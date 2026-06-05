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molnár áron alföldi róbert orbán viktor

Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit – elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását, mindennek van határa

2026. június 05. 05:50

Orbán Viktor újra üzent; Molnár Áron borította a bilit, Alföldi Róbert is terítékre került; elrendelték több politikus letartóztatását – ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.

2026. június 05. 05:50
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Olvasson bele a csütörtöki nap legnépszerűbb cikkeibe!

Orbán üzent: Mindennek van határa!

Rövid ám annál velősebb Facebook-poszttal jelentkezett Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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„Én is támogatom. Mindennek van határa” – írta, és megosztotta az e hét vasárnapra szervezett szimpátiatüntetés Facebook-eseményét. 

A „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézmény vezetői mellett!” nevű esemény fő célja, hogy a résztvevők fejezzék ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. „Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!” – írták.

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Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását.

Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, valamint két momentumos politikus és a lap információi szerint két cégvezető is.

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„Hányszor találkoztunk például egy ilyen helyzetben Alföldi Róbert nevével?" – Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit

Nem csak Eszenyi Enikő bántalmazott embereket verbálisan és fizikailag, Alföldi Róbert is számos színésszel szemben lépett fel agresszívan – derült ki a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora YouTube-csatorna legújabb adásából – írta meg az Index. A portál összegzéséből kiderül,  a műsorvezetők – Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra – az Eszenyi Enikő-ügy kapcsán történeteket meséltek a volt színházigazgatóról, amikor verbálisan és fizikailag is bántalmazott embereket.

Ekkor került szóba az, hogy nemcsak ő alázza meg a színészeket a szakmában, hanem például Alföldi Róbert is. Molnár Áron azt mondta az adásban:

Összeszorul a torkom, mert visszaemlékszem arra, hogyan alázott meg.

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Nyitókép: Facebook/ Molnár Áron

 

Összesen 1 komment

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orokkuruc-2
2026. június 05. 06:37
elszorul a torkod? Mert tele volt a szád Robertával ;)
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