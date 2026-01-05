Szoboszlai és Messi egy csapatban? Elképesztő pletyka kapott szárnyra

A nemzetközi sportsajtóban az elmúlt órákban szárnyra kapott hírek alapján a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a keretében tudó Liverpool is azokhoz a klubokhoz tartozik, amelyek rövid távra kölcsönvennék Lionel Messit, az Inter Miami nyolcszoros aranylabdás szupersztárját, amíg az észak-amerikai profi liga (MLS) szünetel.

Szoboszlai, Szalah és Messi egy csapatban? Aligha (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Az elmélet szerint Messi azért térhetne vissza néhány hétre Európába, hogy ebben az időszakban is játékban maradjon.