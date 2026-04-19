phenjan észak - korea naü japán - tenger ballisztikus rakéta ensz

Fokozódik a feszültség: Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába

2026. április 19. 07:45

A nemzetközi szervezetek a nukleáris kapacitás gyors bővülésére figyelmeztetnek.

null

Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába vasárnap. Erre alig néhány nappal azután került sor, hogy az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint aggasztóan gyorsan nő Észak-Korea nukleáris kapacitása.

A dél-koreai hadsereg vasárnapi közlése szerint a rakétákat a keleti partvidéken fekvő Sinpo kikötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tengeralattjárókat épít. A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően.

A japán védelmi minisztérium is észlelte a rakétakilövéseket és azt közölte, hogy a rakéták a tengerbe csapódtak. A minisztérium közölte továbbá, hogy Tokió határozottan tiltakozott Phenjannál, mondván, hogy a vasárnapi kilövések veszélyeztetik a regionális és nemzetközi békét, és megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának azon határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea bármilyen ballisztikus tevékenységét.

Észak-Korea legutóbb április 8-án lőtt ki több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, egy napon belül kétszer is.

Nyitókép forrása: Jung Yeon-je / AFP

alkoholistageci
2026. április 19. 08:28 Szerkesztve
Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét !Engem már nem érdekel az egész én csak FÜVET AKAROK SZÍVNI végre legálisan, akkor is, ha maga az ördög a miniszterelnök és kurva leszarom mindenki törvényét meg véleményét ! AKKOR IS HA ATOMOK MEG CIGÁNYGYEREKEK POTYOGNAK AZ ÉGBŐL AKKOR IS FÜVET FOGOK SZÍVNI !
Szerintem
2026. április 19. 07:59
Elmehetnének azok is a pisába, az összes háborús faszkalappal együtt. Oszt' nálunk is épp győzött a háborús hiénák lobbija.
