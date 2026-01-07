„Tartozom ennyivel a hazámnak” – magánéletéről is lerántotta a leplet Szoboszlai Dominik

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Európa-bajnokság, vb-részvétel, BL-győzelem, címvédés a Premier League-ben, család és Mohamed Szalah – ez mind szóba került a Liverpool magyar labdarúgójának legújabb interjújában. Szoboszlai Dominik többek között azt is elárulta, hogy mivel tartozik Magyarországnak és hány gyereket szeretne.
Nagyobb terjedelmű interjút adott a brit Sky Sportsnak Szoboszlai Dominik. A Liverpool labdarúgóját az Arsenal elleni csütörtöki Premier League-rangadó előtt kérdezték. Válogatottunk 25 éves csapatkapitányát elsőként a tavalyi évéről faggatták.
A székesfehérvári klasszis elmondta, nagy jelentőséggel bír számára 2025, hiszen férj és apa lett, valamint az első magyar játékos, aki megnyerte a PL-et. Hozzátette: sok mindent elért, de még bőven vannak céljai. Például ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon, és a tervei között szerepel az is, hogy kijusson a vb-re. Utóbbi kapcsán szóba került az emlékezetes Magyarország–Írország Eb-selejtezőmérkőzés, mely drámai körülmények között, a 96. percben dőlt el az írek javára, akik így még versenyben vannak a világbajnoki szereplést illetően.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Nem mérges voltam, hanem szomorú. Annyira, mint még soha életemben. Éppen ezért ott akarok lenni a következő vébén, tartozom ennyivel a hazámnak
– fogalmazott az angol oldalnak kiváló idényt futó középpályás, akinek láthatóan nehezére esett beszélni a Puskás Arénában történtekről.
Hozzátette: újra angol bajnok szeretne lenni, minél több trófeát gyűjtene, és meglepetésre a magánéletéről azt is elárulta, hogy ismét apuka lenne, de valójában
három gyermeket terveznek.
Előbbivel kapcsolatban kifejtette: most olyan tetemes a lemaradásuk, hogy nem érdemes hosszú távon gondolkodni, így a címvédésről sem, inkább mérkőzésről mérkőzésre haladnak. „Álmodozni nyilván lehet, de jobb, ha mindig a következő meccsre összpontosítunk. Arra, hogy minél jobban teljesítsünk és igazoljuk, továbbra is az első négybe tartozunk. Ha majd minden jól megy, meglátjuk a többit.”
Mint arra emlékezhetünk, Szoboszlai Dominik parádés góllal vette be az immár hosszú ideje listavezető londoniak kapuját. Augusztus utolsó napján a 82. percben szabadrúgásból volt eredményes.
„A Premier League nagyon hosszú, januárban még nem lehet győztest hirdetni. Nem gondolom, hogy a leendő bajnokkal játszunk, inkább fordítva. Természetesen a favoritok közé tartoznak, hihetetlen csapatuk van nagyon jó játékosokkal, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a (Manchester) Cityt és az Aston Villát sem” – közölte a tabellát hatpontos előnnyel vezető Arsenalról a magyar futballista.
Mikael Arteta együttesének 48 pontja van, a Citynek és a Villának egyaránt 42, míg a Liverpool 34 egységgel a negyedik 20 fordulót követően.
A nyomással kapcsolatban megjegyezte, hogy amikor a világ legjobb klubjainak egyikében szerepel valaki, fel kell készülni a nehéz helyzetek kezelésére. „Ha nyersz, ha veszítesz, fel kell tudni dolgozni. Most mindenki keresi magában a megoldást: a játékosok és a szakmai stáb is. Vissza akarunk találni önmagunkhoz, és itt nem csak a helyezésre gondolok, hanem a játékra is: szeretnénk úgy futballozni, mint a legutóbbi idényben. Persze erre minden ellenfelünk is készül, tudják, mit várhatnak tőlünk, de nekünk erre is meg kell találni a megoldást.”
Megkerülhetetlen kérdés volt a kapcsolata Mohamed Szalahhal, akire nemcsak barátként, de amolyan mentorként is tekint Szoboszlai. Az egyiptomi világklasszis kijelentései december elején felkavarták az amúgy sem éppen állóvizet Liverpoolban. A kezdő tizenegyből kikerülő 33 éves Szalah áldozatként állította be magát, az újságíróknak arról beszélt, hogy a Vörösök gyenge szerepléséért őt tették felelőssé, és ezzel tulajdonképpen „a busz alá lökték”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem a vasárnapi teljesítménye miatt.
„Érkezésemkor gyakorlatilag az első napon a szárnyai alá vett. Nagyon sokat segített, bármikor bármit kérdezhettem tőle, mindig segítőkész volt, nagyon sokat tanulhattam tőle.
Nem volt jó látni, ami vele történik, de kellően profi ahhoz, hogy ezt megoldja. Ha szüksége volt rám, ott voltam neki, de ő olyan karakter, aki képes a kialakult szituációt egyedül is kezelni. A klub és az ő döntésén múlik a folytatás. Reméljük, hogy az Afrika-kupáról visszatér hozzánk, és ugyanúgy segítségünkre lesz, mint az előző, remekül sikerült idényében. Barátként és csapattársként is mondom, hogy imádok vele játszani, ismerem a futballját, éppen elégszer bizonyította, hogy kiváló labdarúgó, aki bármire képes”
– magyarázta Szoboszlai Dominik.
Az Arsenal–Liverpool találkozót csütörtökön 21 órától rendezik az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.
Ezt is ajánljuk a témában
„Szeretem őt mint embert és mint játékost, de ez nem a mi döntésünk.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila/ AFP