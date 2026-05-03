Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím

A szünet után három perc sem telt el, amikor a Ferencváros már hárommal vezetett. Gruber ezúttal is pontosan passzolt, Lenny Joseph pedig közelről, kapásból vágta a kapu bal oldalába a labdát (0–3).

Az újabb találat visszavetette a hazaiak lendületét, korántsem támadtak olyan veszélyesen, mint az első játékrész közepén, közben pedig a 64. perc végén egy újabb Gruber-Joseph összjátékot követően a francia légiós már a második találat szerezte, Gruber pedig a harmadik gólpasszát adta (0–4).

A négygólos vendégelőny tudatában a hazai szurkolók egy része átvonult a vendégszektor mellé, rendőrök is érkeztek a lelátóra, a játékvezető pedig bő tíz percre félbeszakította a mérkőzést.

A kedélyek lecsillapodását követően folytatódott az összecsapás, a tízperces hosszabbítás végén pedig Mohammed Abu Fani beállította a végeredményt. A középpályás a bal oldalvonaltól végzett el szabadrúgást, úgy 35 méterre a kaputól, a labda pedig a bal felső sarokba hullott (0–5).