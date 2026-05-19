De miért nem vagyunk ezen a vádon meglepődve...? Azért nem, mert a Tisza fűt-fát megígért a választási kampány során. Felmenő rendszerben évi 2-10 ezer Mrd Ft-os többlet-költségvetési kiadásokkal vakította az embereket úgy, hogy extra bevételt a vagyonadón kívül nem tett mellé.

Világos, hogy ezek az ígéretek végrehajthatatlanok. Az is világos, hogy ezért Magyar Péter kifogásokat és bűnbakot keres és fog is keresni a következő hónapokban. És az is világos, hogy az egyik legfontosabb menekülőpályája a volt kormányra való visszamutogatás. Ezt kezdte el építeni tegnap a kormányülést követő sajtótájékoztatóján. (Bár tegnap Magyar Péter azt is hazudta, hogy azért nem tudja a 480 Ft-os benzinárat megvalósítani, mert kétszeresére drágult a kőolaj ára, miközben az árak ugyanott vannak, mint márciusban, amikor orrhangon üvöltve ezt követelte majd az összes fórumán...)

A nagyságrend kedvéért rögzítsük: a Tisza az éves költségvetés 0,5%-át el nem érő tételeket kifogásol a korábbi kormány működésében, miközben az éves hazai költségvetés 18-20%-át elérő ígéretekkel szédítette a választókat. Ezeket pedig nem fogja tudni végrehajtani, mert akkor államcsőd lesz.