Nácizmus után rasszizmus a Tiszában? A debreceni képvielőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették a romagyilkosság fegyvereit

Szomorú évforduló: 2009-ben ezen a napon kezdődtek a romagyilkosságok (VIDEÓ)
„Az akkori baloldali kormányzat nem igazán védte meg a roma közösséget, nem védte meg az állampolgárait” – mutatott rá Sztojka Attila.
A Perényi1 nevű szórakozóhelyen csaptak le a kommandósok a sokkoló sorozatgyilkosságokat elkövető négy férfire is.
Újabb botrány a Tisza Párt debreceni jelöltjei körül. A párt sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak karlendítős ügye után most korábbi jelölttársa, Barabás Zoltánról is érdekes dolgokat tudott meg a Mandiner. Lapunk információi szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is.
Mint ismert: 2009-ben négy debreceni férfi az ország több pontján is rajtaütéseket hajtott végre romák lakta településrészeken. Összesen hat embert végeztek ki kegyetlen módon. Végül 2009 augusztusában csaptak le rájuk a kommandósok az akkor Perényi 1 nevű szórakozóhelyen, ahol ketten kidobóként dolgoztak, de a fegyvereket is itt, egy fal mögé rejtve tárolták.
Ezt is ajánljuk a témában
A négy elkövetőből hárman tényleges életfogytiglant kaptak, negyedik társuk 13 évet ült börtönben. Később felfüggesztetett kapott az a nő is, aki a Perényi 1 üzletvezetője volt akkoriban, sőt, az egyik gyilkos szeretője is. Őt végül hamis tanúzásért ítélték el.
Érdekes módon ez a klub úgy tudjuk, Barabás Zoltánhoz volt köthető, aki a Tisza párt képviselőjelölt-jelöltjeként lett ismert 2025 novemberében. Tárkányi Zsolttal mindketten Hajdú-Bihar 01-es választókörzetében várták a szavazatokat. A szavazást Tárkányi Zsolt nyerte, így ő lett a Tisza jelöltje. Bár sem ő, sem Barabás Zoltán nem él Debrecenben.
Magát a képviselőjelölt-jelöltet így mutatta be ősszel a Tisza Párt a közösségi médiában: Barabás Zoltán csaknem öt évtizeden át dolgozott a vendéglátásban, saját tulajdonú éttermet és közétkeztetési vállalkozást működtetett Debrecenben, partiszervizt vezetett, és a szakma utánpótlás-nevelésében is részt vett. Mint írták:
a vendéglátás számára nem csupán munka volt: ötven év alatt egy egész várost ismert meg, és rengeteg ember problémáit, örömeit, félelmeit hallgatta végig nap mint nap – így a párbeszéd, az őszinteség és a közösséghez tartozás alapérték lett számára.
Végül az ellenzéki párt jelöltje a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es választókerületben Tárkányi Zsolt lett, a párt sajtófőnöke, aki körül épp múlt héten robbant ki botrány, amikor két fotó is előkerült róla. Az egyiken – amelyet maga is elismert, hogy ő van rajta – szurkolóként áll és épp karját lendíti a magasba, a náci üdvözlésre erősen emlékeztető módon. A másikon pedig, amely saját közösségi oldaláról származik, egy olyan ruhadarabot viselt, amely a szélsőjobboldali csoportok egyik kedvence, annak horogkeresztre emlékeztető mintája miatt. A ruhamárkát Németországban több közintézményből ki is tiltották.
Barabás neve egyébként nem merült fel a büntetőügyben, de azért így is felvet bizonyos kérdéseket a kapcsolat. A romagyilkosságot elkövetőket egyértelműen rasszista indíték vezérelte.
Bár Magyar Péterék a szeretetországot hirdetik, Debrecenben egyetlen választókerület három jelölt-jelöltjéből kettőnek a neve szélsőséges tettekkel kapcsolódik össze.
Nem tudni, hogy ez csak Debrecenre jellemző-e, vagy a párton belül más területeken is ennyire erős-e a szélsőjobb térnyerése.
Nyitókép: A Tisza Párt debreceni jelölt-jelöltjei, Barabás Zoltán (középen) és Tárkányi Zsolt (jobbra), Forrás: Facebook