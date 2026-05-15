„Képesek vagyunk túlszárnyalni a realitást!” – a történelmi tett után újabb bravúrra készül a magyar válogatott

Egyenlítés 23 másodpercen belül – helyt állt a magyar válogatott a világ egyik legjobb csapata ellen
Kanada nyert, de a mieink két harmadon keresztül gólt sem kaptak.
Elképesztő fegyvertény volt tavaly nyolc alapember nélkül benn maradni a világ 14 legjobb csapata között. Többek között erről is beszélt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely a pénteken elrajtoló jégkorong elit-világbajnokság előtt.
A magyar férfi jégkorong-válogatott világbajnoki felkészülését igen tisztes helytállással zárta szerda este a sportági sztárokkal teletömött Kanada ellen, ami legalábbis biztató a pénteken elrajtoló elit-vb előtt. Már évek óta hagyománynak mondható, hogy a vb-felkészülést a sportágalapító juharlevelesekkel zárjuk, ám ezúttal nem Budapesten, hanem az idei torna helyszínén, Svájcban csaptunk össze velük. Ennek azért van jelentősége, mert akárhonnan nézzük, Svájc immár duplán is történelmi helyszíne lesz a magyar jégkorongsportnak: 2009-ben itt, Klotenben szerepelhettünk először elit-világbajnokságon a szapporói csodát követően, most pedig Zürichben vébézünk az újabb jelentős mérföldkő, a tavalyi sikeres bennmaradás után. Az esemény előtt a nemzeti együttes szövetségi kapitányát, Majoross Gergelyt kérdeztük.
Idén visszatér a válogatott a magyar jégkorongsport egyik ikonikus helyszínére, Svájcba, ahol 2009-ben először szerepelhettünk elit-világbajnokságon a szapporói csodát követően. Annak még játékosként volt letéteményese, most szövetségi kapitányként vezeti a nemzeti együttest az újabb történelmi mérföldkő, a tavalyi bennmaradás után. Érez némi nosztalgiát?
Nem igazán vagyok ez a nosztalgiázós alkat, én máshonnan közelítem ezt meg. Inkább örülök annak, hogy különféle szemszögekből élhetem meg a világbajnokságot: ahogy említette, egykor játékosként, később másodedzőként és végül szövetségi kapitányként is. Nyilván mindegyik különböző, és ennek megfelelően teljesen más tapasztalatokat is adnak. A lényeg az, hogy ezeket úgy hasznosítsam, hogy az utána a játékosoknak a lehető legjobban hasznukra váljon.
Ha jól számolok, abból a 2009-es keretből már csak három játékos aktív Hetényi Zoltán, Kóger Dániel és Nagy Gergő személyében, a válogatottban pedig már ők sincsenek itt. Teljesen lezongorázódni látszik a sokat emlegetett generációváltás?
Szerintem már vagyunk elég nagyok ahhoz – ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni –, hogy nem is kell generációváltásról beszélgetni, de még csak olyan eget verően nagy fiatalításokról sem biztos. Ez egy természetes folyamat: mindig lesznek srácok, akik abbahagyják, vagy elengedik a válogatott szereplést, a helyükre pedig menetrendszerűen érkeznek olyan fiatalok, akik ott kopogtatnak a nemzeti csapat öltözőjének ajtaján – vagy jobb esetben berúgják és becsörtetnek rajta. Tény, ez a folyamat jelenleg is markánsan zajlik.
Tulajdonképpen 17 év alatt jutottunk el a hőn áhított A csoportba jutástól a hőn áhított bent maradásig. Ez hogyan értékelhető? Sok, kevés, reális?
Nehéz kérdés, de én azt gondolom, nagyjából ez valahol a realitás, és ez itt valóban a kulcsszó. Mert ezzel együtt azt is mondom, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy reális dolgokat tegyünk, hanem az, hogy akár még annál is bravúrosabbakat. Tartom, hogy
képesek vagyunk túlszárnyalni a realitást, mert a mai napig nem tudom eldönteni, reális-e ez, hogy Magyarország a világ tizennégy legjobb válogatottja között van így, hogy legutóbb bent maradtunk. Szerintem ez kicsit a realitáson felüli – pláne, ha azt is belekalkuláljuk, hogy ezt a fegyvertényt tavaly nyolc alapember hiányában sikerült véghez vinnünk.
