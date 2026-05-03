Trump vámjai padlóra küldhetik a német autóipart, a magyar gyárak is komoly veszélybe kerülnek

A Világgazdaság beszámolója szerint a Trump által kilátásba helyezett, az Európai Unióból érkező autókra kivetett 25 százalékos vám súlyos következményekkel járhat a német autóiparra, amelynek szereplői szinte teljes egészében jelen vannak Magyarországon is. Az intézkedés nemcsak iparági szinten jelentene törést, hanem a teljes német gazdaság kilátásait is rontaná.

A Handelsblatt a bochumi székhelyű Autóipari Kutatóközpont számításaira hivatkozva azt írta, hogy a vám mintegy 2,5 milliárd eurós többletterhet róhat a német gyártókra. Ferdinand Dudenhöffer, a kutatóközpont vezetője szerint az intézkedések bár formálisan az Európai Unió ellen irányulnak, valójában Németország lehet a fő célpont: