Megkérdezték a turistákat, mit szólnak a milliós szállásárakhoz Budapesten

Május 30-án a sorozat történetében először Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Az Arsenal és a címvédő PSG összecsapására természetesen nagy számban érkeznek a két klub szurkolói, összesen 32 ezer darab belépőt kaptak az UEFA-tól.

Arról már korábban is írtunk, hogy az angolok rögtön az Atlético Madrid kiejtése utáni napon kiakadtak, amikor meglátták, mennyibe kerül egy éjszaka a BL-döntő napjára Budapesten.