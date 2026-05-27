„Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy – saját olvasatában – ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni.

Mivel Magyar Péter ügyrendi felszólalására válaszul jeleztem, hogy 20 évvel ezelőtt a Gyurcsány-Gergényi páros önkénye ellen még valóban együtt küzdöttünk és jelentettünk be időről időre tüntetést a lezárt Kossuth tér közepére a gyülekezési jog alkotmánysértő korlátozása ellen, de nehogy rajtam kérje számon, hogy már nem ugyanazon az oldalon állunk, amikor Gergényi Péter bűnügyi helyettesét, dr. Tóth Gábort éppen most nevezte ki rendészeti államtitkárnak.