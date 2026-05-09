24 órát kapott a hantavírusos hajó: kiutasíthatják az utasokat Európából

Terjed a hantavírus Európában: kórházi betegeknél azonosították a kórt
Már csak ez hiányzott.
24 óra áll majd rendelkezésre az utasok átvizsgálására, ami ha nem sikerül, megtagadják a belépésüket a Kanári-szigetek területére.
A hantavírus-fertőzötteket szállító MV Hondius hajót távozásra szólíthatja fel a Kanári-szigetek hatósága. Az óceánjárót már pénteken figyelmeztették, hogy esetlegesen el kell majd hagynia a térséget, ugyanis olyan vihar közeleg a szigetcsoport felé, ami nehezítené a fertőzöttek ellátását – írja a Guardian.
A holland zászló alatt közlekedő hajó előzetes tervek szerint vasárnap érte volna el a Kanári-szigeteket. A spanyol egészségügyi miniszter szerint azonban a fedélzeten tartózkodó 149 utas és legénységi tag ellátása kivitelezhetetlenné válhat a rendkívül nehéz időjárás viszonyok miatt.
Az utasok átvizsgálására körülbelül 24 óra áll majd rendelkezésre, kezdődően a vasárnapi kikötéssel, egészen a vihar hétfő reggeli érkezéséig – fejtette ki pénteken Alfonso Cabello, a regionális kormány szóvivője. Hozzátette:
Ellenkező esetben a hajónak el kell hagynia a partokat, és jelen állás szerint olybá tűnik, hogy május végéig nem is lehetne újra megpróbálni a műveletet”
Az MV Hondius a tervek szerint vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife Granadilla kikötőjéhez. A spanyol kormány és a kanári-szigeteki regionális vezetés egyeztetése alapján azonban a hajó valószínűleg nem köthet majd ki, hanem a kikötő közelében, lehorgonyozva kell majd várakoznia az utasok orvosi vizsgálatáig.
