Rajta nem múlik: ezért nem kap meghívót a válogatottba Dibusz Dénes

Dibusz Dénes fájdalmas tapasztalatokról beszélt, a Fradi kapcsán nem tud mást elképzelni
A Ferencváros rutinos kapusa nem zárja ki, hogy a közeljövőben segítse a nemzeti csapatot. Dibusz Dénes menedzsere elmondta, miért maradt ki a keretből a friss MK-győztes hálóőr.
Ahogy arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kihirdette a Finnország és Kazahsztán ellen készülő keretét, amelyből ezúttal is kimaradt a friss Magyar Kupa-győztes Ferencváros rutinos kapusa, Dibusz Dénes. Az Angliában parádézó Tóth Balázs és a Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter mellett két fiatal tehetség, Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron képviseli a következő generációt.
Legutóbb még az írek elleni tragikus kimenetelű vb-selejtezőn állt a gólvonal előtt a Fradi kapusa, azóta nem kapott válogatott meghívót.
Sokan kezdték találgatni, hogy a fentiek ismeretében véget ért-e Dibusz karrierje a nemzeti csapatnál, a kérdésre a menedzsere, Schultz Levente adta meg a választ.
Ahogy kivettem Marco Rossi szavaiból, a jövőre, a fiatalításra koncentrál a kapusposztot illetően, Dénes és a búcsúmeccsre készülő Péter helyett inkább az utódok megtalálását helyezi előtérbe a kapitány.
Ráadásul Tóth Balázs személyében megtalálta az első számú kapusát” – fogalmazott Schultz, majd így folytatta:
„Dénesre visszatérve: nagyon hosszú ideig, 10-11 éven keresztül szinte sérülésmentesen, nagyon magas szinten teljesített mind a klubjában, mind a válogatottban, ez idő alatt talán több mint 500 mérkőzést is lejátszott, ez nemzetközi szinten kimagasló szám. Ennek általában vannak következményei, a pályafutása végéhez közeledve nem tudta elkerülni a sérüléseket, a mostani idényben gond volt a csípőjével, illetve volt egy kisujj műtétje. Most kezd 100 százalékos állapotba kerülni, egyéves szerződése van még a Ferencvárossal. Ha a későbbiekben Marco Rossi mégis úgy döntene, akkor biztosan a rendelkezésére állna, de úgy gondolom, a mester most a fiatalításra koncentrál, ami persze érthető is” – tette hozzá az M4 Sport megkeresésére a menedzser.
Marco Rossi egyébként sietve tisztázta, hogy továbbra is nyitva áll a válogatott kapuja Dibusz Dénes előtt. A jövőben is számít még a Ferencváros kapusára.
Fotó: MTI/Purger Tamás