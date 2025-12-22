„A nyilvánosság előtt reálisnak kell maradni” – a válogatott kulcsembere a mai napig nem tette túl magát a magyar–íren

Időnként beleolvasok az NSO-cikkek alatti kommentekbe, amit, tudom, nem lenne szabad, de hihetetlen, miket képesek leírni emberek. Az, hogy mit mondunk és mit céloztunk meg, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz. Nem elég, ha szerények vagyunk, annak is kell mutatnunk magunkat. Képzelje el, ha az első helyről beszélünk, és így vagyunk harmadikok, mit kaptunk volna: na, a nagy arc megvan, megy a duma, aztán jön a ­meccs…

Abszolút értem, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány miért óvatos:

magabiztosan,

elszántan készülünk, de

maradjunk szerények,

ez nagyon vékony jég.

Nézze, engem nem érdekel, mi van a sajtótájékoztatón, vagy mit nyilatkoznak a csapattársaim – nekem az számít, hogy magunk között Telkiben miről van szó, hogyan állunk a mérkőzésekhez, egymáshoz. A kapitány, a játékos, az elemző, a fizioterapeuta, a szertáros, a buszsofőr is minden mérkőzést meg akar nyerni, de a nyilvánosság előtt reálisnak kell maradni