Lezárások és forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Budapesten

A BKK felhívta a figyelmet, hogy az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért azt kérik a szurkolóktól, hogy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.

A központ elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamost javasolja az utazásra.

Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető.