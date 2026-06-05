Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit – elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását, mindennek van határa

Orbán üzent: Mindennek van határa!
Ő is támogatja.
Orbán Viktor újra üzent; Molnár Áron borította a bilit, Alföldi Róbert is terítékre került; elrendelték több politikus letartóztatását – ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.
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Rövid ám annál velősebb Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke.
„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta, és megosztotta az e hét vasárnapra szervezett szimpátiatüntetés Facebook-eseményét.
A „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézmény vezetői mellett!” nevű esemény fő célja, hogy a résztvevők fejezzék ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. „Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” – írták.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását.
Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, valamint két momentumos politikus és a lap információi szerint két cégvezető is.
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Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Nem csak Eszenyi Enikő bántalmazott embereket verbálisan és fizikailag, Alföldi Róbert is számos színésszel szemben lépett fel agresszívan – derült ki a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora YouTube-csatorna legújabb adásából – írta meg az Index. A portál összegzéséből kiderül, a műsorvezetők – Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra – az Eszenyi Enikő-ügy kapcsán történeteket meséltek a volt színházigazgatóról, amikor verbálisan és fizikailag is bántalmazott embereket.
Ekkor került szóba az, hogy nemcsak ő alázza meg a színészeket a szakmában, hanem például Alföldi Róbert is. Molnár Áron azt mondta az adásban:
Összeszorul a torkom, mert visszaemlékszem arra, hogyan alázott meg.
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A színész szerint az agresszió nem munkamódszer, az erőszak nem eszköz.
Nyitókép: Facebook/ Molnár Áron