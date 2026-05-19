kegyelmi ügy dosszié Magyar Péter sajtótájékoztató miniszterelnök

Itt vannak a kegyelmi ügy részletei: kiderült, a főosztály nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét

2026. május 19. 09:30

Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi útja előtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. Elhangzott, hogy várják, hogy a Sándor-palota is nyilvánosságra hozza a náluk lévő dosszié tartalmát, illetve kiderült, hogy országgyűlési vizsgálóbizottság is létrejön az ügy további részleteinek tisztázása érdekében.

Cikkünk frissül!

Magyar Péter miniszterelnök a közel háromórás, kormányülést követő sajtótájékoztatója után hétfőn este arról írt közösségi oldalán, hogy kedden 8 óra 30-kor rendkívüli tájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról.

A hétfői tájékoztatón elhangzott, hogy 

az ügyhöz kapcsolódóan két dosszié van: egy az igazságügyi minisztériumban, egy bővebb pedig a Sándor-palotában.

Emellett a kormányfő ígérete szerint a kegyelmi kérvényt is a nyilvánosság elé tárják, melyből kiderül majd, hogy ki kérvényezte a kegyelmet.

 

Magyar Éva kormányszóvivő azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy a kormány úgy döntött, a kormany.hu/igazsagtetel oldalon nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy azon aktáit, amelyek az Igazságügyi Minisztériumnál voltak.

Majd a miniszterelnök kifejtette, hogy a kegyelmi ügyek nem nyilvánosak, de most kivételt tudnak tenni, mert 

maga az érintett, K. Endre könyvet írt a saját történetéből, és ott beszámolt az ügyről, amivel gyakorlatilag feloldotta a titoktartást.

A kormányfő külön köszöntötte a sajtótájékoztatón a 444 újságíróját, Kaufmann Balázst, aki cikkével kirobbantotta a botrányt, valamint a Vidéki prókátor néven elhíresült Fülöp Botond ügyvédet, aki kikérte a döntést a Kúriától.

Így zajlik egy kegyelmi eljárás

Magyar Péter ezután ismertette, hogy zajlik egy kegyelmi eljárás.

A kérelmek az igazságügyi minisztériumhoz érkeznek be, ahol először a kegyelmi főosztály kivizsgálja azokat, ott készítenek szakvéleményt, majd amit érdemesnek tartanak, az igazságügyminiszternek is bemutatnak.

A tárcaveető ezután felterjesztést tesz a javasolt és nem javasolt kegyelmekről, melyet a köztársasági elnök elbírál – az esetek többségében az államfő hasonlóan dönt, mint az igazságügyminiszter, de van, hogy ez eltér, mint például a bicskei esetben is – jegyezte meg.

Miután a köztársasági elnök elbírálja a kegyelmi kérelmeket, amennyiben kegyelmi határozatot hoz, az igazságügyi miniszter szintén aláírja azt – fűzte hozzá.

Kiderült, a főosztály nem támogatta K. Endre ügyét

A miniszterelnök a tájékoztatón hangsúlyozta, olyan ritkán fordul elő, hogy az igazságügyi miniszter nem jegyzi ellen a köztársasági elnök döntését. Utoljára talán 1998-ban volt ilyen eset, az Agrobank-ügyben Göncz Árpád kegyelmet adott, amit Dávid Ibolya akkori igazságügyi miniszter nem jegyzett ellen. Dávid Ibolya elmondta, hogy egyeztetett Orbán Viktor akkori miniszterelnökkel – idézte fel.

A miniszteri ellenjegyzés politikai felelősségvállalás, a köztársasági elnöktől ezzel az aktussal a mindenkori kormány átvállalja a politikai felelősséget”

 – húzta alá. 

Ezt követően az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztését egy képernyőn mutatták be a sajtó megjelent képviselőinek.

A dokumentumban az áll, hogy a főosztály nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét.

