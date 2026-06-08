Sulyok Tamás egy német folyóiratnak: „Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam”
A köztársasági elnök a Cicero című német politikatudományi folyóiratnak adott interjút.
Egyre többen teszik szóvá a kabinet első emberének az agresszivitását.
„Míg a külpolitikában piros pont jár a friss kormányzatnak, addig a belpolitikában fekete. Egyre többen teszik szóvá a kabinet első emberének az agresszivitását, ami egyrészt destruktív hatású a társadalomra nézve, másrészt pedig – egyebek mellett – éppen az ilyen viselkedésből lett elege a választóknak a Fidesz kapcsán. Továbbra sem világos, hogy a gazdasági nehézségeket hogyan próbálja majd kezelni a kormányzat, ahogy legutóbbi cikkemben is írtam erről. Nem tisztázott a héten életbe lépő EU Migrációs és Menekültügyi Paktumhoz való viszonya sem a Magyar Péter vezette kormánynak. (A múlt héten tüntetést is szerveztek ebben a kérdésben, ahol a demonstrálók egy része egyébként elfogadhatatlan hangnemet használt az őket hergelő miniszterelnökkel kapcsolatban.)
A hazai belpolitika legélesebb konfliktusa viszont továbbra is az, amit a kormányfő generált a Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz címzett ultimátumával. Ahogy több írásomban is kifejtettem, teljes egészében szembemegy a jogállam normáival az a követelés, amit Magyar Péter fogalmazott meg az elnökkel kapcsolatban.
Mindennek a becsületsértő és ultimátumszerű megfogalmazása pedig súlyosan aláássa az egyébként is viharvert honi közélet kulturáltsági szintjét.
Ez azért is nagy baj, mert az elnök feladata az Alkotmányunk – most az Alaptörvényünk – szerint a nemzet egységének megjelenítése, ahogy azt az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain megfogalmaztuk. Érdemes itt megállnunk egy pillanatra, mert az elmúlt hetek vitáiban úgy érzem, hogy jó néhány félreértés jelent meg az ezzel kapcsolatos álláspontokban. Mit is jelent ez a fogalom és hogyan tud ennek megfelelni az elnök? (…)
Az miniszterelnök által eszkalált konfliktus kapcsán meg kell még jegyeznem azt, hogy nem vet jó fényt a magyar kormányra, ha a kormányfő külföldön a saját hazája elnökét szidalmazza.
Mint ismert, Magyar Péter Berlinben a Friedrich Merz kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón durván támadta Sulyok Tamást, mert szerinte »propaganda« interjút adott egy német lapnak, és a »bukott rendszer bábjának« nevezte Magyarország köztársasági elnökét. Az említett német lap később visszautasította a magyar miniszterelnök alaptalan vádjait.”
Ezt is ajánljuk a témában
A köztársasági elnök a Cicero című német politikatudományi folyóiratnak adott interjút.
Nyitókép: Képernyőkép/Youtube.com