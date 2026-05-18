Kalauzra támadt egy utas Cegléd közelében: megpróbálta megfojtani a jegyellenőrt

A TV2 Tények riportja és a MÁV-csoport legfrissebb adatai alapján az idei év első négy hónapjában közel 70 százalékkal emelkedett a támadások száma az előző év azonos időszakához képest. Míg tavaly összesen 179 támadást regisztráltak, addig 2026 első négy hónapjában már 69 incidens történt, szemben az előző év azonos időszakában feljegyzett 41 esettel. Az idei támadások közül kilenc eset végződött tényleges fizikai sérüléssel.

A legtöbb agresszív eset a vasúti közlekedésben történt: a 69 incidensből 54 a vasúton zajlott.