05. 19.
kedd
vitézy dávid máv csoport Balaton magyarország segítség Ausztria vonat bérlés

A szomszédból kér segítséget Vitézy Dávid: így vészelné át a MÁV a nyári csúcsszezont

2026. május 19. 09:42

Bérelt vasúti kocsikkal kezelné a MÁV az idei balatoni csúcsforgalmat.

A MÁV a nyári időszakra tíz, szinte új első osztályú InterCity-kocsit bérel az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től, amelyeket a balatoni vonalakon állítanak majd forgalomba – számolt be róla a Népszava.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter a lapnak úgy nyilatkozott: 

bár a tíz kocsi önmagában kevés, jelen helyzetben mégis kulcsfontosságú segítséget jelent.

Mindeközben a hazai vasúti járműpark helyzete továbbra is súlyos: a jelenlegi helyzet szerint a MÁV a tavalyinál is kevesebb működőképes InterCity-kocsival kezdi a nyári szezont.

A jelenlegi válságkezelés részeként a MÁV használt vasúti kocsik vásárlásával és külföldi bérlésekkel próbálja enyhíteni a járműhiányt. Emellett megkezdődött a hazai karbantartási háttér javítása is: a vasúttársaság mintegy 20 milliárd forintos állami támogatással visszavásárolta a dunakeszi javítóbázist.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bitrex®
2026. május 19. 10:16
Minek első osztályú InterCity kocsi proliknak? Hogy a szalonnazsíros kést a szép üléskárpitba törölje, netán bele is szúrja? Meg odajárjanak összeszarni a wc-t a másodosztály utasai?
grenki-2
2026. május 19. 10:16
Azért ez olyan szégyen hogy itt tartunk hogy kölcsön kell kérnünk vagonokat az osztrákoktól...SZÉGYEN
Reszelő Aladár
2026. május 19. 10:15
10 kocsival fogja megoldani a járműhiányt? Érzetre az az mennyiség, amit szívességből, cimbi alapon kölcsön lehet kérni a szomszédból, ott megoldják, itt érdemben nem segít, de tök jól lehet vele villogni. Felteszem a járműjavító visszavásárlása sem múlt szerda reggel óta került tető alá, hanem ezen is a korábbi struktúra dolgozott.
szelesdomb
2026. május 19. 10:06
Majd vizsgálják át alaposan az osztrák vagonokat, mert előszeretettel küldik hozzánk a szemetjüket és a selejtes áruikat a labancok
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!