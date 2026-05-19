Nincs vége: újabb migránsáradatra számítanak a németek

Spanyolország szocialista kormánya szabadjára engedné a migránsait Európában.
Egyre nagyobb aggodalom övezi Nyugat-Európában, hogy a szocialista spanyol kormány több százezer illegális migránst akar honosítani tartózkodási és munkavállalási engedélyek kiadásával – írja a Remix News. A német Bild értesülései szerint az eredetileg tervezett 500 ezer migránssal szemben akár 850 ezren is engedélyért fordulhatnak.
Kiszivárgott spanyol rendőrségi dokumentumok szerint ez a szám végül akár az 1,6 milliót is elérheti.
Az április közepén történt bejelentés óta illegális migránsok tömegei árasztják el az ország különböző helyi irodáit, az első héten csaknem 130 000 pályázat érkezett.
A szomszédos Franciaországban a jobboldal már figyelmeztetett:
egész Európát veszélyezteti a spanyol szocialista kormány terve.
Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője élesen bírálta, hogy a tartózkodási engedélyek lehetővé teszik a szabad mozgást az EU-n belül. „Úgy gondolom, hogy a schengeni térségen belüli szabad mozgást kizárólag az európai országok állampolgárai számára kellene fenntartani. Egy Spanyolországban szerzett tartózkodási engedélynek például nem szabadna lehetővé tennie a szabad mozgást az összes európai uniós országban” – fogalmazott.
Németországban is növekvő aggodalommal figyelik az eseményeket. A német külügyminisztérium azt közölte, „figyelemmel kísérik” a történéseket, és „kapcsolatban állnak Spanyolországgal”.
A belügyminisztérium szóvivője pedig hangsúlyozta, hogy a schengeni tartózkodási engedély alapvetően nem jogosít fel munkavállalásra Németországban. Azzal be lehet lépni az országba, és maximum három hónapot tartózkodni egyszerre.
A CDU/CSU parlamenti frakció belpolitikai szóvivője, Alexander Throm is aggodalmát fejezte ki a Bild szerint:
Egy ilyen tömeges legalizálás pusztító jelzést küld a világnak, és kiszámíthatatlan vonzóhatást hoz létre.”
A rendőrségi szakszervezet képviselője, Manuel Ostermann is figyelmeztetett a lehetséges következményekre, tekintettel arra, hogy sokan Németországba jönnek a munkalehetőségek és a juttatások miatt. „Ha a spanyol kormány megbukik, és egy jövőbeli kormány csökkenti a kifizetéseket vagy visszavonja a tartózkodási engedélyeket, a migránsok nagy része tovább fog utazni Németországba, és itt marad. Akár engedélyezik, akár nem” – figyelmeztetett.
Ostermann most így fogalmazott:
A migrációs válság nem ért véget. Németországnak ezért következetesen meg kell szüntetnie a megmaradt olyan tényezőket, amelyek vonzzák a migránsokat, például a túlzott pénzügyi támogatásokat.”
A migránsokat támogatók bár folyamatosan azzal érvelnek, hogy Németországnak munkaerőre van szüksége, ennek ellenére Németországban már most is egyre nehezebb munkát találni. Tavaly több mint 120 000 ipari munkahely szűnt meg, és évekig tartó tömeges bevándorlás után a német gazdaság továbbra is egyik válságból a másikba süllyed.
Nyitókép forrása: Jens Schlüter / AFP
