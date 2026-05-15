„Képesek vagyunk túlszárnyalni a realitást!” – a történelmi tett után újabb bravúrra készül a magyar válogatott

Ha jól számolok, abból a 2009-es keretből már csak három játékos aktív Hetényi Zoltán, Kóger Dániel és Nagy Gergő személyében, a válogatottban pedig már ők sincsenek itt. Teljesen lezongorázódni látszik a sokat emlegetett generációváltás?

Szerintem már vagyunk elég nagyok ahhoz – ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni –, hogy nem is kell generációváltásról beszélgetni, de még csak olyan eget verően nagy fiatalításokról sem biztos. Ez egy természetes folyamat: mindig lesznek srácok, akik abbahagyják, vagy elengedik a válogatott szereplést, a helyükre pedig menetrendszerűen érkeznek olyan fiatalok, akik ott kopogtatnak a nemzeti csapat öltözőjének ajtaján – vagy jobb esetben berúgják és becsörtetnek rajta. Tény, ez a folyamat jelenleg is markánsan zajlik.