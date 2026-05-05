Robbie Keane szerint a Fradi nagy előnye, hogy egyik alapembere nem szerepelhet a kupadöntőben

Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím
A zöld-fehérek 5–0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban.
A Ferencváros a Zalaegerszeg ellen lép pályára szombaton a Magyar Kupa döntőjében. Robbie Keane vezetőedző és Dibusz Dénes csapatkapitány válaszolt 4 nappal az FTC–ZTE előtt az újságírók kérdéseire.
Szombaton az elmúlt két kiírásban ezüstérmes FTC a ZTE csapatával találkozik a Puskás Arénában a Magyar Kupa döntőjében. Furcsa módon a finálét felvezető sajtótájékoztatót négy nappal a mérkőzés előtt tartották. A Fradi részéről Dibusz Dénes csapatkapitány és Robbie Keane vezetőedző válaszolt az újságírók kérdéseire.
A sajtóesemény elején a Magyar Labdarágó-szövetség részéről Sipos Jenő bejelentette:
már közel 40 ezer belépő elkelt a szombati fináléra, de még lehet kapni jegyeket.
Az első kérdést a kapus kapta, a Mandiner arra volt kíváncsi, hogy alig 48 órával az Újpest kiütése után milyen a hangulat a csapat háza táján, illetve mekkora lökést kaptak tőle az idény utolsó két találkozójára.
Ezt is ajánljuk a témában
A zöld-fehérek 5–0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban.
„Jó a hangulat, nagy öröm volt, hogy a vasárnapi mérkőzést így tudtuk zárni” – válaszolta a 24-szeres kupagyőztes FTC játékosa. – „Volt rajtunk a nyomást az Újpest ellen, de örülök, hogy így jött ki rajtunk. Tanúbizonyságot tettünk arról, hogy készen állunk a hajrára. Két mérkőzés van még hátra a ZTE ellen, mindkettőt meg kell nyerni, hogy elérjük célunkat. A kupában a kezünkben van a sorsunk, a bajnokságban viszont nem. A sors pikantériája, hogy újra dupla találkozót játszunk az évadban, amikből eddig szerencsére jól jöttünk ki, mármint a kupában mindegyik alkalommal tovább tudtunk menni.
Most mindenkinek az a célja, csak az lebeg a szemeink előtt, hogy újra a magasba emelhessük a Magyar Kupa serlegét.”
A zalaegerszegiekkel a bajnokságban már kétszer is találkozott az idényben a Ferencváros – és mindkét alkalommal vereséget szenvedett.
„Igen, ebben az idényben 0–2-re állunk ellenük, bízom benne, hogy bő másfél hét múlva azt mondhatom, 2–2 lett a párharc vége, és nem maradtunk adósak. Az előző két mérkőzés figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, hogy nagyon komolyan kell venni a Zalaegerszeget. Az egész éves teljesítményük azt mutatja, hogy nagyon jó csapat, amely problémát tud okozni nekünk. Ebből a két mérkőzésből okulva kell ezt a két találkozót úgy megoldanunk, hogy mind a kettőn győztesen jöjjünk le a pályáról. De szorítkozzunk csak a döntőre, mert az lesz a következő mérkőzés, úgyhogy most arra készülünk. Szeretnénk megmutatni, hogy képesek vagyunk jó focit játszani, amivel a ZTE-t is meg tudjuk verni, és megszerezhetjük az aranyérmet. Aztán meglátjuk, mit hoz a következő hét…”
Arról is megkérdezték Dibuszt, hogy a ZTE gólerős támadói közül kitől kell tartani a legjobban.
„Mind a két mérkőzésen a balhátvéd ért oda a kapu elé… Nem feltétlenül gondolom, hogy csak a támadó szekcióra kell fókuszálni. Tényleg nagyon jó focit játszik a Zalaegerszeg, kombinatív, jól egy az egyező játékosok, akik sok esetben szép futballt is játszanak. Amikor ez kellő hatékonysággal is párosul, eredményes is. Csapatszinten az lesz a feladatunk: ne engedjük kibontakozni őket, hogy problémát okozhassanak.”
Robbie Keane szerint nem szabad abból a két vesztes találkozóból kiindulni, mert egy kupadöntő teljesen más, mint egy bajnoki mérkőzés.
„Volt szerencsém játékosként és edzőként is szerepelni fináléban, teljesen más a nyomás, mint a bajnokságban. Vannak azért mindkét csapatban olyan labdarúgók, akik korábban nem szerepeltek még kupadöntőn, el kell majd viselniük ezt az extra nyomást, de ez egy jófajta nyomás. Játékosként és edzőként is azért dolgozik az ember, hogy ezeket a dolgokat átélhesse. Reméljük, teltház vár ránk. Szerintem mind a két csapat készen fog állni.”
Arról is megkérdezték az írt trénert, hogy mit tanult azokból a találkozókból, amiket a kupadöntőn hasznosítani tudnak.
Azt, hogy ne kapjunk piros lapot, az sokat segítene. De Cissé nem játszik, úgyhogy rendben vagyunk”
– utalt arra Keane, hogy a két csapat februári bajnokiján jelenleg sérült védőjét már a 28. percben kiállították. – „A viccet félretéve: ez tényleg teljesen más meccs lesz, mint egy bajnoki. A hangulat, az atmoszféra, az érzelmek, a nyomás sem ugyanaz, mint amit a bajnokságban egy játékos megtapasztalhat. Kielemeztük egyébként mindkét meccset, tudjuk, hogy jó és technikás csapat a ZTE, érdekes találkozó vár ránk.”
Az FTC–ZTE kupadöntőt május 9-én, szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában.