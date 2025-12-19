Jónak lenni jó!: világsztárok fognak össze a kárpátaljai gyermekekért

Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a Jónak lenni jó! akció nagykövetei, különleges látogatást tettek a budapesti Bethesda Gyermekkórházban. Magyarország második űrhajósa, valamint kiképzett kutatóűrhajósa, örömmel beszélgetett a fiatalokkal, akik csillogó szemekkel fogadták őket, és több ajándékot is kaptak. A karitatív kampány idei jószolgálati nagykövetei az adománygyűjtéshez felajánlottak a felbocsátáskor készült dedikált képet is, valamint egy súlytalanságot jelző plüss hattyút, amelyekre a december 21-i egész napos műsorban lehet majd licitálni. Kapu Tibor a látogatáskor kijelentette:

Kötelességemnek érzem, hogy a jótékony akcióban részt vegyek, és ezáltal is minél többet tudjak segíteni a rászoruló gyerekeknek.”

A közmédia 15. alkalommal szervezte meg a határokon átívelő Jónak lenni jó! kampányt. Az idei cél, hogy támogatást nyújtson a Kárpátalján élő rászoruló gyermekeknek. A kezdeményezés ezúttal a KEGYES Alapítvány munkáját segíti, amely évek óta gondoskodik azokról a kicsikről, akiket magukra hagytak a kórházakban – gyógyszert, tápszert, játékot és szerető figyelmet nyújtva számukra. Charles Simonyi, magyar űrturista, szintén csatlakozott az akcióhoz, az ügy támogatására több mint 200 ezer dollárt (átszámítva több mint 65 millió forintot) felajánlva.