De megoldottuk, és ennek örülünk. Most megint az lesz a feladat, hogy valami olyat alkossunk, amire utána büszkék lehetünk. Én például nagyon várom az első pontszerzést egy topcsapattal szemben, vagy egy győzelmet egy középcsapat ellen. A következő években, évtizedekben meg újra jöhetnek majd a még nagyobb célok; a legjobb nyolcba jutás, az olimpiai szereplés, bármi.
Szerencsére most nincs nyolc kulcshiányzónk, és az egyik legjobbunk, Galló Vilmos is kellemes „probléma”, a finn bajnoki döntő miatt nem csatlakozott egyelőre a kerethez. Tavaly úgy hozta a sors, hogy a vb-n mi kerültünk végre a dolgok jó végére, egy győzelem is elegendő volt a bennmaradáshoz – mi lehet a helyzet idén?
Az egész válogatott programunk egyik legfontosabb üzenete, hogy azzal nem foglalkozunk, amire nincs hatásunk – cserébe viszont igyekszünk mindent kontrollálni, ami kontrollálható. A kérdésre válaszolva, nyilván nem tudjuk előre, hogy a mi válogatottunk kilenc pontot fog-e szerezni, vagy nullát, vagy kettőt, de ugyanígy az osztrákokról sem, a lettekről sem, és senki másról. Ennek fényében pedig nem is foglalkozom azzal, hogy nekünk mennyit „kellene” szereznünk összességében.
Engem az érdekel, hogy mi huszonegy harmadon keresztül közel tudjunk teljesíteni a legjobbunkhoz.
Pontosan tudjuk, hogy lesznek olyan harmadok, amikor ezt nem sikerül majd megvalósítani, mert ezen a topszinten, egy elit-világbajnokságon nekünk borzasztóan nehéz kiegyensúlyozottan teljesíteni. Mondhatnék ezer okot, hogy miért, de nem ez a fontos, hanem az, hogy előrébb tudjunk lépni ahhoz képest is, ahol tavaly Herningben voltunk. Ez nem lesz könnyű, mert ott elsősorban közösség-szinten extra teljesítményt nyújtottunk. Persze, tudnék olyan mérkőzéseket is, amelyekre nagyon nem szívesen emlékszem vissza, de abban bízunk, hogy egyre kevesebb ilyen lesz. A lényeg, hogy nagyon nagy kihívás eleve már a helyes célkitűzést is belőnünk egy ilyen világbajnokság előtt, de az biztos, hogy ez semmiféleképpen sem szólhat kizárólag győzelmekről és vereségekről.
Kapitányi kinevezése óta a válogatott körüli kultúraépítés az egyik vezérgondolata, ezt a játékosai is adaptálták. Legutóbb azonban úgy fogalmazott: „a kultúraépítés lényege, hogy állandóan kertészkedjünk, és itt most gyomot kell irtani.” Azóta hogy látja, átment az üzenete?
Úgy látom, igen. Azt egyébként szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy ez a kiszólásom véletlenül sem arra vonatkozott, hogy valakiket kellene kigyomlálni, hanem hogy bizonyos viselkedési mintákat, amelyek nem elfogadhatóak számunkra.
A mi válogatottunkban, a mi kis kultúrkörünkben nem valaki nem elfogadható, hanem valami.
Szerintem ez az üzenet, hál’ istennek, átment, és mi is értjük, hogy nekünk is hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy ebből ki mit visz magával. És nem is csak mi, akik benne vagyunk a közepében, hanem
milyen erővel bír ez a csapat, s hogy léteznek komoly elvárások, amelyeknek meg kell felelnünk.
A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT MENETRENDJE A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁGON
május 16. (szombat), 16.20: Magyarország–Finnország
május 17. (vasárnap), 16.20: Magyarország–Ausztria
május 19. (kedd), 20.20: Magyarország–Nagy-Britannia
május 22. (péntek), 16.20: Magyarország–Németország
május 23. (szombat), 16.20: Magyarország–Svájc
május 25. (hétfő), 16.20: Magyarország–Egyesült Államok
május 26. (kedd), 12.20: Magyarország–Lettország
A mérkőzéseket a Sport Tv közvetíti élőben.
A MAGYAR VB-KERET:
Kapusok (3): Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)
Hátvédek (8): Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)
Csatárok (15): Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn)*, Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)
*később csatlakozik a kerethez
Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid