Nácizmus után rasszizmus a Tiszában? A debreceni képvielőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették a romagyilkosság fegyvereit

Érdekes módon ez a klub úgy tudjuk, Barabás Zoltánhoz volt köthető, aki a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal mindketten Hajdú-Bihar 01-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást Tárkányi Zsolt nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje. Bár sem ő, sem Barabás Zoltán nem él Debrecenben.

Magát a képviselőjelölt-jelöltet így mutatta be ősszel a Tisza Párt a közösségi médiában: Barabás Zoltán csaknem öt évtizeden át dolgozott a vendéglátásban, saját tulajdonú éttermet és közétkeztetési vállalkozást működtetett Debrecenben, partiszervizt vezetett, és a szakma utánpótlás-nevelésében is részt vett. Mint írták:

a vendéglátás számára nem csupán munka volt: ötven év alatt egy egész várost ismert meg, és rengeteg ember problémáit, örömeit, félelmeit hallgatta végig nap mint nap – így a párbeszéd, az őszinteség és a közösséghez tartozás alapérték lett számára.

Végül az ellenzéki párt jelöltje a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es választókerületben Tárkányi Zsolt lett, a párt sajtófőnöke, aki körül épp múlt héten robbant ki botrány, amikor két fotó is előkerült róla. Az egyiken – amelyet maga is elismert, hogy ő van rajta – szurkolóként áll és épp karját lendíti a magasba, a náci üdvözlésre erősen emlékeztető módon. A másikon pedig, amely saját közösségi oldaláról származik, egy olyan ruhadarabot viselt, amely a szélsőjobboldali csoportok egyik kedvence, annak horogkeresztre emlékeztető mintája miatt. A ruhamárkát Németországban több közintézményből ki is tiltották.