Lezárások és forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Budapesten

Drága mulatság lesz.
A Magyar Kupa döntője miatt változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén.
Forgalomkorlátozások lesznek szombaton a Puskás Aréna környékén a labdarúgó Magyar Kupa-döntő miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.
A stadionnál 15 órától várhatóan 21:30-ig lesznek érvényben a lezárások, ezért a 30-as autóbusz, a 75-ös és a 77-es trolibusz is terelve közlekedik. A jelzett időpontban lezárják a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között, valamint az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az Istvánmezei utat. Várhatóan 19.40 és 20.40 között a Stefánia út is zárva lesz a Hungária körút és a Thököly út között.
A BKK felhívta a figyelmet, hogy az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért azt kérik a szurkolóktól, hogy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.
A központ elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamost javasolja az utazásra.
Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető.
Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI
