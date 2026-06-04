Végleg lehúzza a rolót a népszerű futárszolgálat Magyarországon

Újabb eljárást indított az eMAG ellen a GVH
Pár éve már kaptak egy 200 millió forintos pénzbírságot.
A több mint ezer darabból álló csomagautomata-hálózatot a román tulajdonos hazaviszi.
Kora őszig teljesen eltűnik Magyarországról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday futárszolgálat és az Easybox automatahálózat. A cég fokozatosan felszámolja a magyarországi üzemeltetőcégét, a Delivery Solutions Zrt.-t, és elbocsátja az itteni alkalmazottakat – írja az Index a Forbes nyomán.
A Forbes úgy tudja, az ügy előzménye, hogy az eMAG eredetileg el akarta adni a magyarországi Sameday-ágazatot az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One-nak, azonban az adásvételt végül az Orbán-kormány fúrta meg a közvetlen külföldi befektetésekre (FDI) vonatkozó szigorú magyarországi szabályozásokra hivatkozva. A Sameday nem várt a szabályok esetleges finomhangolására, inkább a teljes kivonulás mellett döntött – számolt be róla a lap.
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Pár éve már kaptak egy 200 millió forintos pénzbírságot.
A Forbes azt írja, hogy a Sameday nem adja át a hálózatát másnak: a több mint ezer darabból álló Easybox csomagautomata-hálózatot a román tulajdonos konkrétan leszereli és „hazaviszi” Magyarországról. Piaci információk szerint a Sameday kora őszig – várhatóan szeptemberig – fejezi be teljesen a magyarországi működését.
Nyitókép: Sameday Magyarország Facebook-oldala