Megkérdezték a turistákat, mit szólnak a milliós szállásárakhoz Budapesten

Leírta és drágának találja Budapestet a szakértő, Bukarestet javasolja helyette
2.7 millió forint egy éjszaka a magyar fővárosban
Az Index videójában szereplő külföldi turisták maximum 200 eurót fizettek budapesti szállásukért. Amikor megtudták, hogy a Bajnokok Ligája döntőjére akár 8000 eurót is elkérhetnek, nem hitték el.
Május 30-án a sorozat történetében először Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Az Arsenal és a címvédő PSG összecsapására természetesen nagy számban érkeznek a két klub szurkolói, összesen 32 ezer darab belépőt kaptak az UEFA-tól.
Arról már korábban is írtunk, hogy az angolok rögtön az Atlético Madrid kiejtése utáni napon kiakadtak, amikor meglátták, mennyibe kerül egy éjszaka a BL-döntő napjára Budapesten.
Akkor 2.7 millió forint volt a legdrágább szoba, vagyis 7000 euró feletti összeget is elkérnek egy éjszakáért, de a legolcsóbb is több mint 1200 euróba kerül.
Az Index videós stábja jelenleg a fővárosban tartózkodó külföldi turistákat kérdezett meg ezekről az árakról.
Közülük jelenleg 200 eurónál senki nem fizetett többet egy éjszakáért fővárosunkban, de volt olyan, aki mindössze 13 eurót költött a szobájára.
Amikor arra kérték őket, hogy tippeljék meg, mennyibe kerülhet a szállás a BL-döntő éjszakáján, akkor a legvadabb becslés is csupán 300 euróról, azaz nagyjából 110 ezer forintról szólt.
Ezek után természetesen óriási döbbenet következett, amikor kiderült, hogy ennek több mint a tízszeresét is elkérik a szállásadók. Többen rögtön visszakérdeztek, hogy biztosan euróban értette a riporter az árat?
Jézus, ez rengeteg!”; „Őrület!”
– reagáltak a turisták.
Mint már korábbi cikkünkben is írtuk, az angoloknak azt tanácsolták, hogy az elszállt budapesti árak miatt utazzanak inkább Bécsbe, Pozsonyba vagy Bukarestbe, ahová jelenleg a repülőjegyárak is olcsóbbak.
Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP