01. 08.
csütörtök
Tommy Hilfiger Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik, a „Keresztapa”: híres világmárka ruháiban pózol a Liverpool sztárja (FOTÓ)

2026. január 08. 12:20

A Liverpool bejelentette, hogy globális partnerségre lép a világ egyik legnagyobb ruha- és kiegészítőmárkájával. A látványos együttműködés során természetesen a klub egyik fő arcára, Szoboszlai Dominikre is főszerep hárult.

2026. január 08. 12:20
null

Csütörtök reggel jelentették be, hogy globális partnerségre lép egymással a Liverpool FC és a Tommy Hilfiger ruhamárka. Ez a gyakorlatban nagyjából annyit tesz, hogy a férfi és a női csapat tagjai, valamint a háttérszemélyzet a klub különböző eseményein, valamint a kiválasztott meccsnapokon az amerikai világmárka „modern klasszikus” darabjaiban jelennek meg. Az együttműködéshez elkészültek az első marketingfotók és werkfilmek is, ezeken természetesen a klub egyik arca, Szoboszlai Dominik is központi szerepet kapott. 

Szoboszlai Bradley Van Dijk Ekitiké Wirtz
A Liverpool női és férficsapatának arcai, köztük a „keresztapásított” Szoboszlai Dominik (Forrás: liverpoolfc.com)

Egész pályafutásom során sportikonok, történetek és egyenruhák inspiráltak. Mély szurkolói örökséggel és értékvezérelt történetmeséléssel rendelkező csapatokhoz vonzódom, a Liverpool Football Clubnak pedig páratlan történelme van, amelyet a saját embereik formáltak - hitükkel, ellenállóképességükkel és büszkeségükkel. Izgatottan várom, hogy együtt dolgozhassak a játékosokkal és a klub személyzetével!”

 

Nyitókép: MTI/EPA/David Cliff

Reszelő Aladár
2026. január 08. 13:09
Jó a cucc, bár a szezon eddig zakó, az edző meg inkább kalap+kabát.
Ergit
2026. január 08. 12:54
Hülye szöveg! A fehér nadrág kék öltöny kabáttal világos inggel ez egy nagyon régi stílus gazdag uraknál.
grenki-2
2026. január 08. 12:47
Egész jó az a fehér nadrág sötét öltöny kabát kombó...👍
jump-ing
2026. január 08. 12:42 Szerkesztve
Szoboszlai hírneve Puskás öcsihez felér lassan... Gratulálok, nem semmi footballista.
