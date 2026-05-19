Vitézy Dávid bemondta: ez lesz a valaha volt legnagyobb egyidejű terhelés Budapesten

Mint ismert, a Bajnokok Ligája döntője előtt a szurkolókon, játékosokon és stábtagokon kívül vezető politikusok is a magyar fővárosba érkeznek, hogy személyesen tekintsék meg a legfontosabb európai klubsorozat fináléját. Ennek értelmében a találkozó idején a Liszt Ferenc Repülőtéren is a megszokottnál jóval nagyobb forgalom várható: a legtöbb légitársaság Londonból és Párizsból besűrítette járatait, és így tett a Wizz Air mellett az EasyJet is. A Wizz május 29-én megduplázza a London–Budapest közötti járatainak számát, szombaton hat géppel repülnek.