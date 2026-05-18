Reuters: Magyar Péter döntése júniustól működésképtelenné teheti Magyarországot

Fodor Gábor szerint Magyar Péter kormányának ezt mindenképpen meg kellene lépnie (VIDEÓ)
A volt miniszter a Mokka vendége volt.
A hírportálnak nyilatkozó szakértők szerint kockázatos és súlyos következményekkel járhat, hogy a Tisza Párt júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását.
A Reuters beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását. Baja Sándor (Randstad régiós igazgató) szerint egy teljes tiltás hosszú távon nem fenntartható, mivel számos ágazat – különösen az ipar és szolgáltatások – erősen támaszkodik külföldi munkaerőre.
Keszte Róbert (Német Kereskedelmi Kamara vezetője) figyelmeztetett:
harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság.
A cikkben megszólalt még Janza Ákos (Amerikai Kereskedelmi Kamara), aki rámutatott, hogy bizonyos cégeknél akár 20 százalék is lehet a külföldiek aránya, hiányukban műszakokat kellene megszüntetni.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.