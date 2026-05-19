Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
költségvetés Tisza Párt Magyar Péter

A Tisza egy megvalósíthatatlan ígéretcsomaggal kábította a magyar választópolgárokat, miközben végig tudta, hogy az hazugság

2026. május 19. 08:34

Nem maradt tehát más, mint a bűnbakkeresés.

2026. május 19. 08:34
Panyi Miklós
Panyi Miklós
„Egy kis reggeli matek.

A Tisza 4 év alatt 25-30 ezer Mrd Ft-nyi pénzszórást ígért a kampánya során. Ez nem lesz végrehajtható.

Ha valaki, akkor a TISZA vezette meg a magyarokat, nem a volt jobboldali kormány. Tegnap Magyar Péter azzal vádolta a korábbi magyar kormányt, hogy eltitkolta a magyar költségvetés valódi állapotát...

De miért nem vagyunk ezen a vádon meglepődve...? Azért nem, mert a Tisza fűt-fát megígért a választási kampány során. Felmenő rendszerben évi 2-10 ezer Mrd Ft-os többlet-költségvetési kiadásokkal vakította az embereket úgy, hogy extra bevételt a vagyonadón kívül nem tett mellé.

Világos, hogy ezek az ígéretek végrehajthatatlanok. Az is világos, hogy ezért Magyar Péter kifogásokat és bűnbakot keres és fog is keresni a következő hónapokban. És az is világos, hogy az egyik legfontosabb menekülőpályája a volt kormányra való visszamutogatás. Ezt kezdte el építeni tegnap a kormányülést követő sajtótájékoztatóján. (Bár tegnap Magyar Péter azt is hazudta, hogy azért nem tudja a 480 Ft-os benzinárat megvalósítani, mert kétszeresére drágult a kőolaj ára, miközben az árak ugyanott vannak, mint márciusban, amikor orrhangon üvöltve ezt követelte majd az összes fórumán...)

A nagyságrend kedvéért rögzítsük: a Tisza az éves költségvetés 0,5%-át el nem érő tételeket kifogásol a korábbi kormány működésében, miközben az éves hazai költségvetés 18-20%-át elérő ígéretekkel szédítette a választókat. Ezeket pedig nem fogja tudni végrehajtani, mert akkor államcsőd lesz.

De, hogy ne a levegőbe beszéljünk, nézzük meg tényszerűen a főbb tételeket, hogy mit is ígért a Tisza a választások során és az mennyibe kerülne ez a magyar költségvetésnek, ÉVENTE!

– Egészségügyi kiadások növelése a GDP 7 %-ra – 1800-2000 Mrd Ft

– Oktatási kiadások növelése a GDP 5%-ra – 1800-2000 Mrd Ft

– Nyugdíjemelések, nyugdíjas Szép-kártya 14. havi nyugdíj teljes bevezetése – 850 Mrd Ft

– SZJA-csökkentések – 500 Mrd

– K+F költések növelése a GDP 2%-ra – 400 Mrd Ft

– családi pótlék családi pótlék duplázása – 300 Mrd Ft

– vidékfejlesztés – 300 Mrd Ft

– Szociális, kulturális, noks-osok 25%-kos béremelése – 300 Mrd Ft

– További Családtámogatások (iskolakezdési támogatás, GYES, GYET növelése) – 200 Mrd Ft

És akkor ehhez jön hozzá az ÁFA-csökkentés, amiről még sokat nem tudunk (pl. milyen termékekre), valamint a különadók kivezetése, amely tételek együtt elérhetik akár az 1000 Mrd Ft-ot is. Emellett van még elképesztő mennyiségű vállalás a nagy intézményrendszerek teljes körű felújítására is (pl felújítanak minden gyermekvédelmi ellátásban lévő intézményt), amik szintén nincsenek benne a fenti számításban.

És van még egy tétel, a honvédelmi kiadások kérdése is, amit a GDP 5%-ra 2035-ig...., ami 3000 Mrd Ft-ot tenne ki, évente...

Ha nagyvonalúan egy felmenő rendszerbe rendezzük ezeket a tételeket, akkor is azt látjuk, hogy ezen tételek fokozatos végrehajtása 4 év alatt valahol 25-30 ezer Mrd Ft-ot tennének ki. Az EU-s forrásokból pedig csak ennek egy része, kb 15%-a volna finanszírozható. Persze el lehet mondani, hogy lejjebb jönnek a kamatok, lesz majd növekedés, közmédiára kevesebbet költenek, de mindenki számára világos, hogy ez az ígéretcsomag ebben a formában végrehajthatatlan.

Az ígéretek nagy részét a Tisza nem lesz képes megvalósítani. Ehhez pedig fel kell építeni azt a narratívát, hogy a korábbi jobboldali kormány csődbe vitte az országot és meghamisította a költségvetést. Ez kezdődött meg most.

De attól még a tények, tények maradnak, a Tisza egy megvalósíthatatlan ígéretcsomaggal kábította a magyar választópolgárokat, miközben végig tudta, hogy az hazugság. A számokból ez világos. Ki verte tehát át a magyar választópolgárokat kedves miniszterelnök úr? 

Nem maradt tehát más, mint a bűnbakkeresés, a volt kormány felelőtlensége, a kőolaj ára, a minisztériumi ingatlanok, a szemtelen helyettes államtitkárok, meg a darált papírok a pincében. No meg persze a Facebook-posztok. ”

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sarzal
2026. május 19. 10:10
...miért, meglepődött valaki? Majd még mi lesz....
gullwing
2026. május 19. 10:07
Miért csodálkozunk ezen?! Ezek kunbéla óta MINDIG ezt csinálták: rákosi, kádár, horn, megyesi, elqró, libás... Hazudtak nappal és éjjel, hazudtak reggel, délben, és este, hazudtak minden hullámhosszon...
Marcsi
2026. május 19. 09:56
Mindegy mi lesz választások után, csak Orbán takarodjon! Hát ez lett! A választások után mindent lehet !?
google-2
2026. május 19. 09:28
Magyar őszödi beszéde. Végig hazudta a kampányt, annak a biztos tudatában, hogy rákenheti az elődeire. Nem tudom, volt-e mocskosabb természetű ura ennek az országnak. Mintha az összes rosszat egyesítené, ami eddig gonosz emberekben megvolt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!