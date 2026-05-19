Nincs vége: újabb migránsáradatra számítanak a németek

Egyre nagyobb aggodalom övezi Nyugat-Európában, hogy a szocialista spanyol kormány több százezer illegális migránst akar honosítani tartózkodási és munkavállalási engedélyek kiadásával – írja a Remix News. A német Bild értesülései szerint az eredetileg tervezett 500 ezer migránssal szemben akár 850 ezren is engedélyért fordulhatnak.

Kiszivárgott spanyol rendőrségi dokumentumok szerint ez a szám végül akár az 1,6 milliót is elérheti.

Az április közepén történt bejelentés óta illegális migránsok tömegei árasztják el az ország különböző helyi irodáit, az első héten csaknem 130 000 pályázat érkezett.