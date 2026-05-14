Rajta nem múlik: ezért nem kap meghívót a válogatottba Dibusz Dénes

Ráadásul Tóth Balázs személyében megtalálta az első számú kapusát” – fogalmazott Schultz, majd így folytatta:

„Dénesre visszatérve: nagyon hosszú ideig, 10-11 éven keresztül szinte sérülésmentesen, nagyon magas szinten teljesített mind a klubjában, mind a válogatottban, ez idő alatt talán több mint 500 mérkőzést is lejátszott, ez nemzetközi szinten kimagasló szám. Ennek általában vannak következményei, a pályafutása végéhez közeledve nem tudta elkerülni a sérüléseket, a mostani idényben gond volt a csípőjével, illetve volt egy kisujj műtétje. Most kezd 100 százalékos állapotba kerülni, egyéves szerződése van még a Ferencvárossal. Ha a későbbiekben Marco Rossi mégis úgy döntene, akkor biztosan a rendelkezésére állna, de úgy gondolom, a mester most a fiatalításra koncentrál, ami persze érthető is” – tette hozzá az M4 Sport megkeresésére a menedzser.

Marco Rossi egyébként sietve tisztázta, hogy továbbra is nyitva áll a válogatott kapuja Dibusz Dénes előtt. A jövőben is számít még a Ferencváros kapusára.