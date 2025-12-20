Úgy kellett, mint egy falat kenyér: győztes bombagóllal zárta le pechsorozatát Bundesliga-klasszisunk

„Az elmúlt egy hónapban gödörben voltam” – kifakadt a német lapnak a magyar válogatott játékos
Semmi, de semmi nem akar összejönni.
Remélhetőleg ez fordulópontot jelent hányatott idényében. Az Union Berlin a Kölnt verte Schäfer András remek kapáslövésével, ezzel egymást követő második rangadóját húzta be.
Éppen a héten beszélt arról Schäfer András, hogy mennyire balszerencsésen alakul az idei szezonja klub- és válogatott-téren egyaránt. Nagyon itt volt már tehát az ideje némi pozitív impulzusnak, és ezt szombat délután remélhetőleg meg is kapta. Csapata, az Union Berlin ugyanis az ő bombagóljával nyert rangadót a Bundesliga 15. fordulójában!
A magyar válogatott középpályás az 1. FC Köln ellen Rav van den Berg kiállítása kapott lehetőséget a 84. percben, és szinte rögtön a beállása után összeszedett egy sárga lapot. Ekkor úgy tűnhetett, tovább folytatódik pechszériája, ám a hosszabbításban fordult a kocka:
egy vendégszögletet követően a kirúgott labdát jó 17 méterről, kapásból bombázta be a hosszú sarokba, a 91. percben megnyerve csapatának a meccset a közvetlen rivális otthonában!
A fővárosiak ezzel a remek találattal mindhárom pontot elvitték Kölnből, így az RB Leipzig után újabb skalpot gyűjtöttek be, ezzel a 8. helyen állnak, két győzelemnyi távolságra az európai kupaindulást jelentő helyektől.
