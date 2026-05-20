A britek a túl sok külföldiben látják a magyar siker okát

A legszebb ajándék: a szövetségi kapitány születésnapján nyerte meg legfontosabb vb-meccsét a válogatott
Méghozzá micsoda nem mindennapi kiütéssel!
Óriási sikert arattak a mieink kedden. A magyar férfi jégkorong-válogatott kiütötte Nagy-Britanniát, amivel közel került a bennmaradáshoz. Legyőzött riválisunk szurkolói megfejtették a vereségük okát.
Ahogyan arról kedd este beszámoltunk, a magyar férfi jégkorong-válogatott kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott kedd este Nagy-Britannia ellen a Zürichben zajló elit-világbajnokságon, és ezzel nagy lépést tett e bennmaradás felé. A brit sportági szövetség posztja alatt a kommentelők arra a következtetésre jutottak, hogy túl sok a légiós a saját bajnokságukban.
Itt az ideje, hogy esélyt adjunk a fiatal brit tehetségeknek. Sajnos az elit ligát elárasztják a külföldi játékosok, így alig marad hely a hazaiaknak, akik képzettségben még nem ütik meg a patinás jégkorong-nemzetek szülöttjeinek szintjét.
Csak a véleményemet akartam megosztani, egy '80-as évek óta aktív hokiszurkoló szemével” – fogalmazott az egyik kommentelő, akinek véleménye a legtöbb helyeslő reakciót váltotta ki a poszt alatt.
Más brit hokirajongók is egyetértettek azzal, hogy nincs elég minőség a csapatukban. Az egyikük azt írta, hogy minden játékosuknak legalább Liam Kirk szintűnek kellene lennie (ő jelenleg a legjobbjuk).
Szeretnék még több olyan játékost látni, mint Liam Kirk, aki az Egyesült Királyságban született és nevelkedett, és a mi saját rendszerünkben fejlődött ki.
Szerintem folyik már a munka a háttérben. Tudom, hogy volt valami kezdeményezés az »NHL Street« utcai hokival vagy valami hasonlóval kapcsolatban” – írta.
Szükségünk lenne az elit liga bővítésére, és arra, hogy több lehetőséget teremtsünk a hazai nevelésű játékosoknak a magas szintű játékra.
Csak így fejlődhet a válogatottunk, mert lássuk be: a nemzetközi porondon jelenleg nem vagyunk megérve erre a szintre. Pedig szerintem ez egy nyerhető meccs lett volna” – fogalmazott egy újabb, míg egy másik kommentelő már el is könyvelte a kiesésüket.
Persze a történetnek még koránt sincs vége, nemzeti együttesünkre – amely jelenleg egy győzelemmel és két vereséggel negyeddöntőt érő helyen áll – még négy mérkőzés vár a csoportjában:
ellen.
Az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, míg az utolsó kiesik az elitből. Amennyiben két csapat a végén azonos pontszámmal végez, a sorrendről az egymás elleni meccs eredménye dönt. Látva ezt a brit csapatot, amely az első három mérkőzésén egyaránt öt gólt kapott, nehéz elképzelni, hogy legalább három pontot gyűjtsön (és az sem biztos, hogy elég lenne neki a mieink megelőzésére).
Nyitókép: Andreas Becker/MTI/MTVA