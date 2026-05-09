Magas kockázatúvá minősítette a WHO a hantavírusos hajó utasait

24 órát kapott a hantavírusos hajó: kiutasíthatják az utasokat Európából
24 óra áll majd rendelkezésre az utasok átvizsgálására, ami ha nem sikerül, megtagadják a belépésüket a Kanári-szigetek területére.
42 napon át megfigyelésnek kell alávetni a hajón tartózkodókat.
„Magas kockázatú érintkezés” kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni – közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
A hajón található valamennyi személy abba a kategóriába tartozik, amelyet magas kockázatú érintkezésnek nevezünk”
– magyarázta Maria Van Kerkhove, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének járványok, illetve világjárványok megelőzéséért, illetve az azokra történő felkészülésért felelős igazgatója a közösségi médiában.
Hozzátette, hogy a hajóból kiszálló valamennyi utas és személyzet számára 42 napos aktív megfigyelés és utánkövetés ajánlott.
Vasárnap hajnalra várják a Hondius óceánjáró megérkezését Tenerife szigetére, ahonnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza – közölte a spanyol egészségügyi miniszter szombaton Madridban tartott sajtótájékoztatón.
A hantavírust rágcsálók vizelete terjeszti. Embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.
(MTI)
