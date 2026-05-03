05. 03.
vasárnap
Trump vámjai padlóra küldhetik a német autóipart, a magyar gyárak is komoly veszélybe kerülnek

2026. május 03. 16:12

Egyetlen döntéssel boríthatja fel az európai autóipar egyensúlyát az Egyesült Államok. A Trump által bejelentett vámintézkedések különösen a német autógyártást sújthatják, és ennek következményei Magyarországon is érezhetők lehetnek. A hatások akár a gazdasági növekedést is visszafoghatják.

A Világgazdaság beszámolója szerint a Trump által kilátásba helyezett, az Európai Unióból érkező autókra kivetett 25 százalékos vám súlyos következményekkel járhat a német autóiparra, amelynek szereplői szinte teljes egészében jelen vannak Magyarországon is. Az intézkedés nemcsak iparági szinten jelentene törést, hanem a teljes német gazdaság kilátásait is rontaná.

A Handelsblatt a bochumi székhelyű Autóipari Kutatóközpont számításaira hivatkozva azt írta, hogy a vám mintegy 2,5 milliárd eurós többletterhet róhat a német gyártókra. Ferdinand Dudenhöffer, a kutatóközpont vezetője szerint az intézkedések bár formálisan az Európai Unió ellen irányulnak, valójában Németország lehet a fő célpont:

Mivel a külföldi autógyártók exportja az Egyesült Államokba jelentéktelen, Trump új vámfenyegetései a Németország elleni gazdasági háború kezdeteként is értelmezhetők

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatás gyártónként eltérő lehet. A Mercedes és a BMW amerikai gyártóüzemekkel rendelkezik, így bizonyos fokú védelem alatt állnak, mivel az ott gyártott járművek mentesülhetnek a vámok alól. Ezek az üzemek elsősorban terepjárókat állítanak elő, amelyek az amerikai eladások jelentős részét adják. Ezzel szemben a Porsche és az Audi esetében más a helyzet.

 Ez valószínűleg felgyorsítja mindkét vállalat azon terveit, hogy autógyárakat építsenek az USA-ban

– fogalmazott Dudenhöffer. Hozzátette, hogy összességében a vámok további lendületet adhatnak az autóipari termelés Németországból történő áttelepülésének.

A kereskedelmi feszültség eszkalációja

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy akár már a következő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Egyesült Államokba érkező európai autókra és teherautókra. A döntést azzal indokolta, hogy az Európai Unió nem tartja be a tavaly kötött megállapodást, és inkább fokozza a kereskedelmi feszültségeket. A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében egyértelművé tette:

Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM

A Financial Times szerint a lépés veszélyezteti a Washington és Brüsszel között létrejött megállapodást, és azt jelzi, hogy az Egyesült Államok kész további vámokat kivetni még meglévő egyezségek ellenére is. A háttérben az áll, hogy az amerikai fél elégedetlen azzal, hogy az EU lassan hajtja végre a vállalásait, ráadásul az európai parlamenti képviselők új feltételeket is szabtak.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége szerint a mostani lépés újabb és szükségtelen eszkalációt jelent, amely tovább növeli a bizonytalanságot egy már amúgy is nehéz gazdasági helyzetben.

A magyar gazdaságot is elérheti a Trump-hatás

A német gazdaság helyzete nemcsak helyben, hanem Magyarországon is meghatározó. A Világgazdaság kiemeli, hogy a magyar export mintegy 25 százaléka közvetlenül Németországba irányul, további 10–15 százalék pedig közvetetten kapcsolódik hozzá.

A hazai ipar különösen kitett a német autóiparnak, mivel Magyarországon szinte valamennyi nagy német autógyártó és beszállító jelen van. 

Így a német cégek kilátásainak romlása közvetlen hatással lehet a magyar gazdasági növekedésre is. Az elmúlt időszak gyenge növekedési adatai már részben ezt a függőséget tükrözik, és a vámintézkedések tovább ronthatják a helyzetet. 

A Világgazdaság szerint az extra vámteher a magyar gazdaság számára „felér egy kegyelemdöféssel”.

A kilátások fényében ismét napirendre kerülhet a kérdés, hogy mennyire fenntartható a magyar gazdaság erős német kitettsége, és szükséges-e annak mérséklése a jövőben.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

 

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
2026. május 03. 18:38 Szerkesztve
Nincs ma már DKW, NSU, Horch vagy Wanderer. Saab vagy Vauxhall, Innocenti vagy Autobianchi. Nincs kőbe vésve, hogy VW vagy Mercedes örökké legyen. Majd lesz BYD, Voyah, Xiaomi meg még mennyi van. Nem is rosszak. Annó nekem 20+ évig járt az Autó Motor újság, vártam a Genf - i és Frankfurt - i autószalont. És micsoda kocsik voltak régen! Opel Omega! Az első Ford Scorpio, apám, mikor a Balatonon megláttam egyet NSZK rendszámmal, talán '86 nyarán! Tönkretettek mindent ezzel az eko - bio - öko hülyeséggel, a kínai meg azt mondta: Fogd meg a söröm! Csinálok én neked olyan dodzsemet, hogy a fejed leszakad! Régen egy 300 lovas kocsi űrhajó volt, most feltekeri neked 1300 - ra, vagy még tovább. Ugrál, táncol, hűti - fűti, masszírozza a seggedet, olcsóbban, mint egy olajban futó vezérműszíjas európai vacak. Havernak valami 60 ezer kilométernél kikönyökölt Szerbiában, Görögországból a családdal hazafelé.
nempolitizalok-0
2026. május 03. 18:35 Szerkesztve
Az eurolibsik most igen rendesen tönkretették az EU gazdaságát. Egyetlen jó recept létezhet erre, az EU és a NATO felbontása. Legalább a tagországok egyrészének lenne esélye megmentenie magát. Kereskedelem azonnali újraindítása az oroszokkal, szankciók, bevándoroltatás azonnali megszüntetése, ráadásul ezek csak a minimumok, ugyanis a legtöbb ostoba EU-s rendszabályt is el kell törölni.
Obsitos Technikus
2026. május 03. 18:12
Remélem most már a szerényebb képességűeknek is világos, hogy mi a célja Amerikának Európával.
Apik
2026. május 03. 18:04
Amugyis haldokol a nemet autogyartas. A kinaiak es mas keleti gyarak mar fenyevnyire vannak toluk technologiaban, es meg olcsobbak is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!