Itt vannak a kegyelmi ügy részletei: kiderült, a főosztály nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét

Így zajlik egy kegyelmi eljárás

Magyar Péter ezután ismertette, hogy zajlik egy kegyelmi eljárás.

A kérelmek az igazságügyi minisztériumhoz érkeznek be, ahol először a kegyelmi főosztály kivizsgálja azokat, ott készítenek szakvéleményt, majd amit érdemesnek tartanak, az igazságügyminiszternek is bemutatnak.

A tárcaveető ezután felterjesztést tesz a javasolt és nem javasolt kegyelmekről, melyet a köztársasági elnök elbírál – az esetek többségében az államfő hasonlóan dönt, mint az igazságügyminiszter, de van, hogy ez eltér, mint például a bicskei esetben is – jegyezte meg.

Miután a köztársasági elnök elbírálja a kegyelmi kérelmeket, amennyiben kegyelmi határozatot hoz, az igazságügyi miniszter szintén aláírja azt – fűzte hozzá.