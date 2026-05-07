Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Borbély Balázs Robbie Keane Ferencváros

Robbie Keane meglepő választ adott a távozásáról szóló pletykákra – a helyettese is szóba került

2026. május 07. 10:20

A pletykák azt jelentik, valamit jól csinál, de nem foglalkozik velük. Robbie Keane utódja Borbély Balázs lehet a Ferencváros kispadján, akit viszont ki kell vásárolni győri szerződéséből.

2026. május 07. 10:20
null

A Sky Sports meglátogatta Budapesten a szombati ZTE elleni Magyar Kupa-döntőre készülő Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t. A videóinterjúban az ír trénert megkérdezték a távozásáról szóló pletykákról is, hiszen az elmúlt hónapokban több angol és skót csapattal (többek közt Tottenham és Celtic) is hírbe hozták a nevét.

Robbie Keane
Robbie Keane a Magyar Kupa döntőjére készül. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC-vel eddigi másfél éves pályafutása során egy bajnoki címet begyűjtő szakember az angoloknak elárulta: egyáltalán nem zavarják őt ezek a pletykák, ahogy játékosként sem foglalkozott velük.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„A találgatások szerintem azt jelentik, hogy valamit jól csinálok” – fejtette ki Keane. – „Ettől függetlenül nem veszíthetem el a fókuszt a munkámról. A legnagyobb erősségem az, hogy nem foglalkozom azzal, ami rajtam kívül történik. A kritika sem érdekel, amiatt meg főleg nem aggódom, ha olyan emberek kritizálnak, akik nem is ismernek. Csak az számít, amit éppen ebben a percben csinálok, ezt kell folytatnom. Ha sikeres akarok lenni, akkor fel kell állítanom a játékosoknak a mércét, meg kell nyernem az edzést. 

Ha a labdarúgóim gyengeséget vesznek észre rajtam, vagy úgy érzik, elveszítettem a fókuszt, akkor náluk is be fog következni.”

Robbie Keane utódjáról is pletykálnak

Arról is pletykálnak már, hogy az ír tréner távozása esetén a bajnoki tabellát a Fradi előtt egy ponttal vezető ETO FC sikeredzője, Borbély Balázs ülhet le a kispadra. A felvidéki szakember korábban már dolgozott a ferencvárosi utánpótlásban. Az M4 Sport információi szerint Borbély szerződése a következő idényre is érvényes Győrben, és ezt menedzsere, a Center Sport tulajdonosa, Paunoch Péter is elismerte a sporttévének.

„Borbély Balázsnak nem jár le a szerződése, a következő szezonra is érvényes kontraktusa van, nagyszerű idényt fut a Győrrel. 

Ha valamelyik csapat úgy gondolja, ő a legalkalmasabb edzőjelöltje, a szabályok szerint a klubjához kell fordulnia az érdeklődőknek”

 – árulta el a menedzser, ami azt jelenti, hogy az FTC-nek ki kellene őt vásárolnia a szerződéséből, vélhetően nem fillérekért.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 07. 10:25
A Fradi mindig nemzetközi szintben gondolkodott az edzők terén is. Ebbe Borbély nem illik bele. Az hogy idehaza egy torzított bajnokságot megnyer, nem teszi őt nemzetközi mércével kiemelkedővé.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!