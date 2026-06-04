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molnár áron alföldi színész

Mint várható volt, beindult az önkéntes kápók mimózaterrorja

2026. június 04. 18:13

Az meg különösen fölháborító, hogy egy csepűrágó nekiáll érzékenykedni színházi viszonyok miatt, miközben több mint két éve támogat valakit a főhatalom felé vezető úton, akit körbeleng az erőszak, és minden létező beszámoló szerint és minden látható megnyilvánulás alapján egy különösen abuzív alkat.

2026. június 04. 18:13
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Hont András
Hont András
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„Mint várható volt, beindult az önkéntes kápók mimózaterrorja. Nem meglepő, hogy Molnár Áron arra használja föl a helyzetet, hogy nekirontson a (bárki bármit is gondol róla, de) százszor tehetségesebb Alföldinek. Nem állítom, hogy minden középszerű alak most látja elérkezettnek az időt, hogy bosszút álljon a képességesebbeken, mivel Lengyel Tamás pl nagyon jó színész, és bizonyára Rainer-Micsinyei Nóra is remek előadó, bár az ő munkásságát nem követem nyomon, azt tudom, hogy szeret félinformációk alapján butaságokat beszélni. De Molnár egy helyettesíthető zsánerkomédiás, aki hirtelen hatalmat érez. 

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A szituációtól függetlenül ez a nyafogás roppant idegesítő. Természetesen ne fogdossanak színésznőket, ne használják ki őket szerepekért, meg semmilyen módon ne éljenek rendezők, igazgatók vissza a hatalmukkal, de az üvöltözés, a lelki presszió és sok minden más nem ebbe a kategóriába tartozik. A színház érzelmekkel dolgozik, és a lényege a produkció, semmi más. Nem kötelező színésznek lenni, jár vele egy csomó előny, pénz, hírnév, másnak nem jutó személyes kapcsolatok, és természetesen rengeteg teher is. Valamit valamiért. 

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Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. június 04. 18:32
Szerintem hadd üssék egymást.
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1
0
Globalfake
2026. június 04. 18:23
mi van, kiengedték a fogyatékos faszt a lipótmezei mentális upgradeből??
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2
0
Kovács József
2026. június 04. 18:22
Mondjuk ha Alföldi Róbert engem kezdene fogdosni, az annyira traumatizálna, hogy többet nem tudná a kezét fogásra használni. Ettől függetlenül Noár egy szánalmas ripacs.
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6
0
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