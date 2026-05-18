Kalauzra támadt egy utas Cegléd közelében: megpróbálta megfojtani a jegyellenőrt

Már a neve is beszédes: szlovákok kezébe kerülhet az új fegyver
Pozsony jelenleg több lehetőséget is vizsgál páncélos erejének modernizálására. A CFL-120 Karpat így potenciálisan haderejük jövőbeli beszerzési lehetőségei közé is bekerülhet.
Aggasztó mértékben nő a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni agresszió a magyar közösségi közlekedésben.
A TV2 Tények riportja és a MÁV-csoport legfrissebb adatai alapján az idei év első négy hónapjában közel 70 százalékkal emelkedett a támadások száma az előző év azonos időszakához képest. Míg tavaly összesen 179 támadást regisztráltak, addig 2026 első négy hónapjában már 69 incidens történt, szemben az előző év azonos időszakában feljegyzett 41 esettel. Az idei támadások közül kilenc eset végződött tényleges fizikai sérüléssel.
A legtöbb agresszív eset a vasúti közlekedésben történt: a 69 incidensből 54 a vasúton zajlott.
Területi bontásban Pest vármegye kiemelkedően érintett, az összes eset több mint fele, összesen 37 támadás itt történt.
Mint ahogy az a riportból is kiderült például, Budapesten egy ellenőrt bántalmazott egy banda, amelynek egy 13 éves fiú is tagja volt, míg Cegléd közelében egy női utas megpróbált megfojtani egy kalauzt.
Fontos kiemelni, hogy mivel a kalauzok és járművezetők közfeladatot ellátó személynek minősülnek, a velük szemben elkövetett erőszak súlyos jogi következményekkel, akár szabadságvesztéssel is járhat.
A romló helyzetre reagálva a MÁV zéró toleranciát hirdetett: minden esetben feljelentést tesznek, az érintett dolgozóknak pedig jogi és mentális segítséget biztosítanak. A vállalat emellett szorosabb együttműködést alakított ki a rendőrséggel és a polgárőrséggel.
A támadók azonosítását ezen felül közel 200 testkamera és fedélzeti kamerarendszer segíti, és további eszközök beszerzése is folyamatban van. A
A fizikai erőszak mellett a rongálások is rendszeresek: gyakori a járművek összefirkálása, a mosdók megrongálása és az ablakok betörése, emiatt a MÁV a saját vagyonőreit a legproblémásabb vonalszakaszokra vezényli.
Ezt is ajánljuk a témában
Pozsony jelenleg több lehetőséget is vizsgál páncélos erejének modernizálására. A CFL-120 Karpat így potenciálisan haderejük jövőbeli beszerzési lehetőségei közé is bekerülhet.
Nyitókép: Facebook / MÁV-csoport
***