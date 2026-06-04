Marco Rossi a válogatottságtól visszavonuló jobbkezéről: Ő volt az öltöző vezére

„Nem számítottunk ekkora sikerre” – egész Európa dicséri a magyarokat a szervezés miatt
A BL-döntő projektvezetője szerint mindenki hibátlanul teljesített.
A szövetségi kapitány elárulta, hogy a magyar labdarúgó-válogatottól búcsúzó kapus, Szappanos Péter kezd majd pénteken a finnek elleni barátságos mérkőzésen, de Debrecenben már Tóth Balázs véd. Marco Rossi azt még nem tudja, mennyi időt kap a rutinos hálóőr.
A francia PSG győzelmével végződő labdarúgó Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a Magyarország–Finnország felkészülési mérkőzés. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott négy nappal később, kedden Kazahsztánt fogadja Debrecenben. A két barátságos meccset felvezető sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány mellett ezúttal Szappanos Péter, a Puskás Akadémia FC kapusa foglalt helyet, aki minden bizonnyal utoljára kapott meghívót a nemzeti csapatba.
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A BL-döntő projektvezetője szerint mindenki hibátlanul teljesített.
Rossi elárulta, a 35 éves felcsúti játékos mindenképpen pályára lép a finnek ellen, de azt még nem tudja, mennyi időt fog kapni. „Szapi egy igazi csapatember volt, aki annak ellenére az öltöző vezére volt, hogy nem sokszor védett a válogatottban. Különösen akkor lett fontos az ő személyisége, amikor a korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám visszavonult a címeres meztől. Mindig úgy tartottam, hogy Gulácsi Péter és Dibusz Dénes mellett ő a legjobb, aki a magyar kapuban állhat. Szándékaim szerint mindegyik kapusunknak lehetőséget szeretnénk adni ezen a két találkozón, aki itt van velünk, de Debrecenben, a kazahok ellen Tóth Balázs kezd, egyértelműen ő az első számú választás ezen a poszton.”
Szappanos Péter köztudottan jó kapcsolatot ápol Szoboszlai Dominikkel és Varga Barnabással, ezért a Mandiner arra volt kíváncsi, hogy a két barátjával beszélt-e az utolsó fellépéséről.
Aki tudja, milyen egy fiúbarátság, az azzal is tisztában van, hogy egy ilyen kapcsolat nem az érzelmeken alapul. Hármunk közül egyikünk sem egy emocionális alkat. Inkább poénkodni szoktunk vele, a következő kolléga a sorban akár Barni is lehet egyébként. Nem kerítettünk óriási feneket, hogy valószínűleg utoljára vagyok válogatott”
– felelte lapunk kérdésére a harmadik válogatott szereplésére készülő rutinos hálóőr, akit az Újpesttel hoztak szóba.
Marco Rossit azzal szembesítettük, hogy 2018 szeptemberében éppen az északi ország ellen mutatkozott be a mieink kispadján, azóta pedig 84 alkalommal vezette Szoboszlaiékat.
„Kristálytisztán emlékszem arra az összecsapásra, csak azt nem tudom, hogy szeptember hetedikén vagy nyolcadikán játszottunk velük. Még Teemu Pukki gólja is megvan, most is látom a lelki szemeim előtt. Az azóta eltelt nyolc esztendőben rengeteg minden történt, több mint nyolcvanszor ültem a kispadon, mindegyikről fel tudnék egy-egy pozitívumot idézni. Ebben az időszakban sok előrelépés volt, szép sikereket értünk el közösen, olyanokat is, melyekkel túlszárnyaltuk az elvárásokat. De voltak csalódások is, és itt elsősorban az Írország elleni emlékezetes világbajnoki selejtezőre gondolok. Utóbbi volt az egyedüli olyan célunk, amelyet nem sikerült teljesíteni, nem lehettünk ott a rájátszásban. Továbbra is azt mondom, Portugália után a miénk volt a második legerősebb együttes a csoportban, de el kellett fogadnunk, hogy ez most nem jött össze…
Megértettem volna, ha leváltanak ezután, de az MLSZ szakmai bizottsága a folytatás mellett döntött. Sok idő eltelt azóta, hogy a válogatott kispadján először ültem, de egy valamiben biztosan nem változtam: számomra továbbra is óriási büszkeség ennek az országnak a nemzeti csapatát irányítani. Ez a kinevezés nem egy lépcsőfok, ugródeszka volt a karrieremben, hanem megkoronázta a pályafutásomat!
Az első pillanattól kezdve maximális elkötelezettséget és odaadást ígértem a részünkről, és ezt szerintem meg is tartottam. Talán a vereség lehangoló pillanataiban is ezt értékelték a legjobban a szurkolóink”
– reagált kérdésünkre a 61 éves olasz-magyar szakember.
Rossi azt is megerősítette, hogy
sem számíthat a két meccsen.
A finnekre kitérve úgy fogalmazott, hogy vannak különleges játékosaik, akik talán nem annyira ismertek. A támadóit, Benjamin Källmant és Joel Pohjanpalót ugyanakkor kiemelte, és azt is megemlítette, hogy számunkra nincs olyan rivális, melyet le lehetne becsülni. „Szeretnénk látványos focit játszani és nyerni. Ellenfelünk négy nappal ezelőtt Németországgal játszott felkészülési találkozót, és az első félidő végéig elég komolyan lekötötte a németeket. A finn válogatott igyekszik nem ráülni az eredményre, feladni a támadásokat, és vannak különleges futballistái, akikben bőven van fantázia, a csatáraik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt (archív)