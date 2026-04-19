Kocsis Máté kőkeményen beszélt a választási vereségről, az árulókról és a korrupcióról is

Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzös műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki “kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen”. Brühühü. Vagy a Szentkirályi vizes Balogh Levente, aki akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az rtl-en, hogy változás kellene. És, hát Waberer úr. Az új szent. A nagyon tisztességes. Hálát adok a Teremtőnek, hogy minap nem szakadt rá a telex stúdiójának mennyezete. Kormánybiztosként, felemelt milliárdosként sokáig természetesen csak “Fidesz-közeli oligarchaként” emlegették a balos sajtóban, ma már viszont ugyanott egy ünnepelt hős. Pedig csak fordított egyet a köpönyegén.

Sok ilyen bújik még elő. Nem elvek vannak, hanem vagyonátmentés, és újabb lehetőségek. Lesznek a jó korruptak, meg a rossz korruptak. A jók a Tiszánál lesznek, de a balos híradásokban ennek ellenére sem nevezik majd őket Tisza-közeliek - ha fogadnom kéne. De azért majd a hétköznapi árulóinkra is gondoljunk, ne csak a sztárokra – tette hozzá.

Elégtelen védekezés

Kocsis szerint nem védekeztek kellő erővel a Magyar Péter egyre agresszívebb hazugságai ellen. Felsorolhatatlan, elképesztő hergelést, uszítást vitt véghez.

Már magával a választásokkal kapcsolatban is elképesztő álhírgyártás folyt. A balos sajtó teli csövön azt hazudta, hogy előrehozott választások lesznek. Nem lettek. Aztán, hogy április 12-ét elhalasztjuk. Miért tettük volna? Később azt, hogy módosítjuk a választási törvényt. Szó sem volt róla, nem is történt ilyen. Azzal álltak elő, hogy itt vannak az orosz kémek. Hiába mondtuk, hogy nincsenek, a hiszterizált tömegnek már mindegy volt. Elleptek mindent az álhírek, melyeket sokan elhittek. A választást el fogjuk csalni, harsogták, de ha netán nem is fogjuk, és ők nyernek, akkor Orbán nem adja majd át a hatalmat. Miért ne adta volna át, ízig-vérig demokrata. (Megjegyzem, meglátjuk, hogy az a Magyar Péter, aki épp alkotmányos erőszakot hajt végre Magyarország független közjogi intézményein, majd átadja-e.) Ömlött a balos sajtóból a polgárháborús uszítás, és talán sokan nem is vették észre, hogy nem egy 26 tagú párttal és az elnémított, presskukacos jelöltjeivel szemben kampányolunk, hanem a hitelességét teljesen feladó liberális propaganda gépezettel szemben. Ők viszont nem indultak a választáson.

Mégis nyertek. Ezért gondolnám helyesnek, hogy azok a társaink, akiknek van is jogos kritikájuk, ne hozzájuk menjenek panaszra, mert ők az ellenfeleink. Mi pedig az ő esküdt ellenségeik vagyunk. Soha egy percre sem voltak korrektek velünk, és nyilván nem most fogják elkezdeni, pusztán csak elbábozzák. Vígan hazudozhatott a HVG, Telex, 444, Rtl, 24.hu, Népszava, Átlátszó, Direkt36, végtelenségig sorolhatnám, miközben a Tisza elnöke már első napjaiban bezárással fenyegeti a neki nem tetsző médiumokat. Gondolom a sajtószabadság nevében – tette hozzá.

Kocsis a megújulásról

Mindezek után talán még magunkról beszéljünk, mert vesztettünk, és rossz helyre is mentek a kapott pofonok. A vereség fentebb említett okai között bizonyosan ott van önmagában a 16 év. A Dallas is nagyon jó sorozat volt, de a 300. résznél azt is megunták az emberek. Elkapcsoltak. Azt még az ellenfél elemzői is elmondják, hogy a Tisza szavazók jelentős része nem rájuk, végképp nem Magyar Péterre szavazott, hanem miellenünk. Ha szellemeskedni akarnék, akkor ebből az is következik, hogy sokkal többen mentek el miattunk szavazni, mint a Tisza miatt, és ha az ő szavazóik fele nem őket szereti, pusztán minket utál, akkor még mindig több szavazónk van, mint nekik – írta Kocsis Máté.

