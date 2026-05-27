Magyar Péter elárulta, mi hangzott el Gulyás Gergely és közte a Parlamentben
Szerinte Gulyás Gergely a válaszában hazug vádakkal fogalmazott meg.
Mi az igazság?
„Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy – saját olvasatában – ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni.
Mivel Magyar Péter ügyrendi felszólalására válaszul jeleztem, hogy 20 évvel ezelőtt a Gyurcsány-Gergényi páros önkénye ellen még valóban együtt küzdöttünk és jelentettünk be időről időre tüntetést a lezárt Kossuth tér közepére a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása ellen, de nehogy rajtam kérje számon, hogy már nem ugyanazon az oldalon állunk, amikor Gergényi Péter bűnügyi helyettesét, dr. Tóth Gábort éppen most nevezte ki rendészeti államtitkárnak.
Mivel a miniszterelnök erre már nem válaszolhatott, ezért jött oda hozzám elmondani a véleményét. Ennek az volt a lényege, hogy én is megvédtem Tóth Gábort, ezért alaptalan a kritikám.
Tény, hogy Tóth Gábor Gergényi budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt a brutális rendőri túlkapások és a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása alatt. Én ennyit állítottam a miniszterelnök velem szembeni valóban méltatlan és személyes támadására válaszolva.
A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg. Amire Magyar Péter utal az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány.
Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre.
A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt.”
