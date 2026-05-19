Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Airport Bajnokok Ligája-döntő BL-döntő Budapest Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bemondta: ez lesz a valaha volt legnagyobb egyidejű terhelés Budapesten

2026. május 19. 10:51

A közlekedési és beruházási miniszter szerint minden lehetséges erőforrást mozgósítanak a hazai szervek, hogy a magyar közlekedési rendszer bírja a terhelést a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő idején. Vitézy Dávid három kritikus napot jelölt meg a május 30-i BL-finálé kapcsán.

2026. május 19. 10:51
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a világszerte nagy érdeklődésre számot tartó labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre a csapatok – az angol Arsenal és a címvédő francia PSG – mellett szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. A május 30-i finálénak a Puskás Aréna ad otthont. Lapunk a hatóságok közül a rendőrséget már megkereste, most pedig Pósfai Gábor belügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tartott egyeztetést az eseménnyel kapcsolatban.

Vitézy Dávid, Budapest, BL-döntő, Puskás Aréna, Budapest Airport
Vitézy Dávid és Pósfai Gábor a május 30-i BL-döntőről egyeztetett – amelynek a budapesti Puskás Aréna ad otthont / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

„Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel külön egyeztetésre hívtuk a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében részt vevő legfontosabb szereplőket. A megbeszélésen többek között áttekintettük a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit. Az előkészületek már hónapok óta zajlanak, de felmerült 1-2 olyan fontos kérdés, amiben közösen kellett megoldást találnunk” – írta közösségi oldalán Pósfai.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 

Vitézy Dávid: Ez lesz a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés 

Az egyeztetésről Vitézy is posztolt, aki arról is közölt információkat, hogy a megbeszélésen 

  • a rendőri vezetők mellett 
  • a BKK, 
  • a MÁV, 
  • a Budapest Airport, 
  • a Hungarocontrol, 
  • az NRÜ és 
  • az NSÜ vezetői, valamint 
  • az MLSZ illetékesei is 

részt vettek – közölte a hvg.hu.

Óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-30-31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést”

– fogalmazott a közlekedésért is felelős miniszter.

 

Mint ismert, a Bajnokok Ligája döntője előtt a szurkolókon, játékosokon és stábtagokon kívül vezető politikusok is a magyar fővárosba érkeznek, hogy személyesen tekintsék meg a legfontosabb európai klubsorozat fináléját. Ennek értelmében a találkozó idején a Liszt Ferenc Repülőtéren is a megszokottnál jóval nagyobb forgalom várható: a legtöbb légitársaság Londonból és Párizsból besűrítette járatait, és így tett a Wizz Air mellett az EasyJet is. A Wizz május 29-én megduplázza a London–Budapest közötti járatainak számát, szombaton hat géppel repülnek. 

Az ügyet egyébként a brit bulvársajtó is felkapta, a The Sun a London–Budapest viszonylaton forduló repülőjáratok esetében egyik napról a másikra 1200 fontra, nagyjából félmillió forintra ugrott a repjegyek ára. A legolcsóbb közvetlen járatok 900 fontba, körülbelül 380 ezer forintba kerülnek. 

BL-elődöntő: Bayern München–Paris Saint-Germain 1–1 – a mérkőzés összefoglalója

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szabok2
2026. május 19. 13:51
Nézzétek meg a VEKE véleményét Vitézyről. Ők ismerik igazán.
Válasz erre
0
0
thestatham20
2026. május 19. 13:48
Komolyan gondolja valaki azt hogy ezt a Fidesz kormány hanyagul az utolsó napokra hagyva akarta megtervezni? Tavaly volt Európa Liga döntő, azt megelőzően pedig Konferencia Liga döntő... ne röhögtessétek már ki magatokat, ez a Bajnokok Ligája döntő nem másért lesz idén Budapesten megrendezve mint hogy alkalmas a rendszer erre az eseményre... és nem csak hogy alkalmas, tesztelve is van. Ne adjátok el ezt úgy mintha ennek a BL döntő rendezésnek bármi köze lenne a Tisza kormányzáshoz... majd amik ezek után lesz itt megrendezve, na arra leszek én kíváncsi..
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2026. május 19. 13:32
a dagi buzi be akarja tiltani a fidesz oriásplakátjait "vizuális környezetszennyezésre" hivatkozva, de a "vizuális környezetszennyezés alapján" a dagi buzit meg a prájdot kellene betiltani.
Válasz erre
0
0
jobbrafel
2026. május 19. 12:53
Trotyi Pötyi + Kamu Geri + Vitézy = a teljes káosz garanciája. Persze, utána a 444.hu és a többi FOS ódákat fog zengeni a kiváló szervezésről.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!