De egy másik dokumentum is előkerült, amit Répássy Róbert akkori államtitkár írt alá: 49 terhelt és 51 kegyelmi ügy volt egy csoportban. A monogramokat kisatírozták a dokumentumból, ebben nem is szerepelt K. Endre. A dátum 2023. áprilisi 17., néhány nappal Ferenc pápa látogatása előtti. Párhuzamosan futott egy másik kegyelmi ügycsoport, a Hunnia-perben érintetteké – magyarázta Magyar Péter.

Magyar Péter továbbá arra is rámutatott, hogy míg K. Endre kegyelmi kérelmét április 17-én bírálta el Novák Katalin korábbi köztársasági elnök, amit még Varga Judit egykori igazságügyi miniszter alá is írt – ami rendhagyó –, addig a többi kegyelemben részesített ügyében június 7-én született csak döntés.

A miniszterelnök szerint ez azt mutatja, hogy K. Endre ügyét kiemelték az ügycsoportból.

A kormányfő ezt később egy másik dokumentummal is alátámasztott: egy Tuzson Bence által aláírt dokumentumban azzal magyarázták mindezt, hogy az ügyet azért emelték ki külön, mert a pápalátogatás előtt szerettek volna kegyelemben részesíteni.

Felszólították a Sándor-palotát, vizsgálóbizottságot hoznak létre

Magyar Péter mindezt követően 

újra felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét.

A miniszterelnök újságírói kérdésre kitért arra is, hogy a kegyelmi kérvény jóval korábban, már 2022-ben beérkezett. Majd kijelentette, hogy országgyűlési vizsgálóbizottságot hoznak létre, ahol kötelező lesz megjelenni és válaszolni Répássy Róber egykori államtitkárnak, a kormány akkori tagjainak, valamint a köztársasági elnöknek is.

A rendkívüli sajtótájékoztatót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
savrena
2026. május 19. 10:16
Jó, de ha most Peti azt vizionálja hogy Novákot valaki presszionálta (Balog), akkor ebből logikusan következik hogy Jucust is presszionálta valaki. Talán a férje?



Squalline
2026. május 19. 10:16
A kegyelem és ellenjegyzése is egyéni mérlegelés kérdése. Hogy a kérelmező pedig ki volt? Rohadt egyszerű, maga az elítélt volt, minthogy akarata ellenére senkit sem részesítenek kegyelemben. Mit kell még ezen firtatni? Elkúrta a két nő, belebukott, ennyi. Amúgy csak poltikiai marketing értelemben kúrta el, mert K. nem pedofil. Azért ítélték el, mert a szökésből visszatérő intézetis gyereket nem akarta kiengedni a szobából addig, amíg nem írja miért és hova szökött el. K. nyilván úgy vélte, hogy nem tud mit kezdeni a gyerek meséjével amíg nincs írásban. A bíróság úgy vélte (nahát, bíróságra került az ügy, hihetetlen, a gonosz pedofidesz alatt), ez megvalósította a kényszerítés bűncselekményét kiskorú sérelmére. (Most mondjam azt, hogy annó a napközis tanárunk velünk hasonlót hányszor megtett. Nem mehettünk addig haza míg nem volt kész a lecke, bár ítélték volna el R. nénit annó és Gy. bácsi osztályába jártam volna, akik mindig focizhattak délután...). Árad a valósághajlító uszítás.



Élő Éva
2026. május 19. 10:14
Nincs kegyelem! Le kell nyomnia a társadalom, mint biodíszlet torkán, hogy Orbán pedofil párti. Virtigli koncepciós eljárás zajlik. Más egyéb vádpontot,pl. gazdasági visszaélést valószínűleg nem tudtak ellene összehozni. Biztos vagyok benne hogy Orbán soha nem adott ilyen konkrét utasítása, mindössze véleménye lehetett az üggyel kapcsolatban, amit ismertettek vele, de nem hiszem, hogy írásos utasítást adott volna. Ha mégis ez történt, annak alapos, méltánylandó indoka kellett legyen. Az ördögöt a részletekbe sikerült beöltöztetni.



za-firka
2026. május 19. 10:13
Csupa alákérdező kormánypárti cselédsajtó . Szép.



Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!