Szoboszlai Dominik, a „Keresztapa”: híres világmárka ruháiban pózol a Liverpool sztárja (FOTÓ)

Az alapító alig várja, hogy együtt dolgozhasson Szoboszlaiékkal

Érdekesség, hogy a rendhagyó együttműködést rendhagyó körítéssel ünnepelték meg, a bejelentésnek ugyancsak megadták a módját: a közlemény szerint a valaha gyártott legnagyobb Tommy Hilfiger-zászlót, egy 101 x 65.59 méteres szövetlobogót terítettek ki az Anfield gyepére. Ez egyben jótékony célt is szolgált, hiszen maga a névadó alapító, Tommy Hilfiger adományozta a zászlót egy Down-szindrómásokat támogató szervezetnek, a Silly Goose Alapítványnak, amelyet egy Liverpool-rajongó Down-szindrómás alapított, és amely kézzel varrott termékeket készít jótékonysági árverésekre. Maga Hilfiger egyébként így nyilatkozott a partnerségről: