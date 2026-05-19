A szomszédból kér segítséget Vitézy Dávid: így vészelné át a MÁV a nyári csúcsszezont

Vitézy Dávid belengette, változás jöhet a MÁV-nál
A nemrég kinevezett miniszter az ATV műsorában is azt hangsúlyozta, hogy véget kell vetni a „vasútrombolás korszakának”.
Bérelt vasúti kocsikkal kezelné a MÁV az idei balatoni csúcsforgalmat.
A MÁV a nyári időszakra tíz, szinte új első osztályú InterCity-kocsit bérel az osztrák állami vasúttársaságtól, az ÖBB-től, amelyeket a balatoni vonalakon állítanak majd forgalomba – számolt be róla a Népszava.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter a lapnak úgy nyilatkozott:
bár a tíz kocsi önmagában kevés, jelen helyzetben mégis kulcsfontosságú segítséget jelent.
Mindeközben a hazai vasúti járműpark helyzete továbbra is súlyos: a jelenlegi helyzet szerint a MÁV a tavalyinál is kevesebb működőképes InterCity-kocsival kezdi a nyári szezont.
A jelenlegi válságkezelés részeként a MÁV használt vasúti kocsik vásárlásával és külföldi bérlésekkel próbálja enyhíteni a járműhiányt. Emellett megkezdődött a hazai karbantartási háttér javítása is: a vasúttársaság mintegy 20 milliárd forintos állami támogatással visszavásárolta a dunakeszi javítóbázist.
