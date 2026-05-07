Hírek
Vélemények
Hetilap
ZTE FC Fradi Zalaegerszeg Ferencváros Dibusz Dénes Magyar Kupa FTC

Dibusz Dénes fájdalmas tapasztalatokról beszélt, a Fradi kapcsán nem tud mást elképzelni

2026. május 07. 18:34

Szombaton a Puskás Arénában rendezik a Magyar Kupa döntőjét. Dibusz Dénes nem tud mást elképzelni, csak azt, hogy a Ferencváros nyeri a finálét.

A Ferencváros 25-ödször vagy a Zalaegerszeg másodszor? Ez lesz a szombati nap nagy kérdése a Puskás Arénában, ahol 18 órától rendezik a labdarúgó Magyar Kupa idei döntőjét. A fővárosi együttes kapusában, Dibusz Dénesben óriási a bizonyítási vágy a kupadöntő előtt.

Nem tudunk elképzelni más végkimenetelt, mint hogy megnyerjük a kupát 

– mondta a Fradi csapatkapitánya az MLSZ videójában. – Bízom benne, hogy a mi elképzeléseink érvényesülnek majd, és olyan domináns játékot tudunk játszani, ami egy kupadöntőben elvárható lehet a csapattól. Egy ilyen szintű és téttel bíró mérkőzésen meg kell tudnunk mutatni azt, hogy mi van bennünk.”

Az FTC az előző két kiírásban is döntős volt a Magyar Kupában, de a finálét mindkétszer elveszítette a Pakssal szemben, ami Dibusz elmondása szerint fájó pont volt számukra a bajnokságban és a nemzetközi porondon elért sikerek mellett.

„Itt nincs lehetőség javítani. Kilencven vagy százhúsz perc van arra, hogy eldöntsük, kié lesz a kupa. Mindent bele kell adni, ami a csövön kifér. A Puskás Arénában játszunk, jóval több szurkoló előtt, mint amennyien egy bajnokira kilátogatnak. Ez a körítés és a hangulat is ad egy különös élményt mindenkinek” – tette hozzá a Fradi kapusa.

 

Ha a Ferencváros megnyeri a Magyar Kupát, akkor legalább az Európa-ligában abban az esetben is indulhat, amennyiben a bajnokságban csak második helyen végez az ETO mögött. A Zete egy vereséggel is kiléphet a nemzetközi porondra, de ehhez az NB I-ben mindenképp az első négyben kellene zárnia.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

