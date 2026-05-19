Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa spanyolország franciaország migráció németország

Nincs vége: újabb migránsáradatra számítanak a németek

2026. május 19. 07:40

Spanyolország szocialista kormánya szabadjára engedné a migránsait Európában.

2026. május 19. 07:40
null

Egyre nagyobb aggodalom övezi Nyugat-Európában, hogy a szocialista spanyol kormány több százezer illegális migránst akar honosítani tartózkodási és munkavállalási engedélyek kiadásával – írja a Remix News. A német Bild értesülései szerint az eredetileg tervezett 500 ezer migránssal szemben akár 850 ezren is engedélyért fordulhatnak.

Kiszivárgott spanyol rendőrségi dokumentumok szerint ez a szám végül akár az 1,6 milliót is elérheti.

Az április közepén történt bejelentés óta illegális migránsok tömegei árasztják el az ország különböző helyi irodáit, az első héten csaknem 130 000 pályázat érkezett. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A szomszédos Franciaországban a jobboldal már figyelmeztetett:

egész Európát veszélyezteti a spanyol szocialista kormány terve.

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője élesen bírálta, hogy a tartózkodási engedélyek lehetővé teszik a szabad mozgást az EU-n belül. „Úgy gondolom, hogy a schengeni térségen belüli szabad mozgást kizárólag az európai országok állampolgárai számára kellene fenntartani. Egy Spanyolországban szerzett tartózkodási engedélynek például nem szabadna lehetővé tennie a szabad mozgást az összes európai uniós országban” – fogalmazott.

Németországban is növekvő aggodalommal figyelik az eseményeket. A német külügyminisztérium azt közölte, „figyelemmel kísérik” a történéseket, és „kapcsolatban állnak Spanyolországgal”.

A belügyminisztérium szóvivője pedig hangsúlyozta, hogy a schengeni tartózkodási engedély alapvetően nem jogosít fel munkavállalásra Németországban. Azzal be lehet lépni az országba, és maximum három hónapot tartózkodni egyszerre.

A CDU/CSU parlamenti frakció belpolitikai szóvivője, Alexander Throm is aggodalmát fejezte ki a Bild szerint: 

Egy ilyen tömeges legalizálás pusztító jelzést küld a világnak, és kiszámíthatatlan vonzóhatást hoz létre.”

A rendőrségi szakszervezet képviselője, Manuel Ostermann is figyelmeztetett a lehetséges következményekre, tekintettel arra, hogy sokan Németországba jönnek a munkalehetőségek és a juttatások miatt. „Ha a spanyol kormány megbukik, és egy jövőbeli kormány csökkenti a kifizetéseket vagy visszavonja a tartózkodási engedélyeket, a migránsok nagy része tovább fog utazni Németországba, és itt marad. Akár engedélyezik, akár nem” – figyelmeztetett.

Ostermann most így fogalmazott:

A migrációs válság nem ért véget. Németországnak ezért következetesen meg kell szüntetnie a megmaradt olyan tényezőket, amelyek vonzzák a migránsokat, például a túlzott pénzügyi támogatásokat.”

A migránsokat támogatók bár folyamatosan azzal érvelnek, hogy Németországnak munkaerőre van szüksége, ennek ellenére Németországban már most is egyre nehezebb munkát találni. Tavaly több mint 120 000 ipari munkahely szűnt meg, és évekig tartó tömeges bevándorlás után a német gazdaság továbbra is egyik válságból a másikba süllyed.

Nyitókép forrása: Jens Schlüter / AFP

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. május 19. 09:10
Toboroznak a testvéri Azovba, biztos elkél egy-két db színes náci
Válasz erre
1
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. május 19. 08:04
Vajon hova akarják végül lerakni a szemetüket?🤔
Válasz erre
1
0
khomeini
2026. május 19. 07:58
Gut so. Sie werden das schaffen.
Válasz erre
1
0
europész
2026. május 19. 07:48
Szép a jövő.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!