Nem várt fordulat: Szoboszlaiék kirúgott edzője Angliában maradhat – Gera volt csapatát veheti át

Erre a hírre vártak Liverpoolban: ő lesz Szoboszlaiék új edzője
Úgy tűnik, megvan Arne Slot utódja.
Arne Slotot máris több csapattal szóba hozták. A Szoboszlaiéktól kirúgott edző nem kizárt, hogy Premier League-ben szereplő gárdánál folytatja karrierjét.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának menesztett vezetőedzője, Arne Slot nem kizárt, hogy marad Angliában, mivel a szintén a Premier League-ben szereplő Fulham kivetette rá a hálóját – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a holland szakembert a budapesti Bajnokok Ligája-döntő napján menesztette a Liverpool, az utódja pedig szinte biztosan a baszk Andoni Iraola lesz. Egyelőre kérdés, Slot mely csapatnál folytatja, mindenesetre a nevét máris bedobták az AC Milan, a Bayer Leverkusen és a Fulham kapcsán is.
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Úgy tűnik, megvan Arne Slot utódja.
A milánói csapat az olasz bajnokság utolsó fordulóját nagyon csúnyán elszúrta, hiszen hazai pályán kikapott a Cagliaritól, ennek következtében pedig két riválisa is megelőzte őt, és csak az ötödik, már nem Bajnokok Ligáját érő helyen zárt – a klub menesztette is Massimiliano Allegri vezetőedzőt. Slot neve máris felvetődött, mint lehetséges utód, de könnyen elképzelhető, hogy marad Angliában.
A Fulham egyik szurkolói oldala, a FulhamFanNews ugyanis szerda este az állította, hogy a klubvezetésük informálisan már puhatolózott a holland trénernél.
A korábban Gera Zoltánt is foglalkoztató londoni klub végül lemaradt az európai kupaindulást érő helyekről, a 11. helyen zárt (azonos pontszámmal végzett, mint a Chelsea). Vezetőedzőjének, az öt évvel ezelőtt kinevezett, a csapatot a Premier League-be vezető Marco Silvának a szerződése viszont a hónap végén lejár, a klub pedig kedden bejelentette, hogy elhagyja a gárdát.
„A portugál szakember távozása ugyanakkor nem volt váratlan, a Benfica kispadjára kerülhet, ami csábító számára. A Fulham pedig úgy látja, hogy náluk már többet nem tud kihozni a csapatból. A Premier League-ben sorrendben a 10., a 13., a 11. és a 11. helyen végeztek vele” – írja a Magyar Nemzet, amely hozzáteszi: bár nem Slot az első számú utódjelölt, a Premier League-be jutó Ipswich Town mesterének, Kieran McKennának a kisvásárlási ára túl magas lehet a Fulhamnek, így a vezetőség más szakember után nézhet a piacon.
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Nem kellett volna erőltetni...?
Slot a Liverpool élén két idény alatt négy bajnokin került szembe a Fulhammel: egy hazai 2–0-s győzelmet, két 2–2-es döntetlent és egy 3–2-es idegenbeli vereséget számlált ellene.
Nyitókép: Andy Buchanan/AFP