rb leipzig willi orbán freiburg bundesliga

Ez igen: tízezrek ünnepelték Orbánt Németországban (VIDEÓ)

2026. január 14. 22:45

Megszerezte idénybeli első gólját a magyar válogatott védője.

null

Szerdán este RB Leipzig–Freiburg mérkőzést rendeztek a Bundesliga 17. fordulójában. 

Willi Orbán, a hazaiak magyar válogatott védője szezonbeli első bajnoki góljával szerezte meg a vezetést csapatának: az 53. percben, egy oldalról érkező szabadrúgás után az ötösről fejelt a hálóba. (1–0) Három perccel később a brazil Romulo Cardoso is betalált, így az 56. percben már kétgólos volt a lipcsei előny. (2–0) 

A Willi Orbán góljról készült felvételt ide kattintva tekintheti meg.

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP

