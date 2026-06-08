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sulyok tamás Tisza Párt fidesz hazugság Magyar Péter agresszió

A jogállam ott kezdődik, hogy az ellenfél nem elpusztítandó ellenség

2026. június 08. 06:49

Egyre többen teszik szóvá a kabinet első emberének az agresszivitását.

2026. június 08. 06:49
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Míg a külpolitikában piros pont jár a friss kormányzatnak, addig a belpolitikában fekete. Egyre többen teszik szóvá a kabinet első emberének az agresszivitását, ami egyrészt destruktív hatású a társadalomra nézve, másrészt pedig – egyebek mellett – éppen az ilyen viselkedésből lett elege a választóknak a Fidesz kapcsán. Továbbra sem világos, hogy a gazdasági nehézségeket hogyan próbálja majd kezelni a kormányzat, ahogy legutóbbi cikkemben is írtam erről. Nem tisztázott a héten életbe lépő EU Migrációs és Menekültügyi Paktumhoz való viszonya sem a Magyar Péter vezette kormánynak. (A múlt héten tüntetést is szerveztek ebben a kérdésben, ahol a demonstrálók egy része egyébként elfogadhatatlan hangnemet használt az őket hergelő miniszterelnökkel kapcsolatban.)

A hazai belpolitika legélesebb konfliktusa viszont továbbra is az, amit a kormányfő generált a Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz címzett ultimátumával. Ahogy több írásomban is kifejtettem, teljes egészében szembemegy a jogállam normáival az a követelés, amit Magyar Péter fogalmazott meg az elnökkel kapcsolatban.

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Mindennek a becsületsértő és ultimátumszerű megfogalmazása pedig súlyosan aláássa az egyébként is viharvert honi közélet kulturáltsági szintjét.

Ez azért is nagy baj, mert az elnök feladata az Alkotmányunk – most az Alaptörvényünk – szerint a nemzet egységének megjelenítése, ahogy azt az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain megfogalmaztuk. Érdemes itt megállnunk egy pillanatra, mert az elmúlt hetek vitáiban úgy érzem, hogy jó néhány félreértés jelent meg az ezzel kapcsolatos álláspontokban. Mit is jelent ez a fogalom és hogyan tud ennek megfelelni az elnök? (…)

Az miniszterelnök által eszkalált konfliktus kapcsán meg kell még jegyeznem azt, hogy nem vet jó fényt a magyar kormányra, ha a kormányfő külföldön a saját hazája elnökét szidalmazza.

Mint ismert, Magyar Péter Berlinben a Friedrich Merz kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón durván támadta Sulyok Tamást, mert szerinte »propaganda« interjút adott egy német lapnak, és a »bukott rendszer bábjának« nevezte Magyarország köztársasági elnökét. Az említett német lap később visszautasította a magyar miniszterelnök alaptalan vádjait.”

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Nyitókép: Képernyőkép/Youtube.com

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Sorrend:
emesealma1
2026. június 08. 08:46
Srácok, a cikk másik fele meg arról szól, hogy klassz, hogy támogatjuk Ukrajnát...
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0
0
Treeoflife
•••
2026. június 08. 08:45 Szerkesztve
Gábor! Ezt az agresszív férget támogatták. Most mi a baj vele? Az agresszivitásának a következménye az lesz, hogy ellene fog fordulni, és az "ellenség" ezt a férget fogja elpusztítani. Ha egyszer elindították ezen az úton, haladjon csak tovább, inkább gyorsítsák föl, minél előbb pusztuljon a férgese.
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2
0
gullwing
2026. június 08. 08:27
Kornis Mihály több évtizedes tételmondata: „Mi, liberálisok sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket”. Ismerünk benneteket...
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1
0
stormy
2026. június 08. 07:49
"Míg a külpolitikában piros pont jár a friss kormányzatnak," anyád.
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2
0
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