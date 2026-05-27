Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni

2026. május 27. 08:58

Mi az igazság?

2026. május 27. 08:58
Gulyás Gergely
„Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy – saját olvasatában – ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni. 

Mivel Magyar Péter ügyrendi felszólalására válaszul jeleztem, hogy 20 évvel ezelőtt a Gyurcsány-Gergényi páros önkénye ellen még valóban együtt küzdöttünk és jelentettünk be időről időre tüntetést a lezárt Kossuth tér közepére a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása ellen, de nehogy rajtam kérje számon, hogy már nem ugyanazon az oldalon állunk, amikor Gergényi Péter bűnügyi helyettesét, dr. Tóth Gábort éppen most nevezte ki rendészeti államtitkárnak. 

Mivel a miniszterelnök erre már nem válaszolhatott, ezért jött oda hozzám elmondani a véleményét. Ennek az volt a lényege, hogy én is megvédtem Tóth Gábort, ezért alaptalan a kritikám. 

Mi az igazság? 

Tény, hogy Tóth Gábor Gergényi budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt a brutális rendőri túlkapások és a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása alatt. Én ennyit állítottam a miniszterelnök velem szembeni valóban méltatlan és személyes támadására válaszolva. 

A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg. Amire Magyar Péter utal az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány. 

Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre. 

A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
monostori
2026. május 27. 10:15
A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt. ___________________ Ami után a fidesz is egyhangúlag szavazta meg 2007-ben budapesti rendőrfőkapitánynak. Ne csúsztass Gergő, kilóg a lóláb.
Obsitos Technikus
2026. május 27. 10:14
A klottgatyaárus mellé kell valaki, aki képes a tömegbe lövetni.
Élő Éva
2026. május 27. 10:08
Aki egyszer a tömegbe lövetett, aki törvénytelen módon járt el, amikor szakmányban rabosított diákokat, az illető alkalom adtán máskor is meg fogja tenni. Ezért is lett kinevezve.
Mich99
2026. május 27. 10:06
A Patkány az patkány, miniszterelnökként is.
