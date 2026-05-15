Gruber Zsombor: Láttunk már csodát, én bízom a Kisvárdában!

Az FTC elleni kupadöntőben remek teljesítményt nyújtó zalai kapus, Gundel-Takács Bence a Mandinernek elmondta: bár valóban nagyon sok mindennek kellene összejönnie, ők mégis hisznek abban, hogy megszerezhetik a bronzérmet.

„Az utolsó pillanatig bízunk benne, mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Nyilván a Fradinak is kell a három pont, hiszen a Győr botlása esetén bajnok lehet. Az biztos, hogy mi megpróbálunk megint borsot törni az orruk alá. Kétszer már megvertük őket ebben az idényben, úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen feladat, és a kupadöntőben is bizonyítottuk, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. A sorsunk persze nem csak a mi kezünkben van, másik két meccstől is függ a helyzetünk, de megteszünk mindent, és közben abban bizakodunk, hogy a többi eredmény is úgy alakul.”