Úgy kellett, mint egy falat kenyér: győztes bombagóllal zárta le pechsorozatát Bundesliga-klasszisunk

2025. december 20. 19:18

Remélhetőleg ez fordulópontot jelent hányatott idényében. Az Union Berlin a Kölnt verte Schäfer András remek kapáslövésével, ezzel egymást követő második rangadóját húzta be.

2025. december 20. 19:18
null

Éppen a héten beszélt arról Schäfer András, hogy mennyire balszerencsésen alakul az idei szezonja klub- és válogatott-téren egyaránt. Nagyon itt volt már tehát az ideje némi pozitív impulzusnak, és ezt szombat délután remélhetőleg meg is kapta. Csapata, az Union Berlin ugyanis az ő bombagóljával nyert rangadót a Bundesliga 15. fordulójában! 

Schäfer András
Schäfer András idénye eddig pocsékul alakult – remélhetőleg a szombati gólja fordulópontot jelent (Fotó: AFP/John MacDougall)

 

A magyar válogatott középpályás az 1. FC Köln ellen Rav van den Berg kiállítása kapott lehetőséget a 84. percben, és szinte rögtön a beállása után összeszedett egy sárga lapot. Ekkor úgy tűnhetett, tovább folytatódik pechszériája, ám a hosszabbításban fordult a kocka: 

egy vendégszögletet követően a kirúgott labdát jó 17 méterről, kapásból bombázta be a hosszú sarokba, a 91. percben megnyerve csapatának a meccset a közvetlen rivális otthonában!

A fővárosiak ezzel a remek találattal mindhárom pontot elvitték Kölnből, így az RB Leipzig után újabb skalpot gyűjtöttek be, ezzel a 8. helyen állnak, két győzelemnyi távolságra az európai kupaindulást jelentő helyektől. 

(Nyitókép: AFP/Ronny Hartmann)

