11. 16.
vasárnap
Marco Rossi kezdőcsapatok Magyarország Puskás aréna Írország

Te jó ég, Varga Barnabás mit csináltál?!: Magyarország–Írország, 2–1 – élő

2025. november 16. 13:38

Marco Rossi szerint kulcsfontosságú lesz a vendégek pontrúgásainak és beíveléseinek elhárítása, és hogy ne erőltessék ránk sajátos játékstílusukat, továbbá ne üljünk fel semmilyen provokációnak. Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés 15 órától a Puskás Arénában – élőben a Mandineren. Cikkünk frissül.

2025. november 16. 13:38
Nagy Péter

Mintegy harminc év után játszhat újra világbajnoki pótselejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott, amelynek ehhez el kell kerülnie a vereséget Írország ellen a telt házas Puskás Arénában. Magyarország számára tehát a döntetlen is elég a második hely megszerzéséhez, míg az írek csak és kizárólag győzelem esetén juthatnak a következő körbe. Matematikailag a csoportelsőség és ezzel az automatikus vb-részvétel is összejöhet még, de kevés annak a valószínűsége, hogy a listavezető portugálok otthon nem győzik le a már biztos utolsó örményeket. A mieinktől ezúttal a Debrecen támadója, Bárány Donát, a paksiak jobb oldali védője, Osváth Attila, és a svéd AIK középpályása, Csongvai Áron maradt ki, míg az Örményországban hiányzó ferencvárosi középpályás, Ötvös Bence, valamint a török Rizespor hátvédje, Mocsi Attila visszakerült a játékoskeretbe.

Magyarország, Írország, Puskás Aréna
Magyarország számára már egy döntetlen is elég Írország ellen / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyarország–Írország: ezzel a tizeneggyel kezdtünk

A kezdés előtt Marco Rossi arról beszélt, hogy kulcsfontosságú lesz a vendégek 

  • pontrúgásainak és 
  • beíveléseinek elhárítása, és hogy 
  • ne erőltessék ránk sajátos játékstílusukat, továbbá
  • ne üljünk fel semmilyen provokációnak. 

A mieink szövetségi kapitánya ezt a kezdő tizenegyet küldte pályára:

Dibusz – Nego, Orbán W., Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács D., Varga B.

A kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Mocsi, Balogh B., Ötvös, Vitális, Gruber, Bolla, Dárdai M., Styles, Nagy Zs., Redzic. 

Forrás: M4 Sport

Írország pedig így állt fel:

Kelleher – J. O’Brien, Collins, D. O’Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Azaz, Ogbene, Parrott.

A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Kenny, Idah, Dunne, Coventry, Taylor, Egan, Manning, McGrath, Johnson, Ebosele.

Magyarország–Írország: már az elején vezettünk, aztán jöttek az írek

Már a második percben sarokrúgáshoz jutottunk, ami ebben a sorozatban jó ómennek bizonyult. Szoboszlai Dominik ráadásul triplázhatott, és az utolsóból 

meg is szereztük a vezetést Lukács Dániel révén, 1–0.

A Puskás Akadémia támadója a kis szöglet után Szoboszlai menetrendszerű beadását, a leshatárról bemozdulva csúsztatta a hosszú sarokba az ötös környékéről. A vendégek mesterének, Heimir Hallgrímssonnak tehát igaza lett: alig kezdődött el a meccs, máris megváltozott a forgatókönyv.

De még hogy! A 11. percben ugyanis Chiedozie Ogbene esett el a tizenhatoson belül, és úgy tűnt, Szalai Attila megrúgta a lábát. A VAR is így látta, a tizenegyespontról pedig 

a Portugália ellen néhány napja parádézó Troy Parrott kiegyenlített, 1–1.

A holland AZ Alkmaar légiósa laposan lőtte ki a jobb alsót, és hiába találta el az irányt Dibusz Dénes, nem tudott hárítani.

De nemcsak nálunk állt döntetlenre ekkor az állás, hatalmas meglepetésre az örmények is bevették a portugálok kapuját Portóban (1–1).

A 27. percben azonban változtathattunk volna ezen, amikor Lukács remekül tekerte be a jobb szélről a labdát, de a bevetődő Sallai Roland közeli próbálkozását Caoimhín Kelleher hatalmas bravúrral védte. 

Portugália közben begyújtotta a rakétákat és néhány perc alatt elhúzott két góllal Örményország ellen (3–1). 

Közben Rossit kellett lenyugtatnia Espen Eskas norvég játékvezetőnek, miután Nego Loicnak kiosztottak egy pofont az oldalvonal közelében. 

Megnyugodott, főleg amikor látta, hogy Varga Barnabás mit művel. A Ferencváros klasszis csatára Kerkez Milos felívelését előbb mellre vette 18 méterről, majd pattanás nélkül, bal lábbal a bal felsőbe rúgta, 2–1!

A csoport állása a kezdés előtt:

1. Portugália 5 3 1 1 11–6 10 pont

2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9–7 8 pont

3. Írország 5 2 1 2 6–5 7 pont

4. Örményország 5 1 – 4 2–10 3 pont

 

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt (archív)

A szeptember 6-i Írország–Magyarország találkozó összefoglalóját itt nézheti meg:

