Dibusz Dénes fájdalmas tapasztalatokról beszélt, a Fradi kapcsán nem tud mást elképzelni

A Ferencváros 25-ödször vagy a Zalaegerszeg másodszor? Ez lesz a szombati nap nagy kérdése a Puskás Arénában, ahol 18 órától rendezik a labdarúgó Magyar Kupa idei döntőjét. A fővárosi együttes kapusában, Dibusz Dénesben óriási a bizonyítási vágy a kupadöntő előtt.

Nem tudunk elképzelni más végkimenetelt, mint hogy megnyerjük a kupát

– mondta a Fradi csapatkapitánya az MLSZ videójában. – Bízom benne, hogy a mi elképzeléseink érvényesülnek majd, és olyan domináns játékot tudunk játszani, ami egy kupadöntőben elvárható lehet a csapattól. Egy ilyen szintű és téttel bíró mérkőzésen meg kell tudnunk mutatni azt, hogy mi van bennünk.”