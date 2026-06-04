„A mi célunk nem a legjobb helyezések elérése a rangsorokban. A krisztusi cél más” – Mit üzen az egyházi iskolák népszerűsége?

Az egyházi iskolákat gyakran éri az a kritika, hogy növelik a társadalmi szelekciót, hiszen jó részükben elitképzés zajlik. A kép azonban ennél jóval összetettebb. Az EKIF tanügyi igazgatója szerint az egyházi intézmények társadalmi felelősségvállalása jóval túlmutat az oktatáson: ők maguk is folyamatosan figyelemmel kísérik a diákok szociális helyzetét, emellett tanodát működtetnek hátrányos helyzetű cigány tanulóknak, valamint olyan speciális intézményeket is átvettek, ahol magas arányban vannak sajátos nevelési igényű vagy tanulásban akadályozott diákok.

Az EKIF fenntartásában két speciális intézmény működik. A Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola többcélú köznevelési intézmény, 2016-ban vette át az EKIF. Az iskolában sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása is folyik integrált és szegregált formában, speciális kerettantervi követelmények szerint. A fejlesztő iskolai csoportokban súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex fejlesztését biztosítják, a készségfejlesztő iskolai egységben az értelmileg akadályozott tanulók oktatása zajlik. Az intézmény szakképző és szakiskolai tagozata szakmai végzettség vagy részszakképesítés megszerzésére készíti fel a diákokat. A másik ilyen intézmény a többcélú szakképző intézményként működő Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, amelyet 2017-ben vettek át.

A tanügyi igazgató szerint az elitképzés nem öncél: „Örülünk az országos tanulmányi versenyeken elért sikereknek, de nem az a legfontosabb.