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magyarországi szabályozás easybox sameday delivery solutions zrt

Végleg lehúzza a rolót a népszerű futárszolgálat Magyarországon

2026. június 04. 18:52

A több mint ezer darabból álló csomagautomata-hálózatot a román tulajdonos hazaviszi.

2026. június 04. 18:52
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Kora őszig teljesen eltűnik Magyarországról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday futárszolgálat és az Easybox automatahálózat. A cég fokozatosan felszámolja a magyarországi üzemeltetőcégét, a Delivery Solutions Zrt.-t, és elbocsátja az itteni alkalmazottakat – írja az Index a Forbes nyomán.  

A Forbes úgy tudja, az ügy előzménye, hogy az eMAG eredetileg el akarta adni a magyarországi Sameday-ágazatot az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One-nak, azonban az adásvételt végül az Orbán-kormány fúrta meg a közvetlen külföldi befektetésekre (FDI) vonatkozó szigorú magyarországi szabályozásokra hivatkozva. A Sameday nem várt a szabályok esetleges finomhangolására, inkább a teljes kivonulás mellett döntött – számolt be róla a lap.

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A Forbes azt írja, hogy a Sameday nem adja át a hálózatát másnak: a több mint ezer darabból álló Easybox csomagautomata-hálózatot a román tulajdonos konkrétan leszereli és „hazaviszi” Magyarországról. Piaci információk szerint a Sameday kora őszig – várhatóan szeptemberig – fejezi be teljesen a magyarországi működését.

Nyitókép: Sameday Magyarország Facebook-oldala

Összesen 11 komment

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Sorrend:
patriota-0
2026. június 04. 20:12
A legaljasabb, legocsmányabb futárcég volt, takarodjanak romániába, de vigyék az emagot is.
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1
0
Obsitos Technikus
2026. június 04. 20:03
Rományokkal meg futtasson árut, akit az anyja a kőre szart..
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2
0
grenki-2
2026. június 04. 20:02
Be se lett volna szabad engedni...
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1
0
Obsitos Technikus
2026. június 04. 20:01
Népszerű? Sose hallottam róla..
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3
0
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