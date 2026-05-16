Dibusz Dénesnek üzent a Fradi-tábor az aranycsata előtt: a csodában is bízva fogadja a címvédő a Zalaegerszeget – ÉLŐ

A két csapat ugyebár már kétszer is találkozott egymással ebben az idényben a bajnokságban, és mindkét találkozó végén a zalaegerszegiek örülhettek a három pont megszerzésének. „Hajrá, Kisvárda és hajrá, Fradi” – üvöltötte egy szurkoló a szemerkélő esőben a Groupama Aréna mellett másfél órával a találkozó előtt, tökéletesen prezentálva azt, milyen helyzetben is van most kedvenc csapata. Közben a vezetőedzők kihirdették a kezdőcsapatokat: a zöld-fehérek a Gruber Zsombor és Lenny Joseph támadósorral készültek rohamozni, az ötmagyaros szabályt pedig megint úgy tartották be, hogy az Argentínából honosított Mariano Gómez és a román-magyar kettős állampolgárságú Corbu Marius is bekerült.

Amikor szűk háromnegyed órával a kezdősípszó előtt a hazai csapat játékosai kifutottak a gyepre, még csak lézengtek a nézők a stadionban, a B-közép képviseltette már magát nagyobb számban, kapták is a tapsot tőlük a játékosok. És ahogy azt ebben a párosításban megszokhattuk, a vendég futballistákat sem fogadta 2 perccel később füttyszó, mert jó kapcsolatot ápolnak egymással a két klub szurkolói. Negyedórával a találkozó előtt már jóval többen voltak a lelátón, de az már egyértelműen látszott: teltház biztosan nem lesz a mérkőzésen. Amikor a játékosok kivonultak a pályára, a Fradi-tábor egy felirattal gratulált Dibusz Dénesnek ahhoz, hogy a derbin már a 350. bajnoki mérkőzését játszotta a zöld-fehérek színeiben.