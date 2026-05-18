Megkérdezték az olasz világsztárt, hogy Marco Rossi elhagyja-e Magyarországot

Rossi a Mandineren keresztül üzent: garanciát kér a Premier League-csapattól az egyik magyar miatt
Egy rutinos kerettag pedig a búcsúmérkőzésére készülhet.
Az olasz sztáredzőt, Fabio Capellót a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányáról kérdezték. A Real Madrid korábbi trénere arról beszélt, lehet-e Marco Rossi Gennaro Gattuso utódja az olasz válogatott kispadján.
Lehet-e vajon egyszer Marco Rossi az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya? Az Arena4 kérdezte meg erről a többek közt az angol válogatottat és a Real Madridot is irányító sztáredzőt, Fabio Capellót.
Mint ismeretes, Olaszország a világbajnoki pótselejtezők során tizenegyespárbajban maradt alul Bosznia-Hercegovinával szemben, így sorozatban harmadszor marad le a seregszemléről. A találkozó után Gennaro Gattuso szövetségi kapitány lemondott, utódja azóta sincs.
Nem tudom, most még várjuk az olasz szövetség új elnökének a bejelentését. Rossi nagyon jó edző, ismerem őt. Nyolc évvel ezelőtt Budapesten találkoztam vele, és nagyon örültem, hogy megismerhettem. Jó szakember, és szerintem jó esélyekkel indulna”
– így válaszolta meg a Blikk szerint Capello az Arena4 Rossi lehetséges kinevezését firtató kérdést.
A magyar válogatott szövetségi kapitány hazájában csak alacsonyabb osztályú csapatoknál dolgozott, állítása szerint a Serie A-ból ajánlatot sem kapott soha, ellentétben a Premier League-gel és a Bundesligával.
A Magyar Labdarúgó-szövetséggel egy évvel ezelőtt hosszabbított, a kontraktusa 2030-ig érvényes.
