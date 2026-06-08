„Míg a külpolitikában piros pont jár a friss kormányzatnak, addig a belpolitikában fekete. Egyre többen teszik szóvá a kabinet első emberének az agresszivitását, ami egyrészt destruktív hatású a társadalomra nézve, másrészt pedig – egyebek mellett – éppen az ilyen viselkedésből lett elege a választóknak a Fidesz kapcsán. Továbbra sem világos, hogy a gazdasági nehézségeket hogyan próbálja majd kezelni a kormányzat, ahogy legutóbbi cikkemben is írtam erről. Nem tisztázott a héten életbe lépő EU Migrációs és Menekültügyi Paktumhoz való viszonya sem a Magyar Péter vezette kormánynak. (A múlt héten tüntetést is szerveztek ebben a kérdésben, ahol a demonstrálók egy része egyébként elfogadhatatlan hangnemet használt az őket hergelő miniszterelnökkel kapcsolatban.)

A hazai belpolitika legélesebb konfliktusa viszont továbbra is az, amit a kormányfő generált a Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz címzett ultimátumával. Ahogy több írásomban is kifejtettem, teljes egészében szembemegy a jogállam normáival az a követelés, amit Magyar Péter fogalmazott meg az elnökkel kapcsolatban.