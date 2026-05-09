05. 09.
szombat
Európa hantavírus mv hondius kanári - szigetek utas vihar hajó

24 órát kapott a hantavírusos hajó: kiutasíthatják az utasokat Európából

2026. május 09. 16:52

24 óra áll majd rendelkezésre az utasok átvizsgálására, ami ha nem sikerül, megtagadják a belépésüket a Kanári-szigetek területére.

2026. május 09. 16:52
null

A hantavírus-fertőzötteket szállító MV Hondius hajót távozásra szólíthatja fel a Kanári-szigetek hatósága. Az óceánjárót már pénteken figyelmeztették, hogy esetlegesen el kell majd hagynia a térséget, ugyanis olyan vihar közeleg a szigetcsoport felé, ami nehezítené a fertőzöttek ellátását – írja a Guardian.

A holland zászló alatt közlekedő hajó előzetes tervek szerint vasárnap érte volna el a Kanári-szigeteket. A spanyol egészségügyi miniszter szerint azonban a fedélzeten tartózkodó 149 utas és legénységi tag ellátása kivitelezhetetlenné válhat a rendkívül nehéz időjárás viszonyok miatt.

Az utasok átvizsgálására körülbelül 24 óra áll majd rendelkezésre, kezdődően a vasárnapi kikötéssel, egészen a vihar hétfő reggeli érkezéséig – fejtette ki pénteken Alfonso Cabello, a regionális kormány szóvivője. Hozzátette: 

Ellenkező esetben a hajónak el kell hagynia a partokat, és jelen állás szerint olybá tűnik, hogy május végéig nem is lehetne újra megpróbálni a műveletet”

Az MV Hondius a tervek szerint vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife Granadilla kikötőjéhez. A spanyol kormány és a kanári-szigeteki regionális vezetés egyeztetése alapján azonban a hajó valószínűleg nem köthet majd ki, hanem a kikötő közelében, lehorgonyozva kell majd várakoznia az utasok orvosi vizsgálatáig.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Canadian
2026. május 09. 18:06
Sok hűhó semmiért. A hantavírus nagyon nehezen terjed, messze nem olyan fertőző, mint mondjuk a covid.
Obsitos Technikus
2026. május 09. 17:52
Már megint teljesen másról szól a cím, mint a cikk...
Mandarin.
2026. május 09. 17:25
Vesztegzár, karantén lesz a megoldás, valahol keresni kell egy lakatlan szigetet, ott nyugodtan kiköthet a Hondius óceánjáró.
Gasztronauta
2026. május 09. 17:17
Irány Hollandia.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!