Dibusz Dénesnek üzent a Fradi-tábor az aranycsata előtt: a csodában is bízva fogadja a címvédő a Zalaegerszeget – ÉLŐ

Gruber Zsombor: Láttunk már csodát, én bízom a Kisvárdában!
A bronzéremre hajtó ZTE sem fogja olcsón adni a bőrét.
Nehéz helyzetben van a Ferencváros az NB I utolsó fordulójában, hiszen nem csak a saját kezében van a sorsa a bajnoki cím szempontjából. Kövesse élő, szöveges közvetítésünket az FTC–Zalaegerszegről, ahol az arany- mellett a bronzérem is a tét.
FTC–Zalaegerszeg: a mérkőzés, melyen mindkét csapat valóra válthatta álmait egy győzelemmel, ugyanakkor egyik együttesnek sem volt a saját kezében a sorsa. A Ferencváros sorozatban 8. bajnoki címére vágyakozott, amihez egy döntetlen is elég lehetett, ha az ETO FC vereséget szenved Kisvárdán, a győriek sikere esetén viszont mindenképpen le kellett győznie ellenfelét.
A ZTE helyzete még bonyolultabb volt: mindenképp nyernie kellett Nuno Campos csapatának, miközben a Debrecen hazai pályán a döntetlennél jobb eredményt nem érhetett el az Újpest ellen, míg a Paksnak a Diósgyőr vendégeként vereséget kellett szenvednie. Az összes érintett találkozót értelemszerűen egyidőben rendezték szombat délután. A Zalaegerszeg egy hete a kupadöntőben is találkozott Robbie Keane csapatával a Puskás Arénában, akkor a fővárosi gárda a hosszabbításban szerzett góllal győzött 1–0-ra. A találkozó után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor elárulta: azért is örült a kupagyőzelemnek, mert klubjában az ezüstérmek nem számítanak semmit – így tehát egyértelmű volt a cél az utolsó fordulóra.
A két csapat ugyebár már kétszer is találkozott egymással ebben az idényben a bajnokságban, és mindkét találkozó végén a zalaegerszegiek örülhettek a három pont megszerzésének. „Hajrá, Kisvárda és hajrá, Fradi” – üvöltötte egy szurkoló a szemerkélő esőben a Groupama Aréna mellett másfél órával a találkozó előtt, tökéletesen prezentálva azt, milyen helyzetben is van most kedvenc csapata. Közben a vezetőedzők kihirdették a kezdőcsapatokat: a zöld-fehérek a Gruber Zsombor és Lenny Joseph támadósorral készültek rohamozni, az ötmagyaros szabályt pedig megint úgy tartották be, hogy az Argentínából honosított Mariano Gómez és a román-magyar kettős állampolgárságú Corbu Marius is bekerült.
Amikor szűk háromnegyed órával a kezdősípszó előtt a hazai csapat játékosai kifutottak a gyepre, még csak lézengtek a nézők a stadionban, a B-közép képviseltette már magát nagyobb számban, kapták is a tapsot tőlük a játékosok. És ahogy azt ebben a párosításban megszokhattuk, a vendég futballistákat sem fogadta 2 perccel később füttyszó, mert jó kapcsolatot ápolnak egymással a két klub szurkolói. Negyedórával a találkozó előtt már jóval többen voltak a lelátón, de az már egyértelműen látszott: teltház biztosan nem lesz a mérkőzésen. Amikor a játékosok kivonultak a pályára, a Fradi-tábor egy felirattal gratulált Dibusz Dénesnek ahhoz, hogy a derbin már a 350. bajnoki mérkőzését játszotta a zöld-fehérek színeiben.
350 meccs zöld-fehérben! Csak így tovább, Dini!”
A vendégek kezdték meg a találkozót. Ráadásul a kezdeményezést is ők ragadták magukhoz, az első percek a ferencvárosi térfélen teltek. Nem csoda, hogy a 6. percben Dibusz elég erejesen teremtette le a védőket, amikor Csonka András lövését kellett bravúrral hárítania.
NB I, 33. forduló
Ferencváros–Zalaegerszeg 0–0
FTC: Dibusz – Gómez, Raemaekers, O’Dowda – Cadu, Corbu, Kanikovszki, Rommens, Nagy B. – Gruber, Joseph.
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Várkonyi, Akpe Victory, Calderón – Kiss, Amato, Szendrei, Skribek – Joao Victor, Maxsuell.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert