Robbie Keane meglepő választ adott a távozásáról szóló pletykákra – a helyettese is szóba került

Robbie Keane szerint a Fradi nagy előnye, hogy egyik alapembere nem szerepelhet a kupadöntőben
Már közel 40 ezer jegy elkelt a fináléra.
A pletykák azt jelentik, valamit jól csinál, de nem foglalkozik velük. Robbie Keane utódja Borbély Balázs lehet a Ferencváros kispadján, akit viszont ki kell vásárolni győri szerződéséből.
A Sky Sports meglátogatta Budapesten a szombati ZTE elleni Magyar Kupa-döntőre készülő Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t. A videóinterjúban az ír trénert megkérdezték a távozásáról szóló pletykákról is, hiszen az elmúlt hónapokban több angol és skót csapattal (többek közt Tottenham és Celtic) is hírbe hozták a nevét.
Az FTC-vel eddigi másfél éves pályafutása során egy bajnoki címet begyűjtő szakember az angoloknak elárulta: egyáltalán nem zavarják őt ezek a pletykák, ahogy játékosként sem foglalkozott velük.
„A találgatások szerintem azt jelentik, hogy valamit jól csinálok” – fejtette ki Keane. – „Ettől függetlenül nem veszíthetem el a fókuszt a munkámról. A legnagyobb erősségem az, hogy nem foglalkozom azzal, ami rajtam kívül történik. A kritika sem érdekel, amiatt meg főleg nem aggódom, ha olyan emberek kritizálnak, akik nem is ismernek. Csak az számít, amit éppen ebben a percben csinálok, ezt kell folytatnom. Ha sikeres akarok lenni, akkor fel kell állítanom a játékosoknak a mércét, meg kell nyernem az edzést.
Ha a labdarúgóim gyengeséget vesznek észre rajtam, vagy úgy érzik, elveszítettem a fókuszt, akkor náluk is be fog következni.”
Arról is pletykálnak már, hogy az ír tréner távozása esetén a bajnoki tabellát a Fradi előtt egy ponttal vezető ETO FC sikeredzője, Borbély Balázs ülhet le a kispadra. A felvidéki szakember korábban már dolgozott a ferencvárosi utánpótlásban. Az M4 Sport információi szerint Borbély szerződése a következő idényre is érvényes Győrben, és ezt menedzsere, a Center Sport tulajdonosa, Paunoch Péter is elismerte a sporttévének.
„Borbély Balázsnak nem jár le a szerződése, a következő szezonra is érvényes kontraktusa van, nagyszerű idényt fut a Győrrel.
Ha valamelyik csapat úgy gondolja, ő a legalkalmasabb edzőjelöltje, a szabályok szerint a klubjához kell fordulnia az érdeklődőknek”
– árulta el a menedzser, ami azt jelenti, hogy az FTC-nek ki kellene őt vásárolnia a szerződéséből, vélhetően nem fillérekért.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert