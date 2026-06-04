Nem várt fordulat: Szoboszlaiék kirúgott edzője Angliában maradhat – Gera volt csapatát veheti át

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának menesztett vezetőedzője, Arne Slot nem kizárt, hogy marad Angliában, mivel a szintén a Premier League-ben szereplő Fulham kivetette rá a hálóját – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Szoboszlaiék volt edzője, Slot válthatja Marco Silvát a Fulham kispadján (Fotó: Henry Nicholls/AFP)

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a holland szakembert a budapesti Bajnokok Ligája-döntő napján menesztette a Liverpool, az utódja pedig szinte biztosan a baszk Andoni Iraola lesz. Egyelőre kérdés, Slot mely csapatnál folytatja, mindenesetre a nevét máris bedobták az AC Milan, a Bayer Leverkusen és a Fulham kapcsán is.