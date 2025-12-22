Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Schäfer András világbajnoki selejtező Puskás aréna Union Berlin Írország

„A nyilvánosság előtt reálisnak kell maradni” – a válogatott kulcsembere a mai napig nem tette túl magát a magyar–íren

2025. december 22. 10:30

Schäfer András a vb-selejtezős kudarc óta először adott hosszabb interjút hazai újságnak. A német Union Berlin középpályásának még mindig fáj az Írország elleni vereség, mert szerinte a magyar labdarúgó-válogatott éppen a Puskás Arénában játszotta az egyik legjobb focit, amióta a nemzeti csapat tagja.

2025. december 22. 10:30
null

Schäfer András továbbra sem tette túl magát azon, hogy a magyar labdarúgó-válogatott drámai körülmények között, a 96. percben szerzett Troy Parrott-góllal kapott ki 3–2-re Írországtól a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában a telt házas Puskás Arénában, és ezzel egyrészt csoportja harmadik helyén végzett, másrészt egymás után tizedszer maradt le a vb-ről.

A november 16-án történtek óta először adott hosszabb interjút hazai lapnak a német Union Berlin középpályása. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron
Schäfer András, magyar válogatott, Írország, Union Berlin
A kép csalóka: Schäfer András (13) és a magyar válogatott is nagy pofont kapott november 16-án 

Ezt is ajánljuk a témában

A pótselejtező hiányáról még mindig nehéz beszélnie...

Azt hiszem, még nem vagyok túl rajta. Nagy esélyünk volt a pótselejtezőre. Ahogyan nekimentünk az íreknek, az nagyon tetszett, világos volt, melyik a jobb csapat, ezért sebzett meg ennyire a vereség. Nem tudom, a következő vb idején lesz-e ilyen jó csapatunk, mert most szerintem nagyon rendben volt a játékunk. Mi a tapasztalat? Nyilván kulcskérdés a fegyelem, és bár Lisszabonban az utolsó pillanatban szereztünk pontot, a meccsek vége nem sikerült: az írektől kétszer is a legvégén kaptunk gólt, ahogyan Budapesten Portugáliától is, egy kis szerencsére mindenkinek szüksége van. Tudtuk, és megint kiderült, milyen kiegyenlített a mezőny, minden mérkőzés szoros, apróságok döntenek

– fogalmazott a Nemzeti Sportnak a 26 éves futballista, aki a hétvégi Bundesliga-bajnokin 107 kilométer per órás bombával döntötte el a meccset (és a három pont sorsát) a Köln otthonában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar válogatott: Schäfer szerint az írek ellen játszottuk a legjobb focit

A szombathelyi játékosnál az NS rákérdezett a fegyelemre is, miután Sallai Rolandot törlesztésért állították ki Dublinban, így a mieink 10 emberrel fejezték be azt az összecsapást, amelynek a hajrájában született az egyenlítést jelentő ír találat. 

Tudtam, mi zajlik benne, nem kétséges, megbánta nagyon. Emberek vagyunk, mindenki hibázik a munkája során – ön minden cikkével tökéletesen elégedett? Elég egy pillanatra forrófejűnek, meggondolatlannak lenni. A csapattársaként, a barátjaként eszembe sem jutott hibáztatni, számonkérni rajta a cselekedetét, de nyilván beszéltünk arról, hogy nem hozhatjuk hátrányba magunkat ilyesmivel. A csapat egyik legjobbja, sok meccset ő nyert meg nekünk. Segített volna, ha kritizálom? Roger Federer mondta egyszer: a pontjai alig ötven százalékát nyerte meg, a meccseinek viszont a nyolcvan százalékát – és azzal magyarázta, hogy képes volt elfelejteni azt a labdamenetet, amelyet már lejátszott és csúnyán elrontott. Mi is így gondolkodtunk: nem azon keseregtünk, hogy elment három pont az első két meccsen, hanem azt néztük, mennyit szerezhetünk a későbbiekben. Ma már furcsán hangzik, de az utolsó találkozó úgy kezdődött, hogy egyenes ágon is kijuthatunk a vb-re. Oké, tudjuk azóta, a portugálok másképpen gondolták, de azért fáj igazán, mert amióta a válogatott tagja vagyok, most játszottuk a legjobb futballt, mégsem sikerült elérni a kitűzött célt

– közölte Schäfer.

„A nagy arc megvan, megy a duma, aztán jön a ­meccs” 

A lassan négy éve Németországban légióskodó labdarúgó azt is elmondta, Magyarországon vigyázni kell, ki hogy fogalmaz a célkitűzéseket illetően. 

Időnként beleolvasok az NSO-cikkek alatti kommentekbe, amit, tudom, nem lenne szabad, de hihetetlen, miket képesek leírni emberek. Az, hogy mit mondunk és mit céloztunk meg, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz. Nem elég, ha szerények vagyunk, annak is kell mutatnunk magunkat. Képzelje el, ha az első helyről beszélünk, és így vagyunk harmadikok, mit kaptunk volna: na, a nagy arc megvan, megy a duma, aztán jön a ­meccs… 

Abszolút értem, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány miért óvatos: 

  • magabiztosan, 
  • elszántan készülünk, de 
  • maradjunk szerények, 

ez nagyon vékony jég. 

Nézze, engem nem érdekel, mi van a sajtótájékoztatón, vagy mit nyilatkoznak a csapattársaim – nekem az számít, hogy magunk között Telkiben miről van szó, hogyan állunk a mérkőzésekhez, egymáshoz. A kapitány, a játékos, az elemző, a fizioterapeuta, a szertáros, a buszsofőr is minden mérkőzést meg akar nyerni, de a nyilvánosság előtt reálisnak kell maradni

– tette hozzá.

A nyolcadik helyen álló Union Berlin legközelebb január 10-én lép pályára a német első osztályban, amikor a ligautolsó Mainzot fogadja. 

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. december 22. 12:45
Schäfer! Egy közepes csoportban nem értük el a 2.helyet. Írek ellen két meccsen 1 pontot szereztünk, 5 gólt kaptunk, Örményországban nehezen győztünk.Én elhiszem hogy nagyon akartátok a VB-t és teljes gőzzel küzdöttetek,és faj nektek a kiesés,csakhát ha ilyen csoportban sem tudtok másodikak lenni....Rossi pedig hatalmas taktikai hibákat vétett,és több játékosunk is abszurd hibákat követett el. A 2024-es EB-re meg kurva nagyképűen mentetek ki.Ez brutálisan látszott az EB előtti nyilatkozataitokon, és a Svájc elleni első félidőn. Én nem akarom elzavarni Rossit,és nem akarok kitenni a válogatottból egy játékost sem, mert mások ennyit sem értek volna el, csak szar látni hogy igazából reménytelen a focink jövője.A csapat nagy része kiöregedőben van vagy sérülékeny,és sehol nem látni a helyetteseket. css is elismerte pár hete hogy teljes csőd az utánpótlásunk. Ezt brutálisan bizonyítja kislisztes, vancsa, kern,komáromi,schőn, varga k., bukása nem erős bajnokságokban.
Válasz erre
0
0
grün
2025. december 22. 12:39
m.o. nem szokott ott lenni a foci vebeken, csak a szokasos tortenet...
Válasz erre
0
0
Csomorkany
2025. december 22. 10:48
Még én sem tettem túl magam rajta. Nem kevés adópénzem volt az ügyben. De azért mégse a hollandoktól kaptunk ki 7:1-re, szóval legalább megpróbáltuk jól csinálni. Egye fene, még egy próbát megér, ha akkor sem, akkor részemről roló.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!