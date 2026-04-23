Elnöki pozícióra pályázik a nyíltan a Tiszát támogató Balogh Levente

a Magyar Judo Szövetség elnökének lemondása után megüresedett posztra Balogh Levente is leadta a pályázatát.
Az üzletember indulásáról a Judoinfo tájékoztatott weboldalán, ahol közölték azt is, hogy a döntés május 10-én születik majd meg a Szövetség közgyűlésén.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Balogh Levente a közelmúltban a politikai közéletben is megjelent. Az üzletember néhány nappal az országgyűlési választások előtt nyilvánosan bírálta a Fidesz–KDNP-t, és a Tisza Párt támogatására buzdított. Mindez annak ellenére történt, hogy vállalkozása a Fidesz-kormány idején 4,2 milliárd forintos állami támogatásban részesült – erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője.