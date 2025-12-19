Jónak lenni jó!: világsztárok fognak össze a kárpátaljai gyermekekért
2025. december 19. 08:50
December 21-én egész napos műsorfolyammal zárul a közmédia idei jótékonysági kampánya. A 1358-as telefonszám hívásával vagy SMS küldésével továbbra is 500 forinttal lehet támogatni az idei kedvezményezettet.
2025. december 19. 08:50
Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a Jónak lenni jó! akció nagykövetei, különleges látogatást tettek a budapesti Bethesda Gyermekkórházban. Magyarország második űrhajósa, valamint kiképzett kutatóűrhajósa, örömmel beszélgetett a fiatalokkal, akik csillogó szemekkel fogadták őket, és több ajándékot is kaptak. A karitatív kampány idei jószolgálati nagykövetei az adománygyűjtéshez felajánlottak a felbocsátáskor készült dedikált képet is, valamint egy súlytalanságot jelző plüss hattyút, amelyekre a december 21-i egész napos műsorban lehet majd licitálni. Kapu Tibor a látogatáskor kijelentette:
Kötelességemnek érzem, hogy a jótékony akcióban részt vegyek, és ezáltal is minél többet tudjak segíteni a rászoruló gyerekeknek.”
A közmédia 15. alkalommal szervezte meg a határokon átívelő Jónak lenni jó! kampányt. Az idei cél, hogy támogatást nyújtson a Kárpátalján élő rászoruló gyermekeknek. A kezdeményezés ezúttal a KEGYES Alapítvány munkáját segíti, amely évek óta gondoskodik azokról a kicsikről, akiket magukra hagytak a kórházakban – gyógyszert, tápszert, játékot és szerető figyelmet nyújtva számukra. Charles Simonyi, magyar űrturista, szintén csatlakozott az akcióhoz, az ügy támogatására több mint 200 ezer dollárt (átszámítva több mint 65 millió forintot) felajánlva.
A gyűjtés már átlépte az 150 millió forintot, és a 1358-as telefonszám hívásával vagy SMS küldésével továbbra is 500 forinttal lehet támogatni az idei kedvezményezettet.
Az értékes felajánlásokat a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet megvásárolni.
A közmédia kampánya december 21-én egész napos adománygyűjtő műsorral zárul, amelyben az űrhajósok által felajánlott képre is lehet majd licitálni. A tematikus műsorfolyam során a közmédia csatornái összekapcsolódnak, és a vasárnapi árverésen megvásárolhatók lesznek a nemes ügy érdekében felajánlott további különleges tárgyak is. A karitatív akció keretében több mint 10 exkluzív tárgy kerül kalapács alá, ezekre licitálni este tíz óráig lehet. A tárgyak megvásárlására ajánlatot kizárólag telefonon lehet tenni. A telefonszámot a műsor kezdetekor adják meg, de megtalálható lesz a mediaklikk.hu/jonaklennijo és a hirado.hu oldalon is.
A műsor programja
A műsor december 21-én reggel 8:20-kor kezdődik, és élőben lehet követni a Médiaklikken is. A Dunán 8:20-tól Novodomszky Éva az adás háziasszonyaként várja majd a nézőket, műsorvezető társai – többek között – Csisztu Zsuzsa, Kovács „Koko” István és Székely Dávid lesznek. Vendégeik a jó ügy mellé álló sportolók, művészek és vállalatok képviselői. A nézők találkozhatnak Keresztes Idlikóval, Mocsai Lajossal, a Petőfi Zenei Díjas Ismerős Arcok zenekarral, valamint az Oscar-díjas rendezővel, Rófusz Ferenccel is. E mellett a Hunor-program űrhajós nagyköveteit is várják az élő műsorba. A nap folyamán ünnepi produkcióval készül Nagy Sándor és Náray Erika, Szinetár Dóra, a Szent Efrém férfikar, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is. A program során a nézők megismerhetik a Kárpátalján élő gyerekek és önkéntes segítőik történetét.
Világsztárok fognak össze a kárpátaljai gyermekekért
Arnold Schwarzenegger, Franco Nero és André Rieu is csatlakoztak a közmédia idei jótékonysági kezdeményezéséhez, személyes relikviáik felajánlásával erősítve a kampány küldetését. A különleges tárgyak megvásárlásával a támogatók nemcsak egyedülálló értékekkel gazdagodhatnak, hanem közvetlenül hozzájárulhatnak a kárpátaljai, magukra hagyott és árva gyermekek életkörülményeinek javításához is.
Arnold Schwarzenegger, a világhírű színész és testépítő legenda egy, a rajongók körében igazi kuriózumnak számító, dedikált tréningdzsekit ajánlott fel a gyűjtés javára. A felajánlás különlegessége, hogy Schwarzenegger régi, közeli barátja, a budapesti edzőterem-tulajdonos Szedlacskó Ádám – akinek teremében már számos világsztár megfordult – közvetítette azt a kampány számára.
Franco Nero, a műfaji korlátokat nem ismerő olasz filmszínész, Franco Nero, aki több magyar produkcióban is szerepelt és rendszeresen visszatér hazánkba, idén is kiemelten támogatja az akciót. Legfontosabb küldetésének az árva gyermekek felkarolását tartja, így három különleges darabot ajánlott fel: saját dedikált könyvét, egy nyakkendőjét, valamint a legendás Keoma című westernfilmben viselt eredeti pólóját.
André Rieu, a világhírű holland hegedűművész, André Rieu jövő októberi, grandiózus budapesti koncertjére ajánlott fel egy pár tiszteletjegyet annak, aki nemcsak a klasszikus zenét szereti, hanem a segítségnyújtásban is partner. A koncertjegyek mellett dedikált duplalemezzel is segíti az akciót.
A hírességek relikviái elérhetők szintén a Médiaklikk felületén. Új felajánlásokat idén már nem tudnak fogadni a szervezők.
