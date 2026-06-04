„Nagyon szeretem Magyarországot” – ilyen dicséretet is régen kaptunk ellenféltől, hazánkról áradozott a finn mester

A finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Jacob Friis szerint pénteken újabb nehéz kilencven perc vár tanítványaira a magyarok ellen azok után, hogy vasárnap négygólos vereséget szenvedtek Németországban.

„A német csapat csupa világklasszisból áll, de a magyar is nagy erős ellenfél, ugyanis remek játékosai vannak, ráadásul rendkívül összeszokott együttesről beszélhetünk” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatóján a dán szakember, aki elárulta, magánemberként többször járt már Dabason és Budapesten, mert több kötődése is van magyar emberekhez. „Nagyon szeretem Magyarországot és a magyar embereket”.