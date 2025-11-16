Te jó ég, Varga Barnabás mit csináltál?!: Magyarország–Írország, 2–1 – élő

meg is szereztük a vezetést Lukács Dániel révén, 1–0.

A Puskás Akadémia támadója a kis szöglet után Szoboszlai menetrendszerű beadását, a leshatárról bemozdulva csúsztatta a hosszú sarokba az ötös környékéről. A vendégek mesterének, Heimir Hallgrímssonnak tehát igaza lett: alig kezdődött el a meccs, máris megváltozott a forgatókönyv.

De még hogy! A 11. percben ugyanis Chiedozie Ogbene esett el a tizenhatoson belül, és úgy tűnt, Szalai Attila megrúgta a lábát. A VAR is így látta, a tizenegyespontról pedig

a Portugália ellen néhány napja parádézó Troy Parrott kiegyenlített, 1–1.

A holland AZ Alkmaar légiósa laposan lőtte ki a jobb alsót, és hiába találta el az irányt Dibusz Dénes, nem tudott hárítani.