A feladat világos: olyan Fideszt, olyan jobboldalt kell csinálni, amelyiket régen nagyon szerették az emberek. Pont ugyanolyat.

A parlamenti frakcióba viszont nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak. Most a spártaiakra van szükség, nem az athéniakra. Azok sem férnek bele, akik nem tudnak elszámolni a vagyonukkal, a rájuk bízott feladatokkal, hivatalukban töltött idővel – tette hozzá.

A barátság és bajtársiasság megtartása mellett azok sem, akik a liberális lejárató-gépezet áldozatai lettek, és ezért már nem tudnak hozzátenni.

Nyugalom, ezeket a dolgokat nem a tiszások fogják eldönteni! Lesznek, akik maguk döntenek a sorsukról, lesznek akikről a közösség. Egy azonban biztos: újra hadrendbe állunk. Tesszük ezt azért, mert tisztában vagyunk vele, hogy a jobboldali emberek nem fogják megtalálni a számításaikat abban a Tiszában, ahol az egyik folyosón Kéri László jön szembe, a másikon az egykori offshore lovag Simor András, aztán meg bekukucskál Iványi Gábor, Majtényi László, Fleck Zoltán, Raskó György, Hann Endre és Bokros Lajos – írta.

Sok hiba, bűn és árulás történt, és sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk. Most szólok, ezek jó része meg fogja találni korrupciós számításait a Tisza-kormány környékén is. A mi oldalunk 99,9 százaléka nem ilyen. Az a 0,1 százalék hurkolta a kötelet a nyakunk köré, és ez nem mehet így tovább. Ennek terheit a jobboldal tisztességes és nagy többsége nem veheti többé magára.

A Tisza párt sikerei árulásból születtek, a mi hibáink a hűségből. Utóbbi mondatrészből viszont nem a hűséget kell elhagynunk, hanem a hibákat, és továbbra is ki kell állni minden jobboldali mellett. 4:3-ra kikaptunk, de lesz visszavágó – írta.

„Ki fog derülni, hogy a Tisza becsapta az embereket”

Kocsis Máté rámutatott arra is, hogy nekünk most sem igazunk van, hanem igazunk lesz. A következő években számos napon ki fog derülni, hogy a Tisza becsapta az embereket. Ezért is vagyok jelen helyzetben derűlátóbb, mint a legtöbben. Annak ellenére vagyok az, hogy látom, a jobboldaliak megfélemlítése, a verbális lincselés tovább folyik az interneten. Nézzétek meg a tiszás oldalakon, hogy ők most verni, akasztani, bebörtönözni akarnak minket.

Amikor mi 2/3-okat kaptunk, örültünk, ünnepeltünk. De ezek most nem kormányozni akarnak, hanem bosszút állni. Magyar Péter egykori főbíró édesanyjának kapcsolatain keresztül uralmuk alá akarják hajtani az igazságügyi szerveket. Jobb érzésű munkatársaiktól tudjuk, hogy listákat vezetnek levadászandó emberekről, csak úgy “jogállamilag”. Két céljuk van: a mi morális megsemmisítésünk, illetve a gazdasági elit megzsarolásán keresztül a vagyonok megszerzése.

Ugyan a lista alapján nem én vagyok a legnagyobb célpontjuk, de arról már tudok és büszke vagyok rá, hogy a második parlamenti ülésen velem fogják kezdeni a megtorlást. Az első mentelmi jog kikérés az enyém lesz, mert Magyar Péter és családja nem tűri a kritikát – írta. Úgy gondolják, ők gyalázhatnak bárkit, a templomból kijövő embereket a platóról, vagy újságírókat, civileket, de róluk egy hangot sem lehet szólni. Már pedig ez nem így lesz. Üzenem nekik, én nem bújok a mentelmi jogom mögé, mint Magyar Péter, nem kell fáradniuk vele! – tette hozzá.

Jobboldaliak! A vereséget méltósággal elviseljük, az állami vegzatúrát kiálljuk, és soha, de soha nem adjuk fel! Szóval adjunk hálát az Istennek a nemzeti korszakért, álljunk a vívmányai mellett, fel a fejjel, és rendeződjünk! Isten óvja meg Magyarországot!



