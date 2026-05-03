Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím

Fél éve sincs még itt, de máris magyar állampolgár lett a Fradi argentin védője
Az Újpest elleni derbin már magyarként léphet pályára.
Az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím a labdarúgó NB I-ben. A Ferencváros az Újpest 5–0-s kiütésével tovább tapad a listavezető ETO-ra.
A Ferencváros 5–0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó NB I 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A címvédő zöld-fehérek hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött.
A listavezető Győr szombati sikerével a címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, mert csak a három pont megszerzésével tarthatta minimális lemaradását a győriek mögött. Az argentin Mariano Gómez a héten letette a magyar állampolgársági esküt, így vasárnap a ferencvárosi klub alapításának 127. évfordulóján már nem számított légiósnak, rajta kívül
volt a másik négy magyar az FTC kezdőcsapatában. Az Újpest hét magyarral állt fel.
A mérkőzés elején a vendégek birtokolták többet a labdát, és a 19. percben egy szabadrúgás-variáció során Kristoffer Zachariassen fejesével megszerezték a vezetést (0–1). A hátrányba került Újpest Fiola Attila, Aljosa Matko és Fenyő Noah révén veszélyeztetett ugyan, de a helyzetek kimaradtak, a Ferencváros pedig a második lehetőségéből növelte előnyét: Gabi Kanikovszki kapott labdát az újpesti térfél közepén a 40. percben, s mivel senki sem támadta, 22 méterről lőtt, a labda pedig a bal felső sarokba vágódott (0–2).
A szünet után három perc sem telt el, amikor a Ferencváros már hárommal vezetett. Gruber ezúttal is pontosan passzolt, Lenny Joseph pedig közelről, kapásból vágta a kapu bal oldalába a labdát (0–3).
Az újabb találat visszavetette a hazaiak lendületét, korántsem támadtak olyan veszélyesen, mint az első játékrész közepén, közben pedig a 64. perc végén egy újabb Gruber-Joseph összjátékot követően a francia légiós már a második találat szerezte, Gruber pedig a harmadik gólpasszát adta (0–4).
A négygólos vendégelőny tudatában a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendőrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést.
A kedélyek lecsillapodását követően folytatódott az összecsapás, a tízperces hosszabbítás végén pedig Mohammed Abu Fani beállította a végeredményt. A középpályás a bal oldalvonaltól végzett el szabadrúgást, úgy 35 méterre a kaputól, a labda pedig a bal felső sarokba hullott (0–5).
A lila-fehérek szurkolói megindultak a lelátón a vendégszektor felé.
Győzelmével a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban
Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.
Az FTC a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől, s ezeken a meccseken 71–16 az összesített gólkülönbsége.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Újpest–Ferencváros 0–5 (Zachariassen 19., Kanikovszki 40., Joseph 48., 64., Abu Fani 90+9.)
Korábban játszották
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert