„A nyilvánosság előtt reálisnak kell maradni” – a válogatott kulcsembere a mai napig nem tette túl magát a magyar–íren

Egy életre megjegyezzük a nevét!
Schäfer András a vb-selejtezős kudarc óta először adott hosszabb interjút hazai újságnak. A német Union Berlin középpályásának még mindig fáj az Írország elleni vereség, mert szerinte a magyar labdarúgó-válogatott éppen a Puskás Arénában játszotta az egyik legjobb focit, amióta a nemzeti csapat tagja.
Schäfer András továbbra sem tette túl magát azon, hogy a magyar labdarúgó-válogatott drámai körülmények között, a 96. percben szerzett Troy Parrott-góllal kapott ki 3–2-re Írországtól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában a telt házas Puskás Arénában, és ezzel egyrészt csoportja harmadik helyén végzett, másrészt egymás után tizedszer maradt le a vb-ről.
A november 16-án történtek óta először adott hosszabb interjút hazai lapnak a német Union Berlin középpályása.
A pótselejtező hiányáról még mindig nehéz beszélnie...
Azt hiszem, még nem vagyok túl rajta. Nagy esélyünk volt a pótselejtezőre. Ahogyan nekimentünk az íreknek, az nagyon tetszett, világos volt, melyik a jobb csapat, ezért sebzett meg ennyire a vereség. Nem tudom, a következő vb idején lesz-e ilyen jó csapatunk, mert most szerintem nagyon rendben volt a játékunk. Mi a tapasztalat? Nyilván kulcskérdés a fegyelem, és bár Lisszabonban az utolsó pillanatban szereztünk pontot, a meccsek vége nem sikerült: az írektől kétszer is a legvégén kaptunk gólt, ahogyan Budapesten Portugáliától is, egy kis szerencsére mindenkinek szüksége van. Tudtuk, és megint kiderült, milyen kiegyenlített a mezőny, minden mérkőzés szoros, apróságok döntenek
– fogalmazott a Nemzeti Sportnak a 26 éves futballista, aki a hétvégi Bundesliga-bajnokin 107 kilométer per órás bombával döntötte el a meccset (és a három pont sorsát) a Köln otthonában.
Remélhetőleg ez fordulópontot jelent hányatott idényében.
A szombathelyi játékosnál az NS rákérdezett a fegyelemre is, miután Sallai Rolandot törlesztésért állították ki Dublinban, így a mieink 10 emberrel fejezték be azt az összecsapást, amelynek a hajrájában született az egyenlítést jelentő ír találat.
Tudtam, mi zajlik benne, nem kétséges, megbánta nagyon. Emberek vagyunk, mindenki hibázik a munkája során – ön minden cikkével tökéletesen elégedett? Elég egy pillanatra forrófejűnek, meggondolatlannak lenni. A csapattársaként, a barátjaként eszembe sem jutott hibáztatni, számonkérni rajta a cselekedetét, de nyilván beszéltünk arról, hogy nem hozhatjuk hátrányba magunkat ilyesmivel. A csapat egyik legjobbja, sok meccset ő nyert meg nekünk. Segített volna, ha kritizálom? Roger Federer mondta egyszer: a pontjai alig ötven százalékát nyerte meg, a meccseinek viszont a nyolcvan százalékát – és azzal magyarázta, hogy képes volt elfelejteni azt a labdamenetet, amelyet már lejátszott és csúnyán elrontott. Mi is így gondolkodtunk: nem azon keseregtünk, hogy elment három pont az első két meccsen, hanem azt néztük, mennyit szerezhetünk a későbbiekben. Ma már furcsán hangzik, de az utolsó találkozó úgy kezdődött, hogy egyenes ágon is kijuthatunk a vb-re. Oké, tudjuk azóta, a portugálok másképpen gondolták, de azért fáj igazán, mert amióta a válogatott tagja vagyok, most játszottuk a legjobb futballt, mégsem sikerült elérni a kitűzött célt
– közölte Schäfer.
A lassan négy éve Németországban légióskodó labdarúgó azt is elmondta, Magyarországon vigyázni kell, ki hogy fogalmaz a célkitűzéseket illetően.
Időnként beleolvasok az NSO-cikkek alatti kommentekbe, amit, tudom, nem lenne szabad, de hihetetlen, miket képesek leírni emberek. Az, hogy mit mondunk és mit céloztunk meg, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz. Nem elég, ha szerények vagyunk, annak is kell mutatnunk magunkat. Képzelje el, ha az első helyről beszélünk, és így vagyunk harmadikok, mit kaptunk volna: na, a nagy arc megvan, megy a duma, aztán jön a meccs…
Abszolút értem, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány miért óvatos:
ez nagyon vékony jég.
Nézze, engem nem érdekel, mi van a sajtótájékoztatón, vagy mit nyilatkoznak a csapattársaim – nekem az számít, hogy magunk között Telkiben miről van szó, hogyan állunk a mérkőzésekhez, egymáshoz. A kapitány, a játékos, az elemző, a fizioterapeuta, a szertáros, a buszsofőr is minden mérkőzést meg akar nyerni, de a nyilvánosság előtt reálisnak kell maradni
– tette hozzá.
A nyolcadik helyen álló Union Berlin legközelebb január 10-én lép pályára a német első osztályban, amikor a ligautolsó Mainzot fogadja.
Fotó: MTI/Illyés Tibor