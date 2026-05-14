05. 14.
csütörtök
Marco Rossi magyar válogatott Fradi Dibusz Dénes

Rajta nem múlik: ezért nem kap meghívót a válogatottba Dibusz Dénes

2026. május 14. 15:55

A Ferencváros rutinos kapusa nem zárja ki, hogy a közeljövőben segítse a nemzeti csapatot. Dibusz Dénes menedzsere elmondta, miért maradt ki a keretből a friss MK-győztes hálóőr.

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kihirdette a Finnország és Kazahsztán ellen készülő keretét, amelyből ezúttal is kimaradt a friss Magyar Kupa-győztes Ferencváros rutinos kapusa, Dibusz Dénes. Az Angliában parádézó Tóth Balázs és a Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter mellett két fiatal tehetség, Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron képviseli a következő generációt.

Legutóbb még az írek elleni tragikus kimenetelű vb-selejtezőn állt a gólvonal előtt a Fradi kapusa, azóta nem kapott válogatott meghívót.

Ahogy kivettem Marco Rossi szavaiból, a jövőre, a fiatalításra koncentrál a kapusposztot illetően, Dénes és a búcsúmeccsre készülő Péter helyett inkább az utódok megtalálását helyezi előtérbe a kapitány.

Ráadásul Tóth Balázs személyében megtalálta az első számú kapusát” – fogalmazott Schultz, majd így folytatta:

„Dénesre visszatérve: nagyon hosszú ideig, 10-11 éven keresztül szinte sérülésmentesen, nagyon magas szinten teljesített mind a klubjában, mind a válogatottban, ez idő alatt talán több mint 500 mérkőzést is lejátszott, ez nemzetközi szinten kimagasló szám. Ennek általában vannak következményei, a pályafutása végéhez közeledve nem tudta elkerülni a sérüléseket, a mostani idényben gond volt a csípőjével, illetve volt egy kisujj műtétje. Most kezd 100 százalékos állapotba kerülni, egyéves szerződése van még a Ferencvárossal. Ha a későbbiekben Marco Rossi mégis úgy döntene, akkor biztosan a rendelkezésére állna, de úgy gondolom, a mester most a fiatalításra koncentrál, ami persze érthető is” – tette hozzá az M4 Sport megkeresésére a menedzser.

Marco Rossi egyébként sietve tisztázta, hogy továbbra is nyitva áll a válogatott kapuja Dibusz Dénes előtt. A jövőben is számít még a Ferencváros kapusára.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

pulsarito
2026. május 14. 16:34
Dénes érdemeit elismerve, Tóth BAlázs sokkal jobb kapus! Dénesnek köszönjük az eddigi fáradizásait. Talán ha Rossi mester kicsit bátrabb, akkor az írek ellen Tóth Balázst teszt be, aki napi szinten a saját bőrén tapasztalja meg a brit focit és nem fossa le a bokáját egy beadásnál!
