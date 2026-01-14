Ez igen: tízezrek ünnepelték Orbánt Németországban (VIDEÓ)

Szerdán este RB Leipzig–Freiburg mérkőzést rendeztek a Bundesliga 17. fordulójában.

Willi Orbán, a hazaiak magyar válogatott védője szezonbeli első bajnoki góljával szerezte meg a vezetést csapatának: az 53. percben, egy oldalról érkező szabadrúgás után az ötösről fejelt a hálóba. (1–0) Három perccel később a brazil Romulo Cardoso is betalált, így az 56. percben már kétgólos volt a lipcsei előny. (2–0)