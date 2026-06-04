Végleg lehúzza a rolót a népszerű futárszolgálat Magyarországon

Kora őszig teljesen eltűnik Magyarországról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday futárszolgálat és az Easybox automatahálózat. A cég fokozatosan felszámolja a magyarországi üzemeltetőcégét, a Delivery Solutions Zrt.-t, és elbocsátja az itteni alkalmazottakat – írja az Index a Forbes nyomán.

A Forbes úgy tudja, az ügy előzménye, hogy az eMAG eredetileg el akarta adni a magyarországi Sameday-ágazatot az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One-nak, azonban az adásvételt végül az Orbán-kormány fúrta meg a közvetlen külföldi befektetésekre (FDI) vonatkozó szigorú magyarországi szabályozásokra hivatkozva. A Sameday nem várt a szabályok esetleges finomhangolására, inkább a teljes kivonulás mellett döntött – számolt be róla a lap.