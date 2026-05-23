conan arnold schwarzenegger king conan

Ismét Conan bőrébe bújik Arnold Schwarzenegger

2026. május 23. 21:26

A 78 éves színész bejelentette, valóban elkészül a King Conan.

„Jövőre elkészítjük a King Conant. Ez most már valóság, és nagyon izgatott vagyok miatta” – idézi Arnold Schwarzeneggert a Hollywood Reporter. A színész azt is hozzátette, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan azon dolgozott, hogy megfelelő forgatókönyv készüljön, és olyan alkotók vegyenek részt a projektben, akik valóban értik Howard világát és Frazetta művészetét – számolt be a Magyar Nemzet.

Elképzelései szerint a produkció visszahozná az eredeti film alkotói szellemiségét is, akár John Milius rendező-producere bevonásával. Schwarzenegger szerint a King Conan nem egyszerű folytatás lenne, hanem egy évtizedekkel későbbi történet:

„Ez a film nem működött volna közvetlenül az első Conan után. A King Conan lényege pont az, hogy negyven éve király. Idősebb lett. Már nincs abban a formában, mint fénykorában, és most mások próbálják megdönteni a hatalmát” – fogalmaz Schwarzenegger, aki azt is elmondta, hogy a koncepciót leginkább Clint Eastwood Nincs bocsánat című filmjéhez hasonlítja, csak éppen nagyívű, monumentális csatajelenetekkel kiegészítve.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

 

hakapeszim
2026. május 23. 22:26
Conan, és a farhát.
astracf
2026. május 23. 22:19
Conan odavág a járókeretével...
gullwing
2026. május 23. 21:58
Nyugger Conan...🤣🤣
linkjapan
2026. május 23. 21:34
"A harcos megszületett! Arnold Schwarzenegger! A Film+-on!" Jól hangzik a cikk alapján, csak ne legyen woke, könyörgöm!
