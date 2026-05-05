Robbie Keane szerint a Fradi nagy előnye, hogy egyik alapembere nem szerepelhet a kupadöntőben

„Jó a hangulat, nagy öröm volt, hogy a vasárnapi mérkőzést így tudtuk zárni” – válaszolta a 24-szeres kupagyőztes FTC játékosa. – „Volt rajtunk a nyomást az Újpest ellen, de örülök, hogy így jött ki rajtunk. Tanúbizonyságot tettünk arról, hogy készen állunk a hajrára. Két mérkőzés van még hátra a ZTE ellen, mindkettőt meg kell nyerni, hogy elérjük célunkat. A kupában a kezünkben van a sorsunk, a bajnokságban viszont nem. A sors pikantériája, hogy újra dupla találkozót játszunk az évadban, amikből eddig szerencsére jól jöttünk ki, mármint a kupában mindegyik alkalommal tovább tudtunk menni.

Most mindenkinek az a célja, csak az lebeg a szemeink előtt, hogy újra a magasba emelhessük a Magyar Kupa serlegét.”

A zalaegerszegiekkel a bajnokságban már kétszer is találkozott az idényben a Ferencváros – és mindkét alkalommal vereséget szenvedett.

„Igen, ebben az idényben 0–2-re állunk ellenük, bízom benne, hogy bő másfél hét múlva azt mondhatom, 2–2 lett a párharc vége, és nem maradtunk adósak. Az előző két mérkőzés figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, hogy nagyon komolyan kell venni a Zalaegerszeget. Az egész éves teljesítményük azt mutatja, hogy nagyon jó csapat, amely problémát tud okozni nekünk. Ebből a két mérkőzésből okulva kell ezt a két találkozót úgy megoldanunk, hogy mind a kettőn győztesen jöjjünk le a pályáról. De szorítkozzunk csak a döntőre, mert az lesz a következő mérkőzés, úgyhogy most arra készülünk. Szeretnénk megmutatni, hogy képesek vagyunk jó focit játszani, amivel a ZTE-t is meg tudjuk verni, és megszerezhetjük az aranyérmet. Aztán meglátjuk, mit hoz a következő hét…”