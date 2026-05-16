Robbie Keane Zalaegerszeg Ferencváros

Robbie Keane Magyar Péter kormányának is üzent a Fradi elbukott bajnoki címe után

2026. május 16. 20:52

A Fradi háromgólos győzelmet aratott a ZTE ellen, de így is lemaradt a bajnoki címről. FTC–Zalaegerszeg: a vezetőedzők értékelése.

2026. május 16. 20:52
null
Nagy-Pál Tamás

A Magyar Kupa döntője után egy héttel ismét legyőzte a Fradi a ZTE-t. Viszont az FTC–Zalaegerszeg 3–0-s végeredménye után egyik csapat sem örülhetett, hiszen az ETO FC kisvárdai győzelme miatt a fővárosiak a bajnoki címről, a vendégek pedig a bronzéremről maradtak le a labdarúgó NB I-ben.

FTC–Zalaegerszeg
FTC–Zalaegerszeg: csak gólokat ünnepelhettek a fradisták, bajnoki címet nem / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A ZTE vezetőedzője, Nuno Campos azzal kezdte értékelését, hogy remek első félidőt játszottak a Groupama Arénában.

„Rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, ha jól számoltam, legalább hatot, de ezeket nem értékesítettük. Ilyen a futball. Ha nem élünk ezekkel, akkor az ellenfél berúgja a sajátjait. Mondhatnám, hogy nem igazságos a végeredmény, de valahol mégis az, mert ők éltek a lehetőségeikkel. Viszont el kell mondanom: olyan idényt zártunk, amire tizenöt éve nem volt példa a klub történetében. Az elején senki nem hitt bennünk, ehhez képest kupadöntőbe is jutottunk, nagyon büszke vagyok.”

A portugál trénertől megkérdezték: hogyan tervezi a jövőjét, hiszen sajtóhírek szerint több helyre is csábítják.

A szerződésem a következő évadra is érvényes a klubbal, mert a bennmaradásunk miatt egy évvel meghosszabbodott. Garanciát nem tudok vállalni arra, hogy ki is töltöm ezt az évet, de szerintem a labdarúgásban erre senki sem tud. A tény az, hogy a szerződésem még egy évig érvényes.”

Szendrei Norbertről is érdeklődtek Gomesnél, ugyanis a csapat kapitányát hírbe hozták az elmúlt napokban a Ferencvárossal.

„Nincs kétségem afelől, hogy sok ajánlat fog érkezni a játékosainkért. Szendrei remek példa arra, hogy kemény munkával mit lehet elérni, bekerült a válogatottba is. Bármilyen előre lépési lehetőséget kap is, meg fogja érdemelni.”

FTC–Zalaegerszeg: Robbie Keane sajtótájékoztatója

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane először arról beszélt, mi történt, miután lefújták a mérkőzést.

„Természetesen mindenki nézte a monitorokat, hogy mi a helyzet a másik találkozón. Szeretnék gratulálni a Győr remek idényéhez. Ha megnézzük a pontszámunkat, a korábbi években ennyivel bajnokok lettünk volna, most nem volt elég, ez is mutatja, mennyit erősödött a bajnokság.”

Arra is reagált, hogy vajon sikerült-e kihoznia a maximumot a Fradiból:

„Ma nagyon csalódottak vagyunk, hiszen meg szerettük volna nyerni a bajnokságot, de ha általánosságban nézzük az idényt, akkor volt egy lenyűgöző utazásunk Európában. Többévnyi szünet után megnyertük a kupát, amivel ismét utat nyitottunk a klubnak a nemzetközi porondon. Most persze fáj nekem és a játékosoknak is, néhány napig így is lesz, de amint ez elmúlik, újra a munkára fogunk koncentrálni.”

Az ír szakembernél arról is érdeklődtek, hogy magát mennyire érzi felelősnek az elbukott bajnoki címért.

Kollektíve vállaljuk a felelősséget a stábommal és a csapattal együtt, én soha nem zárkóztam el ez elől.

Győztes típus vagyok, mindig nyerni szeretnék, és ezért mindent meg is teszek. Az Európa-ligában kiválóan teljesítettünk, a bajnokságban nem annyira, túl sok hazai meccsen veszítettünk. Varga Barnabás és Tóth Alex eladása nem könnyítette meg a dolgunkat, de én megértem, miért kellett elmenniük. És az sem segített, hogy egy héttel a rajt előtt tudtuk meg a magyarszabály mikéntjét.

Amikor arról kérdezték, hogy biztosan ő lesz-e a Ferencváros edzője a következő évadban, először röviden reagált:

„Él a szerződésem. Következő kérdés – majd azért folytatta. – Nem tudok mit kezdeni a spekulációkkal, ez volt játékosként is. Nem tudom irányítani a médiát, én ezeket világ életemben kizártam. Így teszek most is, csak magamra koncentrálok. Az egyetlen csapat, amelyik valójában érdeklődik irántam, az a Barcelona, nagyon szeretnének engem” – zárta tréfásan gondolatait a szakember.

Végül arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen körülményekre, milyen erősségű keretre számít a következő idényben azok után, hogy megtörtént a kormányváltás, mert a Fradi-szurkolók aggódnak a klub jövőjéért.

„Erről még nem beszélgettünk, a kormányváltás rajtam kívül áll. Nem tudok sok mindent, szerintem kevés ember tud még bármit. 

Megértem a szurkolók érzéseit, mert a változás mindig bizonytalanságot szül. A drukkerek és az edzők miatt is remélem, hogy minél hamarabb átlátható lesz a kormány részéről, mi a terve a sporttal kapcsolatban, hiszen a sport összeköti a felnőtteket és a gyerekeket is. A legjobb, ha ebben tisztán tudunk látni, és van mire építkezni.

 Én annyit tudok most mondani, hogy bele fogom tenni a munkát, ahogy eddig is.”

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
berzerk
2026. május 16. 21:05
Keane jó vezető és lelkes, igazi szív-lélek harcos. De semmi sem magyarázza meg Rommens, Cadu, Szalai és O'Dowda és Nagy szerepeltetését. Ezek nullák. A kispadon meg tehetségesek ülnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!