facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Marco Rossi olasz válogatott Fabio Capello

Megkérdezték az olasz világsztárt, hogy Marco Rossi elhagyja-e Magyarországot

2026. május 18. 10:27

Az olasz sztáredzőt, Fabio Capellót a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányáról kérdezték. A Real Madrid korábbi trénere arról beszélt, lehet-e Marco Rossi Gennaro Gattuso utódja az olasz válogatott kispadján.

Lehet-e vajon egyszer Marco Rossi az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya? Az Arena4 kérdezte meg erről a többek közt az angol válogatottat és a Real Madridot is irányító sztáredzőt, Fabio Capellót.

Marco Rossi
Marco Rossi és Fabio Capello találkozása. Fotó: MTI/MTVA/Illyés Tibor

Mint ismeretes, Olaszország a világbajnoki pótselejtezők során tizenegyespárbajban maradt alul Bosznia-Hercegovinával szemben, így sorozatban harmadszor marad le a seregszemléről. A találkozó után Gennaro Gattuso szövetségi kapitány lemondott, utódja azóta sincs.

Fabio Capello Marco Rossiról

Nem tudom, most még várjuk az olasz szövetség új elnökének a bejelentését. Rossi nagyon jó edző, ismerem őt. Nyolc évvel ezelőtt Budapesten találkoztam vele, és nagyon örültem, hogy megismerhettem. Jó szakember, és szerintem jó esélyekkel indulna”

 – így válaszolta meg a Blikk szerint Capello az Arena4 Rossi lehetséges kinevezését firtató kérdést.

A magyar válogatott szövetségi kapitány hazájában csak alacsonyabb osztályú csapatoknál dolgozott, állítása szerint a Serie A-ból ajánlatot sem kapott soha, ellentétben a Premier League-gel és a Bundesligával.

A Magyar Labdarúgó-szövetséggel egy évvel ezelőtt hosszabbított, a kontraktusa 2030-ig érvényes.

Összesen 1 komment

zolotarjov-2
2026. május 18. 10:36
Nem hiszem, hogy a több éves balfaszkodása után a magyar válogatottal annyira kapkodnának utána.
