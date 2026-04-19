Megszólalt a NATO-főtitkár az amerikai kilépést illetően

Az Irán elleni amerikai-izraeli háború kapcsán Mark Rutte úgy vélekedett hogy Irán Európa biztonságát is veszélyezteti.

Kínával és Észak-Koreával együtt Irán kulcsszerepet játszott Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatásában”

– hangsúlyozta a NATO-főtitkár, aki szerint „Irán évtizedek óta a káosz exportőre, nemcsak saját régiójában, hanem világszerte is”.

Mark Rutte Európa jobb védelme érdekében a védelmi ipar megerősítését szorgalmazta. Szerinte „ez kulcsfontosságú az elrettentés és a védelmünk fenntartásához. Biztos vagyok benne, hogy a NATO egésze, de minden egyes szövetségese is úgy fog cselekedni, hogy elhárítsa az akadályokat és felszabadítsa a védelmi ipar potenciálját az Atlanti-óceán mindkét partján”.