalkozása a Fidesz-kormány idején 4,2 milliárd forintos állami támogatásban részesült – erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője.

A Fidesz-kormány és a sportszervezetek kapcsolatát érő korábbi kritikák fényében különösen figyelemre méltó, hogy egy nyíltan a Tisza Pártot támogató üzletember most esélyesként indulhat egy sportszakmai szövetség vezetői posztjáért.

Nyitókép: MTI / Bús Csaba

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
masikhozzaszolo
2026. április 23. 10:51
Ki akarja próbálni magát, ebben is. Miért ne? Egy karigazgató is tulajdonképpen könyöksebész.
dundi-fan3
2026. április 23. 10:50
@elcapo-4 Húbazmeg. Te olyan hülye vagy a gazdasághoz, hogy tíz hozzászólásnyi keret is kevés lenne elmagyarázni, mért beszélsz akkora ostobaságot, mint az Everest... A válllakozás eredménye nem tudod, mit jelent. Nem tudod mire kapta a támogatást. Nem tudod, hogy egy adott gazdasági szektorban mi számít jó eredménynek (megsúgom, nem a közpénzszivattyú NER-es cégek 30-50%-os építőipari profitját kell nézni). Szóval elhiszem, hogy dolgozó korodban te voltál a futószalag istencsászára, de az olyan dolgokhoz, amihez nem árt, ha van egy kis szakmai alaptudásod, olyan ostoba vagy, mint méhszaros a magyar nyelvhez. Nem te vagy az véletlenül, lölö?
google-2
2026. április 23. 10:31
A Júdás-pénzzel nem jár együtt a társadalmi elismerés, ma sem.
szelesdomb
2026. április 23. 10:30 Szerkesztve
Cselgáncsbajnok sajnos nem tudott belőle válni, a Legvastagabb Arcbőr Birtokosa cím nyertesének babérjára viszont jó esélye van
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!