Szoboszlai és Messi egy csapatban? Elképesztő pletyka kapott szárnyra

Szinte biztosra vehető, egy szó sem igaz azokból a hírekből, melyek szerint Lionel Messi kölcsönben a Liverpoolhoz igazolna.
A nemzetközi sportsajtóban az elmúlt órákban szárnyra kapott hírek alapján a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a keretében tudó Liverpool is azokhoz a klubokhoz tartozik, amelyek rövid távra kölcsönvennék Lionel Messit, az Inter Miami nyolcszoros aranylabdás szupersztárját, amíg az észak-amerikai profi liga (MLS) szünetel.
Az elmélet szerint Messi azért térhetne vissza néhány hétre Európába, hogy ebben az időszakban is játékban maradjon.
A felröppenő hírekből azonban vélhetően semmi sem igaz, több okból kifolyólag sem. Egyrészt azért nem, mert a 2025-ben bajnoki címet nyerő Inter Miami már február 21-én megkezdi az MLS új kiírását, azt megelőzően pedig több felkészülési mérkőzést is játszik, amelyeket Messi arcával és jelenlétével reklámoznak. Másrészt azért sem valószínű a liverpooli kölcsönjáték, mert a 39. életévét taposó argentin klasszis az évnek ennek a szakaszában pont, hogy nem futballozni, hanem pihenni szeretne, hogy aztán az MLS alapszakaszmeccsein formába lendüljön a nyári világbajnokságra.
Azóta egyébként – mint azt például a Nemzeti Sport is írja – bizonyosságot nyert, hogy a spanyol sajtóorgánumok álhíreket vettek át, és a Messi klubváltásáról szóló hírek pusztán a képzelet szüleményei.
Mindezek ismeretében nyugodtan kijelenthetjük: Messi nem lesz Szoboszlai csapattársa.
Nyitókép: SAJJAD HUSSAIN / AFP