Szoboszlai Dominik, a „Keresztapa”: híres világmárka ruháiban pózol a Liverpool sztárja (FOTÓ)

„Tartozom ennyivel a hazámnak” – magánéletéről is lerántotta a leplet Szoboszlai Dominik
Többek között azt is elárulta a Liverpool magyar klasszisa, hogy hány gyereket szeretne.
A Liverpool bejelentette, hogy globális partnerségre lép a világ egyik legnagyobb ruha- és kiegészítőmárkájával. A látványos együttműködés során természetesen a klub egyik fő arcára, Szoboszlai Dominikre is főszerep hárult.
Csütörtök reggel jelentették be, hogy globális partnerségre lép egymással a Liverpool FC és a Tommy Hilfiger ruhamárka. Ez a gyakorlatban nagyjából annyit tesz, hogy a férfi és a női csapat tagjai, valamint a háttérszemélyzet a klub különböző eseményein, valamint a kiválasztott meccsnapokon az amerikai világmárka „modern klasszikus” darabjaiban jelennek meg. Az együttműködéshez elkészültek az első marketingfotók és werkfilmek is, ezeken természetesen a klub egyik arca, Szoboszlai Dominik is központi szerepet kapott.
Érdekesség, hogy a rendhagyó együttműködést rendhagyó körítéssel ünnepelték meg, a bejelentésnek ugyancsak megadták a módját: a közlemény szerint a valaha gyártott legnagyobb Tommy Hilfiger-zászlót, egy 101 x 65.59 méteres szövetlobogót terítettek ki az Anfield gyepére. Ez egyben jótékony célt is szolgált, hiszen maga a névadó alapító, Tommy Hilfiger adományozta a zászlót egy Down-szindrómásokat támogató szervezetnek, a Silly Goose Alapítványnak, amelyet egy Liverpool-rajongó Down-szindrómás alapított, és amely kézzel varrott termékeket készít jótékonysági árverésekre. Maga Hilfiger egyébként így nyilatkozott a partnerségről:
Egész pályafutásom során sportikonok, történetek és egyenruhák inspiráltak. Mély szurkolói örökséggel és értékvezérelt történetmeséléssel rendelkező csapatokhoz vonzódom, a Liverpool Football Clubnak pedig páratlan történelme van, amelyet a saját embereik formáltak - hitükkel, ellenállóképességükkel és büszkeségükkel. Izgatottan várom, hogy együtt dolgozhassak a játékosokkal és a klub személyzetével!”
