Úgy kellett, mint egy falat kenyér: győztes bombagóllal zárta le pechsorozatát Bundesliga-klasszisunk

A magyar válogatott középpályás az 1. FC Köln ellen Rav van den Berg kiállítása kapott lehetőséget a 84. percben, és szinte rögtön a beállása után összeszedett egy sárga lapot. Ekkor úgy tűnhetett, tovább folytatódik pechszériája, ám a hosszabbításban fordult a kocka:

egy vendégszögletet követően a kirúgott labdát jó 17 méterről, kapásból bombázta be a hosszú sarokba, a 91. percben megnyerve csapatának a meccset a közvetlen rivális otthonában!

A fővárosiak ezzel a remek találattal mindhárom pontot elvitték Kölnből, így az RB Leipzig után újabb skalpot gyűjtöttek be, ezzel a 8. helyen állnak, két győzelemnyi távolságra az európai kupaindulást jelentő helyektől.