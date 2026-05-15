zte ETO FC Ferencváros

Gruber Zsombor: Láttunk már csodát, én bízom a Kisvárdában!

2026. május 15. 09:45

Az utolsó fordulóban dől el, hogy a Ferencváros vagy az ETO FC lesz a bajnok a labdarúgó NB I-ben. Az FTC–Zalaegerszeg mérkőzés akár még a bronzéremért vívott csatába is beleszólhat.

Nagy-Pál Tamás

A kupadöntő után ismét FTC–Zalaegerszeg mérkőzést rendeznek, csak éppen ezúttal a labdarúgó NB I 33., azaz utolsó fordulójában. A tét nagy, hiszen a Ferencváros még bajnok is lehet, akár már egy döntetlennel is, míg a Zalaegerszeg egy győzelemmel a dobogóra is odaérhet – de egyik csapatnak sincs saját kezében a sorsa.

FTC–Zalaegerszeg
FTC–Zalaegerszeg: Gundel-Takács Bence vendéggyőzelmet remél / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A bajnoki címvédő sorsa a Kisvárda–ETO FC találkozó alakulásától is függ: a Fradi csak akkor szerezheti meg az aranyérmet, ha több pontot szerez győri riválisánál. A zalaegerszegiek helyzete ugyanakkor még bonyolultabb: csak akkor férhetnek fel a dobogóra, ha győznek, miközben a Debrecen hazai pályán a döntetlennél jobb eredményt nem érhet el az Újpest ellen, míg a Paks a Diósgyőr vendégeként vereséget szenved (ha Böde Dánielék ikszelnek, akkor a ZTE-nek 7-tel kellene vernie a Ferencvárost az előzéshez).

Az FTC elleni kupadöntőben remek teljesítményt nyújtó zalai kapus, Gundel-Takács Bence a Mandinernek elmondta: bár valóban nagyon sok mindennek kellene összejönnie, ők mégis hisznek abban, hogy megszerezhetik a bronzérmet.

„Az utolsó pillanatig bízunk benne, mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Nyilván a Fradinak is kell a három pont, hiszen a Győr botlása esetén bajnok lehet. Az biztos, hogy mi megpróbálunk megint borsot törni az orruk alá. Kétszer már megvertük őket ebben az idényben, úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen feladat, és a kupadöntőben is bizonyítottuk, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. A sorsunk persze nem csak a mi kezünkben van, másik két meccstől is függ a helyzetünk, de megteszünk mindent, és közben abban bizakodunk, hogy a többi eredmény is úgy alakul.”

Ha a ZTE odaérne a dobogóra, akkor azzal beállítaná a klub történetének második legjobb NB I-es eredményét, miután a 2001-es bajnoki címen kívül egyszer végeztek a dobogó legalsó fokán, 2007-ben.

FTC–Zalaegerszeg: a fradisták bíznak a Kisvárdában

A Fradinak minimum pontot kellene szereznie a bajnoki címhez. Ha a Győr kikap, a Ferencváros pedig döntetlent ér el, akkor a pontazonosság a több győzelme miatt a fővárosi csapatnak kedvez.

„Megtapasztaltuk a kupadöntőben is, hogy jó focit játszik a Zalaegerszeg – árulta el a korábban a ZTE-ben is megforduló Gruber Zsombor a Mandinernek, aki nem panaszkodhat a formájára, hiszen az Újpest elleni derbin három gólpasszt adott. – Nekünk sem a saját kezünkben van a sorsunk, de mi is mindent meg fogunk tenni a győzelemért, közben várjuk a híreket, hogyan alakul a másik meccs.

Kicsit bízom a Kisvárdában, mert volt két hete felkészülni az ETO elleni meccsre. Voltak már csodák, láttunk már rá példát.

De nem is ezzel kell nekem foglalkoznom, én a Fradiért küzdök, a mi mérkőzésünkön tudok megtenni mindent a sikerért, de közben azért reménykedem.”

Az NB I-ben eddig mindkét meccset a Zalaegerszeg nyerte az FTC ellen, ráadásul legutóbb, az MK-fináléban 90 perc alatt nem tudták feltörni Gruberék a zalai reteszt.

„Meg kell találnunk rájuk az ellenszert. Meglátjuk, sikerül-e. Remélhetőleg, ez a találkozó könnyebb lesz, mint az eddigiek, de tényleg mindent bele kell adnunk.”

A Ferencváros védője, Szalai Gábor is úgy véli, az utolsó fordulóban Kisvárdán pályára lépni nem egyszerű feladat – még ha Révész Attiláék formája nem is ezt vetíti előre, hiszen március 6-a óta egyszer sem győztek a bajnokságban, és mindössze két pontot szereztek.

„Nyilván nagyon jó csapat a Győr, de azt gondolom, lehet meglepetés a hétvégén – jegyezte meg lapunknak a válogatott bekk. – Az esélyek persze nem ezt vetítik előre, de a legfontosabb, hogy hoznunk kell a saját mérkőzésünket. 

Ha nem így lesz, akkor teljesen mindegy, mi történik máshol, számunkra elúszott a bajnoki cím.

Mindenki úgy fog beleállni ebbe az összecsapásba, hogy pontosan tudja, mekkora tétje van, de nyilván várnunk kell, hogy a másik meccsen mi lesz.”

Ha az ETO szombaton begyűjti ötödik bajnoki címét, akkor 2018 után fordul elő ismét, hogy nem a Ferencváros végez az első helyen.

NB I, 33. forduló
május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest
május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC

