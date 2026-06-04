Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott sajtótájékoztató Finnország

„Nagyon szeretem Magyarországot” – ilyen dicséretet is régen kaptunk ellenféltől, hazánkról áradozott a finn mester

2026. június 04. 17:48

A Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a magyar–finn barátságos labdarúgó-mérkőzés.

2026. június 04. 17:48
null

A finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Jacob Friis szerint pénteken újabb nehéz kilencven perc vár tanítványaira a magyarok ellen azok után, hogy vasárnap négygólos vereséget szenvedtek Németországban.

„A német csapat csupa világklasszisból áll, de a magyar is nagy erős ellenfél, ugyanis remek játékosai vannak, ráadásul rendkívül összeszokott együttesről beszélhetünk” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatóján a dán szakember, aki elárulta, magánemberként többször járt már Dabason és Budapesten, mert több kötődése is van magyar emberekhez. „Nagyon szeretem Magyarországot és a magyar embereket”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A 49 éves tréner az MTI érdeklődésére kifejtette, jól felépítettnek tartja a magyar válogatottat, amely nemcsak szervezett és összeszokott, hanem megvan a kellő minőség is a keretében, ami az alapja a jó teljesítménynek. Szerinte elsősorban a büntetőterületre érkező labdák levédekezésére kell koncentrálnia a játékosainak ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el, mert a magyarok kifejezetten erősek támadásban. Annak is örülne, ha több helyzetet sikerülne kidolgozni, amikor náluk van a labda, mint vasárnap a németek ellen.

Négy napja nem voltunk elégedettek az eredménnyel és a játékkal sem, abban mindenképpen előre kell lépnünk, hogy nyomás alatt jobban kezeljük a labdát

– jelentette ki Friis, aki másfél éves regnálását úgy értékelte, hogy alaposan megfiatalította a csapatot, az átlagéletkor jelenleg mindössze 26 év, ugyanakkor nincsenek élbajnokságban szereplő futballistái, ezért azt reméli, hogy játékosai lassan megteszik a következő lépést a karrierjükben.

Ezt is ajánljuk a témában

A játékosok részéről Anssi Suhonen is arról beszélt, hogy nehéz meccsre számít. Szerinte fontos lenne, hogy többet birtokolják a labdát, mint négy napja, továbbá a helyzetkihasználás hatékonyságán is javítaniuk kell a gólszerzés érdekében.

„Örülök, hogy ilyen nagy stadionban futballozhatunk. Természetesen néztem a Bajnokok Ligája-döntőt a televízióban, nagyon tetszett a hangulat is, jó lesz ezt személyesen is megtapasztalni” – fogalmazott az Odense középpályása.

A BL múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában pénteken 19.45-kor kezdődik a magyar–finn barátságos mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Kazahsztánt fogadják Debrecenben.

 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. június 04. 18:30
mi is, kar hogy adolfpeterek nem szeretik ezert migransokkal tomik tele
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!