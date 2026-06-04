Marco Rossi a válogatottságtól visszavonuló jobbkezéről: Ő volt az öltöző vezére

„Kristálytisztán emlékszem arra az összecsapásra, csak azt nem tudom, hogy szeptember hetedikén vagy nyolcadikán játszottunk velük. Még Teemu Pukki gólja is megvan, most is látom a lelki szemeim előtt. Az azóta eltelt nyolc esztendőben rengeteg minden történt, több mint nyolcvanszor ültem a kispadon, mindegyikről fel tudnék egy-egy pozitívumot idézni. Ebben az időszakban sok előrelépés volt, szép sikereket értünk el közösen, olyanokat is, melyekkel túlszárnyaltuk az elvárásokat. De voltak csalódások is, és itt elsősorban az Írország elleni emlékezetes világbajnoki selejtezőre gondolok. Utóbbi volt az egyedüli olyan célunk, amelyet nem sikerült teljesíteni, nem lehettünk ott a rájátszásban. Továbbra is azt mondom, Portugália után a miénk volt a második legerősebb együttes a csoportban, de el kellett fogadnunk, hogy ez most nem jött össze…

Megértettem volna, ha leváltanak ezután, de az MLSZ szakmai bizottsága a folytatás mellett döntött. Sok idő eltelt azóta, hogy a válogatott kispadján először ültem, de egy valamiben biztosan nem változtam: számomra továbbra is óriási büszkeség ennek az országnak a nemzeti csapatát irányítani. Ez a kinevezés nem egy lépcsőfok, ugródeszka volt a karrieremben, hanem megkoronázta a pályafutásomat!

Az első pillanattól kezdve maximális elkötelezettséget és odaadást ígértem a részünkről, és ezt szerintem meg is tartottam. Talán a vereség lehangoló pillanataiban is ezt értékelték a legjobban a szurkolóink”