Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit – elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását, mindennek van határa

„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta, és megosztotta az e hét vasárnapra szervezett szimpátiatüntetés Facebook-eseményét.

A „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézmény vezetői mellett!” nevű esemény fő célja, hogy a résztvevők fejezzék ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. „Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” – írták.