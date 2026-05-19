Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Nem maradt tehát más, mint a bűnbakkeresés.
„Egy kis reggeli matek.
A Tisza 4 év alatt 25-30 ezer Mrd Ft-nyi pénzszórást ígért a kampánya során. Ez nem lesz végrehajtható.
Ha valaki, akkor a TISZA vezette meg a magyarokat, nem a volt jobboldali kormány. Tegnap Magyar Péter azzal vádolta a korábbi magyar kormányt, hogy eltitkolta a magyar költségvetés valódi állapotát...
De miért nem vagyunk ezen a vádon meglepődve...? Azért nem, mert a Tisza fűt-fát megígért a választási kampány során. Felmenő rendszerben évi 2-10 ezer Mrd Ft-os többlet-költségvetési kiadásokkal vakította az embereket úgy, hogy extra bevételt a vagyonadón kívül nem tett mellé.
Világos, hogy ezek az ígéretek végrehajthatatlanok. Az is világos, hogy ezért Magyar Péter kifogásokat és bűnbakot keres és fog is keresni a következő hónapokban. És az is világos, hogy az egyik legfontosabb menekülőpályája a volt kormányra való visszamutogatás. Ezt kezdte el építeni tegnap a kormányülést követő sajtótájékoztatóján. (Bár tegnap Magyar Péter azt is hazudta, hogy azért nem tudja a 480 Ft-os benzinárat megvalósítani, mert kétszeresére drágult a kőolaj ára, miközben az árak ugyanott vannak, mint márciusban, amikor orrhangon üvöltve ezt követelte majd az összes fórumán...)
A nagyságrend kedvéért rögzítsük: a Tisza az éves költségvetés 0,5%-át el nem érő tételeket kifogásol a korábbi kormány működésében, miközben az éves hazai költségvetés 18-20%-át elérő ígéretekkel szédítette a választókat. Ezeket pedig nem fogja tudni végrehajtani, mert akkor államcsőd lesz.
De, hogy ne a levegőbe beszéljünk, nézzük meg tényszerűen a főbb tételeket, hogy mit is ígért a Tisza a választások során és az mennyibe kerülne ez a magyar költségvetésnek, ÉVENTE!
– Egészségügyi kiadások növelése a GDP 7 %-ra – 1800-2000 Mrd Ft
– Oktatási kiadások növelése a GDP 5%-ra – 1800-2000 Mrd Ft
– Nyugdíjemelések, nyugdíjas Szép-kártya 14. havi nyugdíj teljes bevezetése – 850 Mrd Ft
– SZJA-csökkentések – 500 Mrd
– K+F költések növelése a GDP 2%-ra – 400 Mrd Ft
– családi pótlék családi pótlék duplázása – 300 Mrd Ft
– vidékfejlesztés – 300 Mrd Ft
– Szociális, kulturális, noks-osok 25%-kos béremelése – 300 Mrd Ft
– További Családtámogatások (iskolakezdési támogatás, GYES, GYET növelése) – 200 Mrd Ft
És akkor ehhez jön hozzá az ÁFA-csökkentés, amiről még sokat nem tudunk (pl. milyen termékekre), valamint a különadók kivezetése, amely tételek együtt elérhetik akár az 1000 Mrd Ft-ot is. Emellett van még elképesztő mennyiségű vállalás a nagy intézményrendszerek teljes körű felújítására is (pl felújítanak minden gyermekvédelmi ellátásban lévő intézményt), amik szintén nincsenek benne a fenti számításban.
És van még egy tétel, a honvédelmi kiadások kérdése is, amit a GDP 5%-ra 2035-ig...., ami 3000 Mrd Ft-ot tenne ki, évente...
Ha nagyvonalúan egy felmenő rendszerbe rendezzük ezeket a tételeket, akkor is azt látjuk, hogy ezen tételek fokozatos végrehajtása 4 év alatt valahol 25-30 ezer Mrd Ft-ot tennének ki. Az EU-s forrásokból pedig csak ennek egy része, kb 15%-a volna finanszírozható. Persze el lehet mondani, hogy lejjebb jönnek a kamatok, lesz majd növekedés, közmédiára kevesebbet költenek, de mindenki számára világos, hogy ez az ígéretcsomag ebben a formában végrehajthatatlan.
Az ígéretek nagy részét a Tisza nem lesz képes megvalósítani. Ehhez pedig fel kell építeni azt a narratívát, hogy a korábbi jobboldali kormány csődbe vitte az országot és meghamisította a költségvetést. Ez kezdődött meg most.
De attól még a tények, tények maradnak, a Tisza egy megvalósíthatatlan ígéretcsomaggal kábította a magyar választópolgárokat, miközben végig tudta, hogy az hazugság. A számokból ez világos. Ki verte tehát át a magyar választópolgárokat kedves miniszterelnök úr?
Nem maradt tehát más, mint a bűnbakkeresés, a volt kormány felelőtlensége, a kőolaj ára, a minisztériumi ingatlanok, a szemtelen helyettes államtitkárok, meg a darált papírok a pincében. No meg persze a Facebook-posztok. ”
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI
***