A szituációtól függetlenül ez a nyafogás roppant idegesítő. Természetesen ne fogdossanak színésznőket, ne használják ki őket szerepekért, meg semmilyen módon ne éljenek rendezők, igazgatók vissza a hatalmukkal, de az üvöltözés, a lelki presszió és sok minden más nem ebbe a kategóriába tartozik. A színház érzelmekkel dolgozik, és a lényege a produkció, semmi más. Nem kötelező színésznek lenni, jár vele egy csomó előny, pénz, hírnév, másnak nem jutó személyes kapcsolatok, és természetesen rengeteg teher is. Valamit valamiért.