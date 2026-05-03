Trump vámjai padlóra küldhetik a német autóipart, a magyar gyárak is komoly veszélybe kerülnek

Egyetlen döntéssel boríthatja fel az európai autóipar egyensúlyát az Egyesült Államok. A Trump által bejelentett vámintézkedések különösen a német autógyártást sújthatják, és ennek következményei Magyarországon is érezhetők lehetnek. A hatások akár a gazdasági növekedést is visszafoghatják.
A Világgazdaság beszámolója szerint a Trump által kilátásba helyezett, az Európai Unióból érkező autókra kivetett 25 százalékos vám súlyos következményekkel járhat a német autóiparra, amelynek szereplői szinte teljes egészében jelen vannak Magyarországon is. Az intézkedés nemcsak iparági szinten jelentene törést, hanem a teljes német gazdaság kilátásait is rontaná.
A Handelsblatt a bochumi székhelyű Autóipari Kutatóközpont számításaira hivatkozva azt írta, hogy a vám mintegy 2,5 milliárd eurós többletterhet róhat a német gyártókra. Ferdinand Dudenhöffer, a kutatóközpont vezetője szerint az intézkedések bár formálisan az Európai Unió ellen irányulnak, valójában Németország lehet a fő célpont:
Mivel a külföldi autógyártók exportja az Egyesült Államokba jelentéktelen, Trump új vámfenyegetései a Németország elleni gazdasági háború kezdeteként is értelmezhetők
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatás gyártónként eltérő lehet. A Mercedes és a BMW amerikai gyártóüzemekkel rendelkezik, így bizonyos fokú védelem alatt állnak, mivel az ott gyártott járművek mentesülhetnek a vámok alól. Ezek az üzemek elsősorban terepjárókat állítanak elő, amelyek az amerikai eladások jelentős részét adják. Ezzel szemben a Porsche és az Audi esetében más a helyzet.
Ez valószínűleg felgyorsítja mindkét vállalat azon terveit, hogy autógyárakat építsenek az USA-ban
– fogalmazott Dudenhöffer. Hozzátette, hogy összességében a vámok további lendületet adhatnak az autóipari termelés Németországból történő áttelepülésének.
Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy akár már a következő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Egyesült Államokba érkező európai autókra és teherautókra. A döntést azzal indokolta, hogy az Európai Unió nem tartja be a tavaly kötött megállapodást, és inkább fokozza a kereskedelmi feszültségeket. A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében egyértelművé tette:
Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM
A Financial Times szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között létrejött megállapodást, és azt jelzi, hogy az Egyesült Államok kész további vámokat kivetni még meglévő egyezségek ellenére is. A háttérben az áll, hogy az amerikai fél elégedetlen azzal, hogy az EU lassan hajtja végre a vállalásait, ráadásul az európai parlamenti képviselők új feltételeket is szabtak.
A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége szerint a mostani lépés újabb és szükségtelen eszkalációt jelent, amely tovább növeli a bizonytalanságot egy már amúgy is nehéz gazdasági helyzetben.
A német gazdaság helyzete nemcsak helyben, hanem Magyarországon is meghatározó. A Világgazdaság kiemeli, hogy a magyar export mintegy 25 százaléka közvetlenül Németországba irányul, további 10–15 százalék pedig közvetetten kapcsolódik hozzá.
A hazai ipar különösen kitett a német autóiparnak, mivel Magyarországon szinte valamennyi nagy német autógyártó és beszállító jelen van.
Így a német cégek kilátásainak romlása közvetlen hatással lehet a magyar gazdasági növekedésre is. Az elmúlt időszak gyenge növekedési adatai már részben ezt a függőséget tükrözik, és a vámintézkedések tovább ronthatják a helyzetet.
A Világgazdaság szerint az extra vámteher a magyar gazdaság számára „felér egy kegyelemdöféssel”.
A kilátások fényében ismét napirendre kerülhet a kérdés, hogy mennyire fenntartható a magyar gazdaság erős német kitettsége, és szükséges-e annak mérséklése a jövőben.
