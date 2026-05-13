Budapest Bajnokok Ligája szállás

Megkérdezték a turistákat, mit szólnak a milliós szállásárakhoz Budapesten

2026. május 13. 19:11

Az Index videójában szereplő külföldi turisták maximum 200 eurót fizettek budapesti szállásukért. Amikor megtudták, hogy a Bajnokok Ligája döntőjére akár 8000 eurót is elkérhetnek, nem hitték el.

Május 30-án a sorozat történetében először Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Az Arsenal és a címvédő PSG összecsapására természetesen nagy számban érkeznek a két klub szurkolói, összesen 32 ezer darab belépőt kaptak az UEFA-tól.

Bajnokok Ligája
A Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Arról már korábban is írtunk, hogy az angolok rögtön az Atlético Madrid kiejtése utáni napon kiakadtak, amikor meglátták, mennyibe kerül egy éjszaka a BL-döntő napjára Budapesten. 

Akkor 2.7 millió forint volt a legdrágább szoba, vagyis 7000 euró feletti összeget is elkérnek egy éjszakáért, de a legolcsóbb is több mint 1200 euróba kerül.

Az Index videós stábja jelenleg a fővárosban tartózkodó külföldi turistákat kérdezett meg ezekről az árakról. 

Közülük jelenleg 200 eurónál senki nem fizetett többet egy éjszakáért fővárosunkban, de volt olyan, aki mindössze 13 eurót költött a szobájára.

Amikor arra kérték őket, hogy tippeljék meg, mennyibe kerülhet a szállás a BL-döntő éjszakáján, akkor a legvadabb becslés is csupán 300 euróról, azaz nagyjából 110 ezer forintról szólt.

Majd megtudták, mennyibe kerül egy éjszaka a Bajnokok Ligája döntőjére

Ezek után természetesen óriási döbbenet következett, amikor kiderült, hogy ennek több mint a tízszeresét is elkérik a szállásadók. Többen rögtön visszakérdeztek, hogy biztosan euróban értette a riporter az árat?

"Jézus, ez rengeteg!"; „Őrület!"

 – reagáltak a turisták.

Mint már korábbi cikkünkben is írtuk, az angoloknak azt tanácsolták, hogy az elszállt budapesti árak miatt utazzanak inkább Bécsbe, Pozsonyba vagy Bukarestbe, ahová jelenleg a repülőjegyárak is olcsóbbak.

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP

yalaelnok
2026. május 13. 19:32
"a Bajnokok Ligája döntőjére akár 8000 eurót is elkérhetnek, nem hitték el" mert nem is igaz növekedtek az árak, ez természetes, de ez egy elképesztően ostoba és megtévesztő interjú
