Ismét Conan bőrébe bújik Arnold Schwarzenegger

„Jövőre elkészítjük a King Conant. Ez most már valóság, és nagyon izgatott vagyok miatta” – idézi Arnold Schwarzeneggert a Hollywood Reporter. A színész azt is hozzátette, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan azon dolgozott, hogy megfelelő forgatókönyv készüljön, és olyan alkotók vegyenek részt a projektben, akik valóban értik Howard világát és Frazetta művészetét – számolt be a Magyar Nemzet.

Elképzelései szerint a produkció visszahozná az eredeti film alkotói szellemiségét is, akár John Milius rendező-producere bevonásával. Schwarzenegger szerint a King Conan nem egyszerű folytatás lenne, hanem egy évtizedekkel későbbi történet: