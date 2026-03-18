Ezt látni kell! Ebben a sziklákkal ölelt, különleges stadionban érhet el 40 éve nem látott bravúrt a Ferencváros (VIDEÓ)

Sziklákba vájt stadion az Estádio Municipal, ahol a Ferencváros szerda délután lép pályára kétgólos előnyről az Európa-liga negyeddöntőjében. Ha a Braga–FTC végén a Fradi ünnepelhetne, akkor a Videoton 1985-ös UEFA-kupa menetelése óta először jutna magyar csapat egy európai kupasorozat negyeddöntőjébe. Nézze meg videón, milyen különleges helyszínen érheti el a Ferencváros a 40 éve nem látott magyar bravúrt!