24 órát kapott a hantavírusos hajó: kiutasíthatják az utasokat Európából

A hantavírus-fertőzötteket szállító MV Hondius hajót távozásra szólíthatja fel a Kanári-szigetek hatósága. Az óceánjárót már pénteken figyelmeztették, hogy esetlegesen el kell majd hagynia a térséget, ugyanis olyan vihar közeleg a szigetcsoport felé, ami nehezítené a fertőzöttek ellátását – írja a Guardian.

A holland zászló alatt közlekedő hajó előzetes tervek szerint vasárnap érte volna el a Kanári-szigeteket. A spanyol egészségügyi miniszter szerint azonban a fedélzeten tartózkodó 149 utas és legénységi tag ellátása kivitelezhetetlenné válhat a rendkívül nehéz időjárás viszonyok miatt.