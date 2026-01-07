„Tartozom ennyivel a hazámnak” – magánéletéről is lerántotta a leplet Szoboszlai Dominik

Nagyobb terjedelmű interjút adott a brit Sky Sportsnak Szoboszlai Dominik. A Liverpool labdarúgóját az Arsenal elleni csütörtöki Premier League-rangadó előtt kérdezték. Válogatottunk 25 éves csapatkapitányát elsőként a tavalyi évéről faggatták.

Szoboszlai Dominiknak néhány kivétellel minden álma teljesült 2025-ben / Fotó: Stefano RELLANDINI / AFP

Szoboszlai Dominik: 2025 mindent vitt, kivéve ezt...

A székesfehérvári klasszis elmondta, nagy jelentőséggel bír számára 2025, hiszen férj és apa lett, valamint az első magyar játékos, aki megnyerte a PL-et. Hozzátette: sok mindent elért, de még bőven vannak céljai. Például ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon, és a tervei között szerepel az is, hogy kijusson a vb-re. Utóbbi kapcsán szóba került az emlékezetes Magyarország–Írország Eb-selejtezőmérkőzés, mely drámai körülmények között, a 96. percben dőlt el az írek javára, akik így még versenyben vannak a világbajnoki szereplést illetően.