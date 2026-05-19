Vitézy Dávid bemondta: ez lesz a valaha volt legnagyobb egyidejű terhelés Budapesten

Budapestre figyel a világ a BL-döntő alatt: minden fenekestül felfordul a fővárosban
Gőzerővel készülnek a hatóságok a május 30-i labdarúgó BL-döntőre. Mutatjuk a részleteket!
A közlekedési és beruházási miniszter szerint minden lehetséges erőforrást mozgósítanak a hazai szervek, hogy a magyar közlekedési rendszer bírja a terhelést a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő idején. Vitézy Dávid három kritikus napot jelölt meg a május 30-i BL-finálé kapcsán.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a világszerte nagy érdeklődésre számot tartó labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre a csapatok – az angol Arsenal és a címvédő francia PSG – mellett szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A május 30-i finálénak a Puskás Aréna ad otthont. Lapunk a hatóságok közül a rendőrséget már megkereste, most pedig Pósfai Gábor belügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tartott egyeztetést az eseménnyel kapcsolatban.
„Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel külön egyeztetésre hívtuk a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében részt vevő legfontosabb szereplőket. A megbeszélésen többek között áttekintettük a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, de felmerült 1-2 olyan fontos kérdés, amiben közösen kellett megoldást találnunk” – írta közösségi oldalán Pósfai.
Az egyeztetésről Vitézy is posztolt, aki arról is közölt információkat, hogy a megbeszélésen
részt vettek – közölte a hvg.hu.
Óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-30-31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést”
– fogalmazott a közlekedésért is felelős miniszter.
Mint ismert, a Bajnokok Ligája döntője előtt a szurkolókon, játékosokon és stábtagokon kívül vezető politikusok is a magyar fővárosba érkeznek, hogy személyesen tekintsék meg a legfontosabb európai klubsorozat fináléját. Ennek értelmében a találkozó idején a Liszt Ferenc Repülőtéren is a megszokottnál jóval nagyobb forgalom várható: a legtöbb légitársaság Londonból és Párizsból besűrítette járatait, és így tett a Wizz Air mellett az EasyJet is. A Wizz május 29-én megduplázza a London–Budapest közötti járatainak számát, szombaton hat géppel repülnek.
Az ügyet egyébként a brit bulvársajtó is felkapta, a The Sun a London–Budapest viszonylaton forduló repülőjáratok esetében egyik napról a másikra 1200 fontra, nagyjából félmillió forintra ugrott a repjegyek ára. A legolcsóbb közvetlen járatok 900 fontba, körülbelül 380 ezer forintba kerülnek.
