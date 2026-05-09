Magas kockázatúvá minősítette a WHO a hantavírusos hajó utasait

„Magas kockázatú érintkezés” kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni – közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A hajón található valamennyi személy abba a kategóriába tartozik, amelyet magas kockázatú érintkezésnek nevezünk”

– magyarázta Maria Van Kerkhove, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének járványok, illetve világjárványok megelőzéséért, illetve az azokra történő felkészülésért felelős igazgatója a közösségi médiában.